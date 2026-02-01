Уже із завтрашнього дня – контакти та зустрічі: Зеленський анонсував серйозну зовнішньополітичну активність у лютому

$42.850.00
51.240.00
ukenru
1 лютого, 12:49 • 3662 перегляди
Неверифіковані термінали Starlink припинять роботу в Україні: Федоров розповів про деталі реєстрації
1 лютого, 12:14 • 8582 перегляди
Суд у москві заочно арештував командувача ВМС ЗСУ Олексія Неїжпапу: у чому його звинуватили
1 лютого, 11:56 • 25842 перегляди
Пік холодів в Україні: синоптикиня назвала дати ослаблення морозівPhoto
1 лютого, 11:12 • 18470 перегляди
Зеленський: "Наступні тристоронні переговори відбудуться 4 та 5 лютого в Абу-Дабі"
Ексклюзив
1 лютого, 10:11 • 28580 перегляди
Період великої трансформації й емоційного загострення: астрологічний прогноз на 2–8 лютого
1 лютого, 06:56 • 24100 перегляди
Бумери, зумери та міленіали: хто це і чому нас ділять на покоління
31 січня, 17:53 • 41484 перегляди
Енергопостачання в усіх областях України відновлено: регіони повертаються до планових графіків – Шмигаль
31 січня, 17:28 • 58472 перегляди
"рф працює над забезпеченням миру в Україні": Віткофф розповів про зустріч з посланцем путіна дмитрієвим у СШАPhoto
Ексклюзив
31 січня, 16:54 • 37961 перегляди
Через блекаут у Молдові на кордоні з Україною тимчасово зупиняли пропуск транспорту: що відбувалося у Паланці
31 січня, 15:43 • 35403 перегляди
Без особистої зустрічі з путіним неможливо вирішити територіальні питання - Зеленський
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−16°
1.2м/с
79%
753мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Іран визнав збройні сили ЄС "терористичними організаціями" у відповідь на рішення Брюсселя1 лютого, 09:13 • 5070 перегляди
Джеффрі Епштейн міг бути частиною спецоперації спецслужб рф - Bild1 лютого, 09:38 • 9780 перегляди
Маск відреагував на звернення України щодо Starlink: обмеження спрацювалиPhoto1 лютого, 10:21 • 4526 перегляди
Сили оборони України уразили ремонтну базу та пункти управління БПЛА на ТОТ і в рф - Генштаб1 лютого, 11:00 • 4480 перегляди
Спецпідрозділ ГУР успішно знищив склад боєприпасів окупантів на Харківщині без втратVideo1 лютого, 11:36 • 5448 перегляди
Публікації
Оплата генератора в чеку для споживача: чи законно це та як війна змінює ціни в закладах
Ексклюзив
31 січня, 10:00 • 55718 перегляди
Блекаути, мороз і обстріли: чи “витягне” мобільний зв’язок нову хвилю енергокризи
Ексклюзив
30 січня, 18:21 • 83889 перегляди
"Скринінг 40+": коли прийде запрошення в "Дію" і як отримати 2 тис. грн на здоров’яPhoto30 січня, 16:26 • 61590 перегляди
Американська торговельна палата: бізнес повинен мати змогу панувати майбутнє 30 січня, 13:45 • 67991 перегляди
Помилки минулого. Як попереднє керівництво Державіаслужби знищило репутацію регулятора30 січня, 12:58 • 69166 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Михайло Федоров
Ілон Маск
Еяль Замір
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Іран
Дніпропетровська область
Запоріжжя
Реклама
УНН Lite
Подолав майже 5 тисяч кілометрів: рідкісний хвилястий альбатрос з Галапагосів помічений біля узбережжя КаліфорніїVideo1 лютого, 06:27 • 17806 перегляди
Співачка-зрадниця Йолка відмовилася від українського громадянства та отримала паспорт рф31 січня, 16:40 • 28380 перегляди
Маєток актора Джина Гекмена виставили на продаж майже через рік після його смертіVideo31 січня, 09:00 • 31066 перегляди
Кібератак зазнали компанії-власники додатків для знайомств Bumble, Badoo та Tinder31 січня, 07:38 • 33966 перегляди
Шерон Стоун заявила, що спілкується з духами із потойбіччя та підтвердила участь у Ейфорії 330 січня, 18:42 • 35532 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Bild
Starlink

Уже із завтрашнього дня – контакти та зустрічі: Зеленський анонсував серйозну зовнішньополітичну активність у лютому

Київ • УНН

 • 188 перегляди

Президент Зеленський заявив про значну зовнішньополітичну активність у лютому, починаючи з завтрашнього дня. Він анонсував контакти та зустрічі, зокрема тристоронні переговори 4-5 лютого в Абу-Дабі.

Уже із завтрашнього дня – контакти та зустрічі: Зеленський анонсував серйозну зовнішньополітичну активність у лютому

Президент України Володимир Зеленський заявив, що у лютому буде достатньо серйозна зовнішньополітична активність, вже із завтрашнього дня – контакти та зустрічі, передає УНН.

У лютому буде достатньо серйозна наша зовнішньополітична активність, і вже із завтрашнього дня – контакти та зустрічі 

- заявив Зеленський.

Зеленський очікує активності США щодо заходів деескалації та скороченні ударів01.02.26, 20:05 • 1050 переглядiв

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський повідомив про заплановані на 4 та 5 лютого в Абу-Дабі тристоронні зустрічі. Україна готова до предметної розмови, яка має наблизити до закінчення війни.

Раніше Глава держави заявив, що дата або місце наступного раунду переговорів між Україною та росією за посередництва США може змінитися. Причина - ситуація між США та Іраном, яка може вплинути на терміни зустрічі.

Антоніна Туманова

Політика
Війна в Україні
Абу-Дабі
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна
Іран