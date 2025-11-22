В Армия+ стартовал новый курс по основам планирования боя - Минобороны
Киев • УНН
В приложении Армия+ появился курс "Основы планирования боя" для командиров и военных, готовящих подразделения. Он обучает планированию боя по методике Troop Leading Procedures (TLP) и состоит из более чем 35 уроков.
Детали
В ведомстве сообщили, что курс помогает освоить четкий, практичный и понятный алгоритм планирования боя по методике Troop Leading Procedures (TLP), чтобы принимать решения быстрее, увереннее и с учетом всех ключевых факторов.
Курс состоит из более чем 35 уроков, которые пошагово проводят военнослужащего через все этапы планирования: от получения боевой задачи и анализа местности до оценки рисков, разработки способа действий и отдачи боевого приказа
После каждого блока предусмотрены промежуточные тесты, а по завершении – финальный экзамен и сертификат, подтверждающий усвоение знаний.
Отмечается, что военные узнают:
- что такое планирование боя и из каких шагов состоит процедура TLP;
- какие факторы влияют на подготовку подразделений и выбор способа действий;
- как анализировать местность, погоду, силы противника и собственные возможности;
- как правильно готовить и доводить боевой приказ.
По информации Минобороны Украины, курс создан командой L-1C "Вышкол капитанов" и Военным институтом Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.
Обучение будет полезным всем, кто участвует в подготовке подразделений к боевым действиям – от сержантского состава до младших офицеров
В Армия+ уже доступно 18 учебных курсов, охватывающих тактику, подготовку к бою, работу с беспилотными системами, психологическую устойчивость, кибербезопасность и другие ключевые компетенции.
Напомним
В приложении "Армия+" появился новый учебный курс "Дроны на оптоволокне. Основы использования", посвященный специфике применения оптоволоконных FPV-дронов в боевых условиях. Курс состоит из 7 уроков, охватывающих преимущества, подготовку, техники полетов и устранение неисправностей, а его лектором является инженер батальона SIGNUM Виталий "Солома".
