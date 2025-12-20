Уже 8 загиблих та 27 поранених: в ДСНС показали наслідки удару рф по портовій інфраструктурі Одещини

$42.340.00
20 грудня, 00:12 • 11736 перегляди
Зеленський: Японія надасть Україні додаткову фінансову підтримку на 6 мільярдів доларів
19 грудня, 23:26 • 24519 перегляди
"росіян стає все більше, стає все важче" - Зеленський розкрив деталі поїздки до Куп'янська
19 грудня, 22:10 • 18105 перегляди
У США завершилася зустріч України з американськими та європейськими партнерами - Умєров
19 грудня, 15:48 • 25089 перегляди
Кабмін ухвалив переговорні позиції щодо вступу в ЄС за Кластерами 4 і 5
19 грудня, 15:34 • 35226 перегляди
Українська делегація сьогодні проведе черговий раунд переговорів з американською та європейською стороною в Маямі
19 грудня, 14:53 • 28051 перегляди
Доставка танків M1A1 Abrams з Австралії в Україну: журналісти розповіли ексклюзивні подробиці
Ексклюзив
19 грудня, 14:21 • 54403 перегляди
Сертифікат на авто для військових: уряд за півтора року не зміг ухвалити порядок отримання
19 грудня, 14:08 • 38842 перегляди
Через атаки рф на Одещину рух на кордоні з Молдовою ускладнений: прикордонники озвучили альтернативні маршрути
19 грудня, 12:39 • 19977 перегляди
Питання не в дефіциті літаків, а пілотів: Зеленський прокоментував потребу в польських МіГ-29
19 грудня, 12:26 • 20015 перегляди
Як Одеса тиждень живе без світла: рятувальники показали фотоVideo
Популярнi новини
рф вдарила по портовій інфраструктурі Одещини: багато загиблих і поранених 19 грудня, 21:10 • 4096 перегляди
"Ми не погодимося, щоб нас хтось контролював" - Зеленський про заяву путіна щодо виборів в Україні19 грудня, 21:32 • 5924 перегляди
"Не маю жодного наміру за жодних обставин триматися за президентське крісло" - Зеленський19 грудня, 22:32 • 9868 перегляди
Президент Польщі подарував Зеленському двотомник "Документи Волинського злочину" 00:53 • 8796 перегляди
Трамп назвав операцію "Удар Яструба" в Сирії відповіддю на загибель військових СШАPhoto01:09 • 17050 перегляди
Публікації
Сертифікат на авто для військових: уряд за півтора року не зміг ухвалити порядок отримання
Ексклюзив
19 грудня, 14:21 • 54398 перегляди
Кримінальні справи без складу злочину: чому правоохоронці роками тримають у підвішеному стані авіабізнес
Ексклюзив
19 грудня, 11:39 • 36418 перегляди
Спонсор ексмера Одеси Гурвіца та друг регіонала Ківалова: хто стоїть за одеською клінікою Odrex, яку пов’язують із загибеллю пацієнтів. Частина 4Photo19 грудня, 11:05 • 45281 перегляди
Ідеальний шторм для золота й "хайп" на сріблі у 2025-му: чи варто українцям інвестувати в метали у 2026-му
Ексклюзив
19 грудня, 09:00 • 40189 перегляди
Загальні астрологічні тенденції 2026 року: час великих змін і нових можливостей
Ексклюзив
18 грудня, 15:30 • 65652 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Рустем Умєров
Кароль Навроцький
Дональд Туск
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Польща
Запорізька область
Німеччина
УНН Lite
П’ять культових фільмів про Різдво: що подивитись напередодні новорічних святVideo19 грудня, 17:00 • 17514 перегляди
Як підготуватися до Нового року 2026: план та поради18 грудня, 11:44 • 64962 перегляди
20 днів, щоб стати першою леді США: з'явився трейлер документального фільму про Меланію ТрампVideo17 грудня, 19:12 • 46458 перегляди
"Більше запитань, ніж відповідей": вийшов таємничий трейлер нового фільму Стівена СпілбергаVideo17 грудня, 16:22 • 44288 перегляди
Трамп заявив, що вартість нової бальної зали Білого дому може сягнути $400 млн17 грудня, 12:18 • 50361 перегляди
Уже 8 загиблих та 27 поранених: в ДСНС показали наслідки удару рф по портовій інфраструктурі Одещини

Київ • УНН

 • 14 перегляди

Внаслідок російської ракетної атаки 19 грудня по портовій інфраструктурі на Одещині загинуло 8 осіб, ще 27 отримали поранення. Частина постраждалих перебувала в автобусі, що опинився в епіцентрі удару.

Уже 8 загиблих та 27 поранених: в ДСНС показали наслідки удару рф по портовій інфраструктурі Одещини

Кількість загиблих через російську ракетну атаку по портовій інфраструктурі на Одещині 19 грудня зросла до 8, ще 27 людей поранені. Про це інформує Державна служба України з надзвичайних ситуацій (ДСНС України), передає УНН.

Вісім життів обірвала ворожа атака на Одещину, ще двадцять сім людей зазнали поранень

- йдеться у дописі.

За словами рятувальників, частина постраждалих перебувала в автобусі, який опинився в епіцентрі удару.

В ДСНС повідомили, що на парковці спалахнули вантажні автомобілі, також зазнали пошкоджень легкові автівки.

Усі пожежі оперативно ліквідовані.

Нагадаємо

Ввечері 19 грудня армія рф атакувала балістичними ракетами об'єкт портової інфраструктури в Одеському районі.

Напередодні повідомлялося, що внаслідок удару загинули семеро людей, ще 15 отримали поранення.

путін досі прагне захопити всю Україну та повернути під контроль частину Європи - Reuters20.12.25, 05:40 • 2158 переглядiв

Віта Зеленецька

Війна в Україні
Воєнний стан
Війна в Україні
Одеська область
Державна служба України з надзвичайних ситуацій