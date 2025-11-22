В Армия+ стартовал новый курс по основам планирования боя - Минобороны

$42.150.06
48.520.22
ukenru
21:58 • 2664 просмотра
Зеленскому придется одобрить мирный план США или война продолжится - Трамп
19:13 • 12038 просмотра
Украине придется отказаться от части территорий - Трамп
21 ноября, 16:45 • 18030 просмотра
Украина, США и Европа будут работать на уровне советников, чтобы путь к миру стал работоспособным: Зеленский раскрыл детали часового разговора с Вэнсом
21 ноября, 16:23 • 20857 просмотра
В Украине 22 ноября будут действовать графики отключений: сколько очередей будет без света
21 ноября, 16:14 • 20401 просмотра
Трамп озвучил "дедлайн" Украине для принятия мирного плана
Эксклюзив
21 ноября, 16:05 • 25492 просмотра
Есть сомнения, что россия будет его подписывать: эксперты оценили "мирный план" США
21 ноября, 14:48 • 16597 просмотра
Украина может оказаться перед очень сложным выбором: потеря достоинства или риск потери ключевого партнера - ЗеленскийVideo
21 ноября, 13:06 • 17624 просмотра
США ставят Украине ультиматум по мирному плану: угроза прекращения поставок оружия и разведданных - Reuters
21 ноября, 12:43 • 16853 просмотра
Циклон принесет снег и гололедицу на запад, по Украине температурные контрасты - синоптик
21 ноября, 11:38 • 35866 просмотра
"Смерть за большие деньги": истории клиентов скандальной одесской клиники OdrexPhotoVideo
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+8°
1.9м/с
92%
750мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Президент предложил, а фракция поддержала: Маслова предлагают на должность министра юстиции21 ноября, 15:11 • 6920 просмотра
В рф осудили чемпионку Украины по пауэрлифтингу Юлию Лемещенко по обвинению в "госизмене" - ВВС21 ноября, 15:16 • 6472 просмотра
Хрустящие и сочные чебуреки: топ-5 лучших рецептовPhoto21 ноября, 17:13 • 17930 просмотра
путин впервые прокомментировал план Трампа по прекращению войны в Украине17:41 • 4256 просмотра
Пять фильмов о зимних приключениях: что посмотреть на выходныхVideo18:00 • 16460 просмотра
публикации
Пять фильмов о зимних приключениях: что посмотреть на выходныхVideo18:00 • 16486 просмотра
Хрустящие и сочные чебуреки: топ-5 лучших рецептовPhoto21 ноября, 17:13 • 17954 просмотра
Есть сомнения, что россия будет его подписывать: эксперты оценили "мирный план" США
Эксклюзив
21 ноября, 16:05 • 25492 просмотра
"Смерть за большие деньги": истории клиентов скандальной одесской клиники OdrexPhotoVideo21 ноября, 11:38 • 35866 просмотра
Цены на газ в Европе и нефть падают на фоне мирного плана Трампа между Украиной и рф21 ноября, 09:41 • 34763 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Эмманюэль Макрон
Урсула фон дер Ляйен
Блогеры
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Германия
Франция
Великобритания
Реклама
УНН Lite
Пять фильмов о зимних приключениях: что посмотреть на выходныхVideo18:00 • 16486 просмотра
Дочь поделилась трогательным признанием о борьбе Брюса Уиллиса с деменциейVideo21 ноября, 09:58 • 31901 просмотра
"Мисс Вселенная" стала представительница Мексики после скандалаPhotoVideo21 ноября, 06:32 • 46240 просмотра
Меган Маркл появилась на обложке Harper's BazaarPhotoVideo20 ноября, 14:45 • 48274 просмотра
Золотой унитаз "Америка" продан на аукционе Sotheby's за $12 млн19 ноября, 23:28 • 61771 просмотра
Актуальное
Техника
Отопление
Дипломатка
Фокс Ньюс
Шахед-136

В Армия+ стартовал новый курс по основам планирования боя - Минобороны

Киев • УНН

 • 30 просмотра

В приложении Армия+ появился курс "Основы планирования боя" для командиров и военных, готовящих подразделения. Он обучает планированию боя по методике Troop Leading Procedures (TLP) и состоит из более чем 35 уроков.

В Армия+ стартовал новый курс по основам планирования боя - Минобороны

В приложении Армия+ появился новый профессиональный курс - "Основы планирования боя", созданный для командиров и всех военных, участвующих в подготовке подразделений. Об этом информирует пресс-служба Министерства обороны, передает УНН.

Детали

В ведомстве сообщили, что курс помогает освоить четкий, практичный и понятный алгоритм планирования боя по методике Troop Leading Procedures (TLP), чтобы принимать решения быстрее, увереннее и с учетом всех ключевых факторов.

Курс состоит из более чем 35 уроков, которые пошагово проводят военнослужащего через все этапы планирования: от получения боевой задачи и анализа местности до оценки рисков, разработки способа действий и отдачи боевого приказа

- говорится в сообщении.

После каждого блока предусмотрены промежуточные тесты, а по завершении – финальный экзамен и сертификат, подтверждающий усвоение знаний.

Отмечается, что военные узнают:

  • что такое планирование боя и из каких шагов состоит процедура TLP;
    • какие факторы влияют на подготовку подразделений и выбор способа действий;
      • как анализировать местность, погоду, силы противника и собственные возможности;
        • как правильно готовить и доводить боевой приказ.

          По информации Минобороны Украины, курс создан командой L-1C "Вышкол капитанов" и Военным институтом Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

          Обучение будет полезным всем, кто участвует в подготовке подразделений к боевым действиям – от сержантского состава до младших офицеров

          - добавили в ведомстве.

          В Армия+ уже доступно 18 учебных курсов, охватывающих тактику, подготовку к бою, работу с беспилотными системами, психологическую устойчивость, кибербезопасность и другие ключевые компетенции.

          Напомним

          В приложении "Армия+" появился новый учебный курс "Дроны на оптоволокне. Основы использования", посвященный специфике применения оптоволоконных FPV-дронов в боевых условиях. Курс состоит из 7 уроков, охватывающих преимущества, подготовку, техники полетов и устранение неисправностей, а его лектором является инженер батальона SIGNUM Виталий "Солома".

          Без дополнительной бюрократии: Минобороны упростило процедуру получения нового удостоверения УБД19.11.25, 11:33 • 2574 просмотра

          Вита Зеленецкая

          Образование
          Техника
          Война в Украине