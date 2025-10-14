$41.600.10
19:08
Встреча в формате "Рамштайн" и Совет Украина-НАТО: дата и расписание
18:46
Зеленский подтвердил встречу с Трампом в Вашингтоне: что еще в программе визита
Эксклюзив
16:59
Пожизненное за убийство и изнасилование детей: нардеп Неклюдов поддержал инициативу Генпрокурора и обещает убеждать в ее правильности коллег
16:31
20-летний украинец пострадал в результате столкновения поездов в Словакии - МИД
13 октября, 15:26
Зеленский: для защиты от дронов будут сформированы дополнительные вертолетные группы
13 октября, 14:34
Трамп примет Зеленского в Вашингтоне 17 октября – FT
Эксклюзив
13 октября, 14:15
Эксперт объяснил, в каких случаях можно рассматривать кетаминовую терапию и применяют ли ее в УкраинеPhoto
13 октября, 13:46
Только пожизненное: Генпрокурор призвал правоохранительный комитет ужесточить наказание для тех, кто лишает жизни или насилует детейVideo
13 октября, 12:44
Трамп после Газы планирует сосредоточиться на разрешении войны в Украине, а затем – на мирном соглашении с Ираном
13 октября, 12:37
Информация о начале отопительного сезона с 1 ноября неверна - Минразвития
Все 57 пациентов больницы Харькова переведены в другое медучреждение после вражеского удара КАБами

Киев • УНН

 • 570 просмотра

57 пациентов харьковской больницы переведены в другое учреждение после вражеского удара КАБами. Четыре человека получили ранения стеклом, повреждено 17 автомобилей и одноэтажное здание гаража.

Все 57 пациентов больницы Харькова переведены в другое медучреждение после вражеского удара КАБами

Все 57 пациентов, находившихся в больнице на момент удара вражескими КАБами по Харькову, переведены в другое лечебное учреждение. Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов, информирует УНН.

Подробности

По его словам, их дополнительно обследуют врачи на предмет ранений и острой реакции на стресс.

В свою очередь руководитель Харьковской ОВА Олег Синегубов уточнил, что в результате вражеской атаки на Салтовский район областного центра четыре человека получили ранения стеклом и были госпитализированы.

Количество пострадавших может расти из-за вызванного чрезмерного стресса. Повреждено остекление окон в медицинском учреждении

- рассказал Синегубов.

Он добавил, что в результате атаки загорелось одноэтажное здание гаража на площади 85 кв.м. Кроме того, повреждено 17 автомобилей.

Напомним

В результате российского удара по Харькову вечером 13 октября было разрушено хозяйственное сооружение медицинского учреждения. Четыре человека пострадали.

Три района Харькова частично обесточены после ударов оккупантов - мэр13.10.25, 22:54 • 1426 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Война в Украине
Олег Синегубов
Игорь Терехов
Харьков