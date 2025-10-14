Усіх 57 пацієнтів лікарні Харкова переведено до іншого медзакладу після ворожого удару КАБами
Київ • УНН
57 пацієнтів харківської лікарні переведено до іншого закладу після ворожого удару КАБами. Четверо людей отримали поранення склом, пошкоджено 17 автомобілів та одноповерхову будівлю гаражу.
Усіх 57 пацієнтів, що знаходилися у лікарні на момент удару ворожими КАБами по Харкову, переведено до іншого лікувального закладу. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов, інформує УНН.
Деталі
За його словами, їх додатково обстежують лікарі щодо поранень та гострої реакції на стрес.
У свою чергу керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов уточнив, що внаслідок ворожої атаки на Салтівський район обласного центру четверо людей отримали поранення склом і були шпиталізовані.
Кількість постраждалих може зростати через спричинений надмірний стрес. Пошкоджено скління вікон в медичному закладі
Він додав, що внаслідок атаки спалахнула одноповерхова будівля гаражу на площі 85 м.кв. Крім того, пошкоджено 17 автомобілів.
Нагадаємо
Внаслідок російського удару по Харкову ввечері 13 жовтня було зруйновано господарчу споруду медичного закладу. Четверо людей постраждали.
