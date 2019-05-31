Уряд затвердив статути створених ДП для нового ринку електроенергії
Київ • УНН
КИЇВ. 31 травня. УНН. Кабінет міністрів затвердив статути створених на базі ДП "Енергоринок" держпідприємств "Гарантований покупець" і "Оператор ринку". Відповідні постанови оприлюднені на сайті уряду, передає УНН.
Згідно з інформацією прес-служби уряду, постановами уряд 22 травня затвердив статути створюваних на базі ДП "Енергоринок" цих двох ДП.
При цьому в уряді додали, що затвердження статуту державного підприємства “Гарантований покупець” дозволяє реалізувати положення ЗУ “Про ринок електричної енергії” щодо забезпечення загальносуспільних інтересів та виконання гарантій держави щодо купівлі всієї електричної енергії, виробленої на об’єктах електроенергетики, що використовують альтернативні джерела енергії (а з використанням гідроенергії — вироблену лише мікро-, міні- та малими гідроелектростанціями), за встановленим “зеленим” тарифом або за аукціонною ціною.
Затвердження ж статуту державного підприємства “Оператор ринку”, за даними прес-служби уряду, дозволяє реалізувати положення ЗУ “Про ринок електричної енергії” щодо створення організаційних, технологічних, інформаційних та інших умов для здійснення регулярних торгів за правилами ринку “на добу наперед” та внутрішньодобового ринку, укладення і виконання учасниками ринку електричної енергії договорів та розрахунків за ними.
Нагадаємо, 17 квітня у межах запуску ринку електроенергії Кабмін схвалив рішення про реорганізацію ДП "Енергоринок", яким дві філії ДП "Енергоринок" мають бути виокремлені у самостійні держпідприємства - філії "Гарантований покупець" та "Оператор ринку".
Раніше ЄС та низка міжнародних фінансових партнерів рекомендували Україні відкласти впровадження нового ринку електроенергії. Світовий банк рекомендував запустити новий ринок електроенергії 1 жовтня.
Введення в Україні європейського ринку електроенергії з 1 липня 2019 року передбачено законом "Про ринок електричної енергії". Цей закон впроваджує в Україні норми Третього енергопакету ЄС. Своєчасне введення нового ринку електроенергії називали однією з умов продовження співпраці з Міжнародним валютним фондом, Світовим банком, США і ЄС.