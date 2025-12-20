Уже 8 погибших и 27 раненых: в ГСЧС показали последствия удара рф по портовой инфраструктуре Одесской области
Киев • УНН
В результате российской ракетной атаки 19 декабря по портовой инфраструктуре в Одесской области погибли 8 человек, еще 27 получили ранения. Часть пострадавших находилась в автобусе, оказавшемся в эпицентре удара.
Число погибших в результате российской ракетной атаки по портовой инфраструктуре в Одесской области 19 декабря возросло до 8, еще 27 человек ранены. Об этом информирует Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС Украины), передает УНН.
Восемь жизней оборвала вражеская атака на Одесскую область, еще двадцать семь человек получили ранения
По словам спасателей, часть пострадавших находилась в автобусе, который оказался в эпицентре удара.
В ГСЧС сообщили, что на парковке загорелись грузовые автомобили, также получили повреждения легковые автомобили.
Все пожары оперативно ликвидированы.
Напомним
Вечером 19 декабря армия РФ атаковала баллистическими ракетами объект портовой инфраструктуры в Одесском районе.
Накануне сообщалось, что в результате удара погибли семь человек, еще 15 получили ранения.
путин до сих пор стремится захватить всю Украину и вернуть под контроль часть Европы - Reuters20.12.25, 05:40 • 2420 просмотров