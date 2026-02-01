Зеленский ожидает активности США по мерам деэскалации и сокращению ударов
Киев • УНН
Президент Зеленский заявил, что Украина рассчитывает на активность США по мерам деэскалации и сокращению ударов. Он также сообщил о договоренности по трехсторонней встрече на следующей неделе в Эмиратах.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина рассчитывает на активность американской стороны по мерам деэскалации - сокращению ударов, передает УНН.
Рассчитываем, что и американская сторона будет так же активна, и в частности это касается мер деэскалации – сокращения ударов, и многое зависит от того, что удастся американской стороне, чтобы люди доверяли и процессу, и результатам, безусловно
Добавим
Ранее Зеленский сообщил, что уже есть договоренность о встрече – трехсторонней – на должном уровне.
Будет эта встреча на следующей неделе, как планируем, в среду и четверг. В Эмиратах, как и в прошлый раз... На завтра я назначил совещание, чтобы согласовать рамки разговора и подготовить все. В понедельник вечером команда уже будет в пути на переговоры
По его словам, многие лидеры, разные страны с нами в этом процессе, поддерживают Украину, "и фактически каждый день мы координируемся".
Уже есть договоренность: Зеленский подтвердил, что трехсторонние встречи в Эмиратах состоятся в среду и четверг01.02.26, 19:41 • 846 просмотров