Зеленський очікує активності США щодо заходів деескалації та скороченні ударів
Київ • УНН
Президент Зеленський заявив, що Україна розраховує на активність США щодо заходів деескалації та скорочення ударів. Він також повідомив про домовленість щодо тристоронньої зустрічі наступного тижня в Еміратах.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна розраховує на активність американської сторони щодо заходів деескалації - скорочення ударів, передає УНН.
Розраховуємо, що й американська сторона буде так само активна, і зокрема це стосується заходів деескалації – скорочення ударів, і багато залежить від того, що вдасться американській стороні, щоб люди довіряли і процесу, і результатам, безумовно
Додамо
Раніше Зеленський повідомив, що вже є домовленість про зустріч – тристоронню – на належному рівні.
Буде ця зустріч наступного тижня, як плануємо, у середу й четвер. В Еміратах, як і минулого разу... На завтра я призначив нараду, щоб погодити рамки розмови й підготувати все. У понеділок ввечері команда вже буде в дорозі на перемовини
За його словами, багато лідерів, різні країни з нами в цьому процесі, підтримують Україну, "і фактично щодня ми координуємось".
Вже є домовленість: Зеленський підтвердив, що тристоронні зустрічі в Еміратах відбудуться у середу й четвер01.02.26, 19:41 • 772 перегляди