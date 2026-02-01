Зеленский ожидает активности США по мерам деэскалации и сокращению ударов

$42.850.00
51.240.00
ukenru
1 февраля, 11:12 • 17768 просмотра
Зеленский: "Следующие трехсторонние переговоры состоятся 4 и 5 февраля в Абу-Даби"
Эксклюзив
1 февраля, 10:11 • 27343 просмотра
Период великой трансформации и эмоционального обострения: астрологический прогноз на 2–8 февраля
1 февраля, 06:56 • 23448 просмотра
Бумеры, зумеры и миллениалы: кто это и почему нас делят на поколения
31 января, 17:53 • 40700 просмотра
Энергоснабжение во всех областях Украины восстановлено: регионы возвращаются к плановым графикам – Шмыгаль
31 января, 17:28 • 57800 просмотра
"рф работает над обеспечением мира в Украине": Виткофф рассказал о встрече с посланником путина дмитриевым в СШАPhoto
Эксклюзив
31 января, 16:54 • 37724 просмотра
Из-за блэкаута в Молдове на границе с Украиной временно останавливали пропуск транспорта: что происходило в Паланке
31 января, 15:43 • 35213 просмотра
Без личной встречи с путиным невозможно решить территориальные вопросы - Зеленский
31 января, 14:50 • 27426 просмотра
Движение транспорта и товаров на границе Украины и Молдовы полностью восстановлено
31 января, 14:25 • 17193 просмотра
Украина усиливает цифровую координацию эвакуации: новая система отследит путь человека
31 января, 13:12 • 14644 просмотра
Военный бюджет Путина трещит по швам на фоне возобновления мирных переговоров - Bloomberg
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−16°
1.2м/с
78%
753мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Иран восстанавливает ядерные объекты после бомбардировки США - The TelegraphPhoto1 февраля, 08:16 • 6852 просмотра
Полная Снежная Луна в феврале осветит небо: когда и как ее увидеть1 февраля, 08:24 • 12450 просмотра
Джеффри Эпштейн мог быть частью спецоперации спецслужб рф - Bild1 февраля, 09:38 • 8696 просмотра
Пик холодов в Украине: синоптик назвала даты ослабления морозовPhoto1 февраля, 11:56 • 24387 просмотра
Суд в москве заочно арестовал командующего ВМС ВСУ Алексея Неижпапу: в чем его обвинили1 февраля, 12:14 • 7198 просмотра
публикации
Оплата генератора в чеке для потребителя: законно ли это и как война меняет цены в заведениях
Эксклюзив
31 января, 10:00 • 55158 просмотра
Блэкауты, мороз и обстрелы: выдержит ли мобильная связь новую волну энергокризиса
Эксклюзив
30 января, 18:21 • 83383 просмотра
"Скрининг 40+": когда придет приглашение в "Дію" и как получить 2 тыс. грн на здоровьеPhoto30 января, 16:26 • 61198 просмотра
Американская торговая палата: бизнес должен иметь возможность доминировать в будущем30 января, 13:45 • 67535 просмотра
Ошибки прошлого. Как предыдущее руководство Госавиаслужбы уничтожило репутацию регулятора30 января, 12:58 • 68746 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Михаил Федоров
Илон Маск
Эяль Замир
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Днепропетровская область
Запорожье
Реклама
УНН Lite
Преодолел почти 5 тысяч километров: редкий волнистый альбатрос с Галапагосов замечен у побережья КалифорнииVideo1 февраля, 06:27 • 17623 просмотра
Певица-предательница Ёлка отказалась от украинского гражданства и получила паспорт РФ31 января, 16:40 • 28170 просмотра
Имение актера Джина Хэкмена выставили на продажу почти через год после его смертиVideo31 января, 09:00 • 30875 просмотра
Кибератакам подверглись компании-владельцы приложений для знакомств Bumble, Badoo и Tinder31 января, 07:38 • 33779 просмотра
Шэрон Стоун заявила, что общается с духами из потустороннего мира и подтвердила участие в Эйфории 330 января, 18:42 • 35275 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Отопление
Бильд
Старлинк

Зеленский ожидает активности США по мерам деэскалации и сокращению ударов

Киев • УНН

 • 278 просмотра

Президент Зеленский заявил, что Украина рассчитывает на активность США по мерам деэскалации и сокращению ударов. Он также сообщил о договоренности по трехсторонней встрече на следующей неделе в Эмиратах.

Зеленский ожидает активности США по мерам деэскалации и сокращению ударов

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина рассчитывает на активность американской стороны по мерам деэскалации - сокращению ударов, передает УНН.

Рассчитываем, что и американская сторона будет так же активна, и в частности это касается мер деэскалации – сокращения ударов, и многое зависит от того, что удастся американской стороне, чтобы люди доверяли и процессу, и результатам, безусловно 

- подчеркнул Зеленский во время вечернего видеообращения.

Добавим

Ранее Зеленский сообщил, что уже есть договоренность о встрече – трехсторонней – на должном уровне.

Будет эта встреча на следующей неделе, как планируем, в среду и четверг. В Эмиратах, как и в прошлый раз... На завтра я назначил совещание, чтобы согласовать рамки разговора и подготовить все. В понедельник вечером команда уже будет в пути на переговоры 

- добавил Зеленский.

По его словам, многие лидеры, разные страны с нами в этом процессе, поддерживают Украину, "и фактически каждый день мы координируемся". 

Уже есть договоренность: Зеленский подтвердил, что трехсторонние встречи в Эмиратах состоятся в среду и четверг01.02.26, 19:41 • 846 просмотров

Антонина Туманова

ПолитикаНовости Мира
Военное положение
Война в Украине
Объединенные Арабские Эмираты
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина