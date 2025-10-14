$41.600.10
19:08 • 9468 перегляди
Зустріч у форматі "Рамштайн" і Рада Україна-НАТО: дата і розклад
18:46 • 14550 перегляди
Зеленський підтвердив зустріч із Трампом у Вашингтоні: що ще у програмі візиту
Ексклюзив
16:59 • 16126 перегляди
Довічне за вбивство і згвалтування дітей: нардеп Неклюдов підтримав ініціативу Генпрокурора і обіцяє переконувати у її правильності колег
16:31 • 21512 перегляди
20-річний українець постраждав унаслідок зіткнення поїздів у Словаччині - МЗС
13 жовтня, 15:26 • 19405 перегляди
Зеленський: для захисту від дронів будуть сформовані додаткові гелікоптерні групи
13 жовтня, 14:34 • 18020 перегляди
Трамп прийме Зеленського у Вашингтоні 17 жовтня – FT
Ексклюзив
13 жовтня, 14:15 • 16447 перегляди
Експерт пояснив, у яких випадках можна розглядати кетамінову терапію та чи застосовують її в УкраїніPhoto
13 жовтня, 13:46 • 12775 перегляди
Тільки довічне: Генпрокурор закликав правоохоронний комітет посилити покарання для тих, хто позбавляє життя або ґвалтує дітейVideo
13 жовтня, 12:44 • 13575 перегляди
Трамп після Гази планує зосередитися на вирішенні війни в Україні, а потім - на мирній угоді з Іраном
13 жовтня, 12:37 • 13426 перегляди
Інформація про початок опалювального сезону з 1 листопада невірна - Мінрозвитку
Усіх 57 пацієнтів лікарні Харкова переведено до іншого медзакладу після ворожого удару КАБами

Київ • УНН

 • 680 перегляди

57 пацієнтів харківської лікарні переведено до іншого закладу після ворожого удару КАБами. Четверо людей отримали поранення склом, пошкоджено 17 автомобілів та одноповерхову будівлю гаражу.

Усіх 57 пацієнтів лікарні Харкова переведено до іншого медзакладу після ворожого удару КАБами

Усіх 57 пацієнтів, що знаходилися у лікарні на момент удару ворожими КАБами по Харкову, переведено до іншого лікувального закладу. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов, інформує УНН.

Деталі

За його словами, їх додатково обстежують лікарі щодо поранень та гострої реакції на стрес.

У свою чергу керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов уточнив, що внаслідок ворожої атаки на Салтівський район обласного центру четверо людей отримали поранення склом і були шпиталізовані.

Кількість постраждалих може зростати через спричинений надмірний стрес. Пошкоджено скління вікон в медичному закладі

- розповів Синєгубов.

Він додав, що внаслідок атаки спалахнула одноповерхова будівля гаражу на площі 85 м.кв. Крім того, пошкоджено 17 автомобілів.

Нагадаємо

Внаслідок російського удару по Харкову ввечері 13 жовтня було зруйновано господарчу споруду медичного закладу. Четверо людей постраждали.

Вадим Хлюдзинський

Війна в Україні
Олег Синєгубов
Ігор Терехов
Харків