В Австрии разоблачили российского шпиона в энергетическом гиганте OMV

Австрийские спецслужбы разоблачили сотрудника энергетического концерна OMV, который передавал конфиденциальную информацию российскому дипломату. Об этом сообщает Profil, пишет УНН.

Многолетний сотрудник OMV оказался российским "кротом", который с помощью сотрудника российского посольства подрывал деятельность критически важного инфраструктурного предприятия. Последний, вероятно, будет выслан из страны - говорится в материале.

Отмечается, что Управление государственной безопасности и разведки Австрии (DSN) проводило многомесячное наблюдение за сотрудником OMV, заинтересовавшись его частыми встречами с сотрудником посольства РФ в Вене, который уже значился в списках нескольких западных спецслужб как вероятный агент ФСБ.

Подозреваемый в шпионаже сотрудник OMV имел доступ к стратегическим проектам компании, в частности к планам по отказу от российского газа и к многомиллиардной сделке с нефтяным гигантом Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC). "Вероятный шпион обладал значительными знаниями: он постоянно курсировал между Абу-Даби и Австрией, а в Вене встречался со своим "другом" из посольства, подробно отчитываясь о делах", - говорится в статье.

Во время обыска в его жилище изъят большой объем внутренних и классифицированных документов, касающихся деятельности OMV и ее партнеров в Объединенных Арабских Эмиратах. В настоящее время материалы анализируются следствием.

По информации Profil, подозреваемый – уроженец Восточной Европы, получивший австрийское гражданство.

OMV подтвердила увольнение сотрудника и заявила о полном сотрудничестве с правоохранительными органами.

Министерство иностранных дел Австрии обратилось к России с требованием снять дипломатический иммунитет с подозреваемого в шпионаже сотрудника посольства с тем, чтобы он мог предстать перед австрийским правосудием.

"Россия, ожидаемо, никак не отреагировала и вряд ли сделает это в отведенный срок. Тогда, согласно ст. 9 Венской конвенции о дипломатических сношениях, дипломат автоматически становится persona non grata и должен немедленно покинуть страну", - говорится в статье.

