Все 57 пациентов больницы Харькова переведены в другое медучреждение после вражеского удара КАБами
Киев • УНН
57 пациентов харьковской больницы переведены в другое учреждение после вражеского удара КАБами. Четыре человека получили ранения стеклом, повреждено 17 автомобилей и одноэтажное здание гаража.
Все 57 пациентов, находившихся в больнице на момент удара вражескими КАБами по Харькову, переведены в другое лечебное учреждение. Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов, информирует УНН.
Подробности
По его словам, их дополнительно обследуют врачи на предмет ранений и острой реакции на стресс.
В свою очередь руководитель Харьковской ОВА Олег Синегубов уточнил, что в результате вражеской атаки на Салтовский район областного центра четыре человека получили ранения стеклом и были госпитализированы.
Количество пострадавших может расти из-за вызванного чрезмерного стресса. Повреждено остекление окон в медицинском учреждении
Он добавил, что в результате атаки загорелось одноэтажное здание гаража на площади 85 кв.м. Кроме того, повреждено 17 автомобилей.
Напомним
В результате российского удара по Харькову вечером 13 октября было разрушено хозяйственное сооружение медицинского учреждения. Четыре человека пострадали.
