В Эстонии успокоили относительно ситуации с "зелеными человечками" РФ на границе
Министр иностранных дел Эстонии опроверг сообщения о напряженной ситуации на границе с РФ, назвав их преувеличением. Эстония временно закрыла участок дороги, проходящий по российской территории, после появления там вооруженных российских военных.
Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна заявил, что сообщения о "напряженной ситуации" на эстонско-российской границе являются преувеличением. Правительство временно закрыло короткий участок дороги, проходящий через российскую территорию, чтобы избежать инцидентов после появления там вооруженных российских военных. Об этом министр написал на своей странице в соцсети Х, пишет УНН.
Инцидент произошел в районе села Саатсе на юго-востоке Эстонии. Этот участок дороги – историческая особенность: он соединяет эстонские населенные пункты, но на несколько сотен метров заходит на территорию России. По правилам, жители могут пользоваться ею без остановок.
В пятницу эстонские пограничники зафиксировали семерых вооруженных российских военнослужащих на российской стороне дороги. В ответ эстонские власти временно приостановили движение транспорта, чтобы предотвратить любые недоразумения или провокации.
Маргус Цахкна подчеркнул, что граница остается спокойной и контролируемой, а ситуация "не имеет признаков обострения". По его словам, в будущем Эстония планирует полностью отказаться от использования дороги, пересекающей территорию РФ. Альтернативный маршрут уже частично функционирует, а новый – на стадии строительства.
Россияне ведут себя немного увереннее, чем раньше, но ничего чрезвычайного не происходит
Департамент полиции и пограничной охраны Эстонии временно закрыл движение через так называемый "Саатсеский сапог" на восточной границе страны. Решение приняли после того, как эстонские пограничники зафиксировали необычную активность вооруженных лиц на российской территории, что вызвало беспокойство относительно возможных провокаций или инцидентов безопасности.