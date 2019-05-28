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Енергосистема України працює без шести атомних блоків

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КИЇВ. 28 травня. УНН. Станом на 28 травня в роботі перебувають 9 з 15 енергоблоків на атомних станціях України, передає УНН з посиланням на прес-службу “Енергоатому”.

"28 травня на атомних станціях України в роботі 9 з 15 енергоблоків", - вказали у компанії.

Зокрема:

  • На енергоблоці №2 Запорізької АЕС 77-а доба капітального планового ремонту.
  • На енергоблоці №4 Запорізької АЕС 83-а доба середнього планового ремонту.
  • На енергоблоці №3 Рівненської АЕС 4-а доба середнього планового ремонту.
  • На енергоблоці №2 Южно-Української АЕС 71-а доба капітального планового ремонту.
  • На енергоблоці №3 Южно-Української АЕС 13-а доба капітального планового ремонту.
  • На енергоблоці №1 Хмельницької АЕС 185-а доба середнього планового ремонту.

"Минулої доби, 27 травня, станціями вироблено 183,41 млн кВт-г електроенергії", - додали в "Енергоатомі".

Радіаційний, протипожежний та екологічний стан на промислових майданчиках АЕС - у межах норми.

Нагадаємо, ЄС та низка міжнародних фінансових партнерів рекомендували Україні відкласти впровадження нового ринку електроенергії.

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