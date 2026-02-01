Уже с завтрашнего дня – контакты и встречи: Зеленский анонсировал серьезную внешнеполитическую активность в феврале
Киев • УНН
Президент Зеленский заявил о значительной внешнеполитической активности в феврале, начиная с завтрашнего дня. Он анонсировал контакты и встречи, в частности трехсторонние переговоры 4-5 февраля в Абу-Даби.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в феврале будет достаточно серьезная внешнеполитическая активность, уже с завтрашнего дня – контакты и встречи, передает УНН.
В феврале будет достаточно серьезная наша внешнеполитическая активность, и уже с завтрашнего дня – контакты и встречи
Зеленский ожидает активности США по мерам деэскалации и сокращению ударов01.02.26, 20:05 • 1124 просмотра
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о запланированных на 4 и 5 февраля в Абу-Даби трехсторонних встречах. Украина готова к предметному разговору, который должен приблизить к окончанию войны.
Ранее Глава государства заявил, что дата или место следующего раунда переговоров между Украиной и Россией при посредничестве США может измениться. Причина - ситуация между США и Ираном, которая может повлиять на сроки встречи.