В Армія+ стартував новий курс про основи планування бою - Міноборони

$42.150.06
48.520.22
ukenru
21:58 • 4046 перегляди
Зеленському доведеться схвалити мирний план США або війна триватиме - Трамп
19:13 • 13471 перегляди
Україні доведеться відмовитися від частини територій - Трамп
21 листопада, 16:45 • 19044 перегляди
Україна, США та Європа працюватимуть на рівні радників, щоб шлях до миру став працездатним: Зеленський розкрив деталі годинної розмови з Венсом
21 листопада, 16:23 • 21826 перегляди
В Україні 22 листопада діятимуть графіки відключень: скільки черг буде без світла
21 листопада, 16:14 • 21124 перегляди
Трамп озвучив "дедлайн" Україні для прийняття мирного плану
Ексклюзив
21 листопада, 16:05 • 26191 перегляди
Є сумніви, що росія буде його підписувати: експерти оцінили "мирний план" США
21 листопада, 14:48 • 16835 перегляди
Україна може опинитися перед дуже складним вибором: втрата гідності або ризик втрати ключового партнера - ЗеленськийVideo
21 листопада, 13:06 • 17700 перегляди
США ставлять Україні ультиматум щодо мирного плану: загроза припинення постачання зброї та розвідданих - Reuters
21 листопада, 12:43 • 16907 перегляди
Циклон принесе сніг та ожеледицю на захід, по Україні температурні контрасти - синоптик
21 листопада, 11:38 • 36307 перегляди
"Смерть за великі гроші": історії клієнтів скандальної одеської клініки OdrexPhotoVideo
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+8°
1.8м/с
92%
750мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Президент запропонував, а фракція - підтримала: Маслова пропонують на посаду міністра юстиції21 листопада, 15:11 • 8118 перегляди
У рф засудили чемпіонку України з пауерліфтингу Юлію Лемещенко за звинуваченням у "держзраді" - ВВС21 листопада, 15:16 • 7620 перегляди
Хрусткі та соковиті чебуреки: топ-5 найкращих рецептів Photo21 листопада, 17:13 • 18874 перегляди
путін вперше прокоментував план Трампа щодо припинення війни в Україні21 листопада, 17:41 • 5424 перегляди
П’ять фільмів про зимові пригоди: що подивитися на вихіднихVideo21 листопада, 18:00 • 17601 перегляди
Публікації
П’ять фільмів про зимові пригоди: що подивитися на вихіднихVideo21 листопада, 18:00 • 17669 перегляди
Хрусткі та соковиті чебуреки: топ-5 найкращих рецептів Photo21 листопада, 17:13 • 18931 перегляди
Є сумніви, що росія буде його підписувати: експерти оцінили "мирний план" США
Ексклюзив
21 листопада, 16:05 • 26191 перегляди
"Смерть за великі гроші": історії клієнтів скандальної одеської клініки OdrexPhotoVideo21 листопада, 11:38 • 36307 перегляди
Ціни на газ у Європі та нафта падають на тлі мирного плану Трампа між Україною та рф21 листопада, 09:41 • 35149 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Емманюель Макрон
Фрідріх Мерц
Кір Стармер
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Німеччина
Франція
Велика Британія
Реклама
УНН Lite
П’ять фільмів про зимові пригоди: що подивитися на вихіднихVideo21 листопада, 18:00 • 17669 перегляди
Донька поділилася зворушливим зізнанням про боротьбу Брюса Вілліса з деменцієюVideo21 листопада, 09:58 • 32277 перегляди
"Міс Всесвіт" стала представниця Мексики після скандалуPhotoVideo21 листопада, 06:32 • 46606 перегляди
Меган Маркл з'явилася на обкладинці Harper's BazaarPhotoVideo20 листопада, 14:45 • 48608 перегляди
Золотий унітаз "Америка" продали на аукціоні Sotheby's за $12 млн19 листопада, 23:28 • 62097 перегляди
Актуальне
Техніка
Шахед-136
Опалення
Дипломатка
Fox News

В Армія+ стартував новий курс про основи планування бою - Міноборони

Київ • УНН

 • 506 перегляди

У застосунку Армія+ з'явився курс "Основи планування бою" для командирів та військових, що готують підрозділи. Він навчає плануванню бою за методикою Troop Leading Procedures (TLP) та складається з понад 35 уроків.

В Армія+ стартував новий курс про основи планування бою - Міноборони

У застосунку Армія+ з’явився новий фаховий курс -"Основи планування бою", створений для командирів та всіх військових, які беруть участь у підготовці підрозділів. Про це інформує пресслужба Міністерства оборони, передає УНН.

Деталі

У відомстві повідомили, що курс допомагає опанувати чіткий, практичний і зрозумілий алгоритм планування бою за методикою Troop Leading Procedures (TLP), щоб ухвалювати рішення швидше, впевненіше та з урахуванням усіх ключових факторів.

Курс складається з понад 35 уроків, які покроково проводять військовослужбовця через усі етапи планування: від отримання бойового завдання та аналізу місцевості до оцінки ризиків, розроблення способу дій і віддання бойового наказу 

- йдеться у дописі.

Після кожного блоку передбачені проміжні тести, а по завершенню – фінальний іспит і сертифікат, що підтверджує засвоєння знань.

Зазначається, що військові дізнаються:

  • що таке планування бою та з яких кроків складається процедура TLP;
    • які фактори впливають на підготовку підрозділів і вибір способу дій;
      • як аналізувати місцевість, погоду, сили противника та власні спроможності;
        • як правильно готувати та доводити бойовий наказ.

          За інформацією Міноборони України, курс створений командою L-1C "Вишкіл капітанів" та Військовим інститутом Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

          Навчання буде корисним усім, хто бере участь у підготовці підрозділів до бойових дій – від сержантського складу до молодших офіцерів

          - додали у відомстві.

          В Армія+ вже доступно 18 навчальних курсів, що охоплюють тактику, підготовку до бою, роботу з безпілотними системами, психологічну стійкість, кібербезпеку та інші ключові компетенції. 

          Нагадаємо

          У застосунку "Армія+" з'явився новий навчальний курс "Дрони на оптоволокні. Основи використання", присвячений специфіці застосування оптоволоконних FPV-дронів у бойових умовах. Курс складається з 7 уроків, що охоплюють переваги, підготовку, техніки польотів та усунення несправностей, а його лектором є інженер батальйону SIGNUM Віталій "Солома".

          Без додаткової бюрократії: Міноборони спростило процедуру отримання нового посвідчення УБД19.11.25, 11:33 • 2575 переглядiв

          Віта Зеленецька

          Освіта
          Техніка
          Війна в Україні