Уже 8 загиблих та 27 поранених: в ДСНС показали наслідки удару рф по портовій інфраструктурі Одещини

Кількість загиблих через російську ракетну атаку по портовій інфраструктурі на Одещині 19 грудня зросла до 8, ще 27 людей поранені. Про це інформує Державна служба України з надзвичайних ситуацій (ДСНС України), передає УНН.

Вісім життів обірвала ворожа атака на Одещину, ще двадцять сім людей зазнали поранень - йдеться у дописі.

За словами рятувальників, частина постраждалих перебувала в автобусі, який опинився в епіцентрі удару.

В ДСНС повідомили, що на парковці спалахнули вантажні автомобілі, також зазнали пошкоджень легкові автівки.

Усі пожежі оперативно ліквідовані.

Нагадаємо

Ввечері 19 грудня армія рф атакувала балістичними ракетами об'єкт портової інфраструктури в Одеському районі.

Напередодні повідомлялося, що внаслідок удару загинули семеро людей, ще 15 отримали поранення.

