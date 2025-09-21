$41.250.00
Ексклюзив
12:26
Осіннє рівнодення 22 вересня: його значення та прогноз для всіх знаків Зодіаку
21 вересня, 07:39
Жодних витоків із "Дії": в Мінцифрі пояснили, що відбулося
Ексклюзив
21 вересня, 05:00
День миру у світі та Україні: які кроки були зроблені за рік для настання миру
20 вересня, 15:23
Зеленський заявив, що підписав три пакети санкцій: на кого вони спрямовані
20 вересня, 13:11
"Перекрили крани": українські безпілотники зупинили роботу низки нафтоперекачувальних станцій у рф
20 вересня, 10:19
Зеленський підтвердив, що зустрінеться з Трампом наступного тижня
20 вересня, 08:41
Сонячне затемнення 21 вересня: питання та відповіді й прогноз для всіх знаків Зодіаку
20 вересня, 04:00
Всесвітній день прибирання: як з'явилася традиція глобального очищення планетиPhoto
19 вересня, 18:48
ЗСУ просунулися на Донеччині на 3-7 км у глибину оборони противника та звільнили сім населених пунктів - Сирський
19 вересня, 17:23
Зеленський підписав указ про створення Офісу військового омбудсмана: хто очолив нову структуру
В Австрії викрили російського шпигуна в енергетичному гіганті OMV

Київ • УНН

 • 16 перегляди

Австрійські спецслужби викрили співробітника енергетичного концерну OMV, який передавав конфіденційну інформацію російському дипломату. Підозрюваний мав доступ до стратегічних проєктів компанії та був звільнений.

В Австрії викрили російського шпигуна в енергетичному гіганті OMV

Австрійські спецслужби викрили співробітника енергетичного концерну OMV, який передавав конфіденційну інформацію російському дипломату. Про це повідомляє Profil, пише УНН.

Багаторічний працівник OMV виявився російським "кротом", який за допомогою співробітника російського посольства підривав діяльність критично важливого інфраструктурного підприємства. Останнього, ймовірно, буде вислано з країни

- йдеться у матеріалі.

Зазначається, що Управління державної безпеки та розвідки Австрії (DSN) проводило багатомісячне стеження за працівником OMV, зацікавившись його частими зустрічами зі співробітником посольства РФ у Відні, який вже значився у списках кількох західних спецслужб як ймовірний агент ФСБ.

Підозрюваний у шпигунстві працівник OMV мав доступ до стратегічних проєктів компанії, зокрема до планів щодо відмови від російського газу та до багатомільярдної угоди з нафтовим гігантом Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC). "Ймовірний шпигун мав значні знання: він постійно курсував між Абу-Дабі й Австрією, а у Відні зустрічався зі своїм "другом" із посольства, детально звітуючи про справи", - йдеться у статті. 

Шпигунська мережа білорусі викрита в Європі: деталі операції09.09.25, 06:49 • 15786 переглядiв

Під час обшуку в його помешканні вилучено великий обсяг внутрішніх та класифікованих документів, що стосуються діяльності OMV та її партнерів в Об’єднаних Арабських Еміратах. Наразі матеріали аналізуються слідством.

За інформацією Рrofil, підозрюваний – уродженець Східної Європи, який отримав австрійське громадянство.

OMV підтвердила звільнення працівника та заявила про повну співпрацю з правоохоронними органами.

Міністерство закордонних справ Австрії звернулося до Росії з вимогою зняти дипломатичний імунітет з підозрюваного у шпигунстві співробітника посольства з тим, щоб він міг постати перед австрійським правосуддям. 

"Росія, очікувано, ніяк не відреагувала і навряд чи зробить це у відведений термін. Тоді, згідно зі ст. 9 Віденської конвенції про дипломатичні відносини, дипломат автоматично стає persona non grata і повинен негайно залишити країну", - йдеться у статті. 

У Великій Британії затримали трьох осіб, яких підозрюють у шпигунстві на користь рф - Sky News18.09.25, 15:11 • 5821 перегляд

Ольга Розгон

ПолітикаНовини Світу
Відень
Австрія
Об'єднані Арабські Емірати