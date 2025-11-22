В Армія+ стартував новий курс про основи планування бою - Міноборони
Київ • УНН
У застосунку Армія+ з'явився курс "Основи планування бою" для командирів та військових, що готують підрозділи. Він навчає плануванню бою за методикою Troop Leading Procedures (TLP) та складається з понад 35 уроків.
У застосунку Армія+ з’явився новий фаховий курс -"Основи планування бою", створений для командирів та всіх військових, які беруть участь у підготовці підрозділів. Про це інформує пресслужба Міністерства оборони, передає УНН.
Деталі
У відомстві повідомили, що курс допомагає опанувати чіткий, практичний і зрозумілий алгоритм планування бою за методикою Troop Leading Procedures (TLP), щоб ухвалювати рішення швидше, впевненіше та з урахуванням усіх ключових факторів.
Курс складається з понад 35 уроків, які покроково проводять військовослужбовця через усі етапи планування: від отримання бойового завдання та аналізу місцевості до оцінки ризиків, розроблення способу дій і віддання бойового наказу
Після кожного блоку передбачені проміжні тести, а по завершенню – фінальний іспит і сертифікат, що підтверджує засвоєння знань.
Зазначається, що військові дізнаються:
- що таке планування бою та з яких кроків складається процедура TLP;
- які фактори впливають на підготовку підрозділів і вибір способу дій;
- як аналізувати місцевість, погоду, сили противника та власні спроможності;
- як правильно готувати та доводити бойовий наказ.
За інформацією Міноборони України, курс створений командою L-1C "Вишкіл капітанів" та Військовим інститутом Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
Навчання буде корисним усім, хто бере участь у підготовці підрозділів до бойових дій – від сержантського складу до молодших офіцерів
В Армія+ вже доступно 18 навчальних курсів, що охоплюють тактику, підготовку до бою, роботу з безпілотними системами, психологічну стійкість, кібербезпеку та інші ключові компетенції.
