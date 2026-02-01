$42.850.00
Зеленський очікує активності США щодо заходів деескалації та скороченні ударів

Київ • УНН

 • 212 перегляди

Президент Зеленський заявив, що Україна розраховує на активність США щодо заходів деескалації та скорочення ударів. Він також повідомив про домовленість щодо тристоронньої зустрічі наступного тижня в Еміратах.

Зеленський очікує активності США щодо заходів деескалації та скороченні ударів

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна розраховує на активність американської сторони щодо заходів деескалації - скорочення ударів, передає УНН.

Розраховуємо, що й американська сторона буде так само активна, і зокрема це стосується заходів деескалації – скорочення ударів, і багато залежить від того, що вдасться американській стороні, щоб люди довіряли і процесу, і результатам, безумовно 

- наголосив Зеленський під час вечірнього відеозвернення.

Додамо

Раніше Зеленський повідомив, що вже є домовленість про зустріч – тристоронню – на належному рівні.

Буде ця зустріч наступного тижня, як плануємо, у середу й четвер. В Еміратах, як і минулого разу... На завтра я призначив нараду, щоб погодити рамки розмови й підготувати все. У понеділок ввечері команда вже буде в дорозі на перемовини 

- додав Зеленський.

За його словами, багато лідерів, різні країни з нами в цьому процесі, підтримують Україну, "і фактично щодня ми координуємось". 

Вже є домовленість: Зеленський підтвердив, що тристоронні зустрічі в Еміратах відбудуться у середу й четвер01.02.26, 19:41 • 772 перегляди

Антоніна Туманова

