В Австрии разоблачили российского шпиона в энергетическом гиганте OMV

Эксклюзив
12:26 • 8076 просмотра
Осеннее равноденствие 22 сентября: его значение и прогноз для всех знаков Зодиака
21 сентября, 07:39 • 16212 просмотра
Никаких утечек из "Дії": в Минцифре объяснили, что произошло
Эксклюзив
21 сентября, 05:00 • 30387 просмотра
День мира в мире и Украине: какие шаги были предприняты за год для наступления мира
20 сентября, 15:23 • 37355 просмотра
Зеленский заявил, что подписал три пакета санкций: на кого они направлены
20 сентября, 10:19 • 49181 просмотра
Зеленский подтвердил, что встретится с Трампом на следующей неделе
20 сентября, 08:41 • 70636 просмотра
Солнечное затмение 21 сентября: вопросы и ответы и прогноз для всех знаков Зодиака
20 сентября, 04:00 • 79618 просмотра
Всемирный день уборки: как появилась традиция глобальной очистки планетыPhoto
19 сентября, 18:48 • 61812 просмотра
ВСУ продвинулись в Донецкой области на 3-7 км в глубину обороны противника и освободили семь населенных пунктов - Сырский
19 сентября, 17:23 • 57106 просмотра
Зеленский подписал указ о создании Офиса военного омбудсмена: кто возглавил новую структуру
Эксклюзив
19 сентября, 16:30 • 50203 просмотра
В Украинском центре оценивания развеяли мифы вокруг возвращения ГИА для учащихся 4 классов
Железняк о утечке данных около 20 млн украинцев: старый слив, из старой утечки базы "Дія"21 сентября, 07:23 • 8264 просмотра
Минус три вертолета Ми-8 и РЛС: бойцы ГУР провели успешную операцию в КрымуVideo21 сентября, 07:58 • 3938 просмотра
рф выпустила по Украине более 1,5 тыс. дронов и 50 ракет за неделю - Зеленский21 сентября, 08:20 • 4354 просмотра
российского генерала лапина уволили из армии: какую новую должность он получил21 сентября, 10:36 • 6594 просмотра
Израиль пригрозил жестким ответом на признание Палестины15:52 • 6918 просмотра
День мира в мире и Украине: какие шаги были предприняты за год для наступления мира
Эксклюзив
21 сентября, 05:00 • 30405 просмотра
Трамп установил "плату" в 100 тыс. долларов за рабочие визы США для иностранцев: преимущества, недостатки, подводные камни20 сентября, 18:15 • 28432 просмотра
Солнечное затмение 21 сентября: вопросы и ответы и прогноз для всех знаков Зодиака20 сентября, 08:41 • 70650 просмотра
Всемирный день уборки: как появилась традиция глобальной очистки планетыPhoto20 сентября, 04:00 • 79629 просмотра
Не только йогурт: топ рецептов, которые помогут поддержать уровень кальция в организмеPhoto19 сентября, 14:24 • 83227 просмотра
УНН Lite
Пять захватывающих сериалов-боевиков: что посмотреть в сентябрьские выходныеVideo19 сентября, 16:00 • 67593 просмотра
Не только йогурт: топ рецептов, которые помогут поддержать уровень кальция в организмеPhoto19 сентября, 14:24 • 83214 просмотра
Massive Attack удалили свою музыку из Spotify из-за инвестиций владельца компании в военный ИИ19 сентября, 14:03 • 37913 просмотра
Адель ведет переговоры о выступлении в перерыве Супербоула 2026 года - СМИ19 сентября, 10:57 • 38515 просмотра
Cadillac F1 подписал грандиозное партнерство с Jim Beam перед дебютом в 2026 годуPhotoVideo19 сентября, 10:18 • 40296 просмотра
В Австрии разоблачили российского шпиона в энергетическом гиганте OMV

Киев • УНН

 • 102 просмотра

Австрийские спецслужбы разоблачили сотрудника энергетического концерна OMV, который передавал конфиденциальную информацию российскому дипломату. Подозреваемый имел доступ к стратегическим проектам компании и был уволен.

В Австрии разоблачили российского шпиона в энергетическом гиганте OMV

Австрийские спецслужбы разоблачили сотрудника энергетического концерна OMV, который передавал конфиденциальную информацию российскому дипломату. Об этом сообщает Profil, пишет УНН.

Многолетний сотрудник OMV оказался российским "кротом", который с помощью сотрудника российского посольства подрывал деятельность критически важного инфраструктурного предприятия. Последний, вероятно, будет выслан из страны

- говорится в материале.

Отмечается, что Управление государственной безопасности и разведки Австрии (DSN) проводило многомесячное наблюдение за сотрудником OMV, заинтересовавшись его частыми встречами с сотрудником посольства РФ в Вене, который уже значился в списках нескольких западных спецслужб как вероятный агент ФСБ.

Подозреваемый в шпионаже сотрудник OMV имел доступ к стратегическим проектам компании, в частности к планам по отказу от российского газа и к многомиллиардной сделке с нефтяным гигантом Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC). "Вероятный шпион обладал значительными знаниями: он постоянно курсировал между Абу-Даби и Австрией, а в Вене встречался со своим "другом" из посольства, подробно отчитываясь о делах", - говорится в статье. 

Шпионская сеть Беларуси раскрыта в Европе: детали операции09.09.25, 06:49 • 15786 просмотров

Во время обыска в его жилище изъят большой объем внутренних и классифицированных документов, касающихся деятельности OMV и ее партнеров в Объединенных Арабских Эмиратах. В настоящее время материалы анализируются следствием.

По информации Profil, подозреваемый – уроженец Восточной Европы, получивший австрийское гражданство.

OMV подтвердила увольнение сотрудника и заявила о полном сотрудничестве с правоохранительными органами.

Министерство иностранных дел Австрии обратилось к России с требованием снять дипломатический иммунитет с подозреваемого в шпионаже сотрудника посольства с тем, чтобы он мог предстать перед австрийским правосудием. 

"Россия, ожидаемо, никак не отреагировала и вряд ли сделает это в отведенный срок. Тогда, согласно ст. 9 Венской конвенции о дипломатических сношениях, дипломат автоматически становится persona non grata и должен немедленно покинуть страну", - говорится в статье. 

В Великобритании задержаны три человека, подозреваемые в шпионаже в пользу рф - Sky News18.09.25, 15:11 • 5824 просмотра

Ольга Розгон

ПолитикаНовости Мира
Вена
Австрия
Объединенные Арабские Эмираты