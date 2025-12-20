Уже 8 погибших и 27 раненых: в ГСЧС показали последствия удара рф по портовой инфраструктуре Одесской области

Число погибших в результате российской ракетной атаки по портовой инфраструктуре в Одесской области 19 декабря возросло до 8, еще 27 человек ранены. Об этом информирует Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС Украины), передает УНН.

