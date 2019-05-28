Енергосистема України працює без шести атомних блоків
Київ • УНН
КИЇВ. 28 травня. УНН. Станом на 28 травня в роботі перебувають 9 з 15 енергоблоків на атомних станціях України, передає УНН з посиланням на прес-службу “Енергоатому”.
"28 травня на атомних станціях України в роботі 9 з 15 енергоблоків", - вказали у компанії.
Зокрема:
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- На енергоблоці №2 Запорізької АЕС 77-а доба капітального планового ремонту.
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- На енергоблоці №4 Запорізької АЕС 83-а доба середнього планового ремонту.
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- На енергоблоці №3 Рівненської АЕС 4-а доба середнього планового ремонту.
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- На енергоблоці №2 Южно-Української АЕС 71-а доба капітального планового ремонту.
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- На енергоблоці №3 Южно-Української АЕС 13-а доба капітального планового ремонту.
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- На енергоблоці №1 Хмельницької АЕС 185-а доба середнього планового ремонту.
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"Минулої доби, 27 травня, станціями вироблено 183,41 млн кВт-г електроенергії", - додали в "Енергоатомі".
Радіаційний, протипожежний та екологічний стан на промислових майданчиках АЕС - у межах норми.
Нагадаємо, ЄС та низка міжнародних фінансових партнерів рекомендували Україні відкласти впровадження нового ринку електроенергії.