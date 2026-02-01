Уже із завтрашнього дня – контакти та зустрічі: Зеленський анонсував серйозну зовнішньополітичну активність у лютому
Київ • УНН
Президент Зеленський заявив про значну зовнішньополітичну активність у лютому, починаючи з завтрашнього дня. Він анонсував контакти та зустрічі, зокрема тристоронні переговори 4-5 лютого в Абу-Дабі.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що у лютому буде достатньо серйозна зовнішньополітична активність, вже із завтрашнього дня – контакти та зустрічі, передає УНН.
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський повідомив про заплановані на 4 та 5 лютого в Абу-Дабі тристоронні зустрічі. Україна готова до предметної розмови, яка має наблизити до закінчення війни.
Раніше Глава держави заявив, що дата або місце наступного раунду переговорів між Україною та росією за посередництва США може змінитися. Причина - ситуація між США та Іраном, яка може вплинути на терміни зустрічі.