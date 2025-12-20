Уже 8 загиблих та 27 поранених: в ДСНС показали наслідки удару рф по портовій інфраструктурі Одещини
Київ • УНН
Внаслідок російської ракетної атаки 19 грудня по портовій інфраструктурі на Одещині загинуло 8 осіб, ще 27 отримали поранення. Частина постраждалих перебувала в автобусі, що опинився в епіцентрі удару.
Кількість загиблих через російську ракетну атаку по портовій інфраструктурі на Одещині 19 грудня зросла до 8, ще 27 людей поранені. Про це інформує Державна служба України з надзвичайних ситуацій (ДСНС України), передає УНН.
Вісім життів обірвала ворожа атака на Одещину, ще двадцять сім людей зазнали поранень
За словами рятувальників, частина постраждалих перебувала в автобусі, який опинився в епіцентрі удару.
В ДСНС повідомили, що на парковці спалахнули вантажні автомобілі, також зазнали пошкоджень легкові автівки.
Усі пожежі оперативно ліквідовані.
Нагадаємо
Ввечері 19 грудня армія рф атакувала балістичними ракетами об'єкт портової інфраструктури в Одеському районі.
Напередодні повідомлялося, що внаслідок удару загинули семеро людей, ще 15 отримали поранення.
