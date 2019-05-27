У ЄС рекомендували Україні відкласти впровадження нового ринку електроенергії

"Представництво ЄС в Україні та постійне представництво Європейського інвестиційного банку рекомендують відкласти введення нового оптового ринку електроенергії на обмежений період часу, оскільки важливі регуляторні норми і ІТ-системи ще не готові. Виходячи з цього, запуск нового ринку 1 липня може викликати збої в роботі ринку і, отже, завдати шкоди інтересам українських споживачів та учасників ринку. Крім того, нинішній політичний контекст ускладнює забезпечення управління цією реформою або втручання за необхідності для усунення недоліків", - йдеться в заяві.

У представництві ЄС нагадали, що в 2017 році європейська сторона вітала ухвалення закону про ринок електроенергії, спрямований на виконання правових зобов'язань відповідно до Угоди про асоціацію між Україною та ЄС і Договором про енергетичне співтовариство.

"Ми як і раніше переконані в тому, що реформи, викладені у цьому законі, підуть на користь українським споживачам за рахунок введення прозорості, підвищення ефективності ринку і залучення інвестицій. Ми як і раніше прихильні підтримці роботи органів влади та учасників ринку щодо реалізації цієї важливої реформи", - додали в представництві ЄС.

Нагадаємо, у Світовому банку відзначили, що Україна не буде готова до запуску нового ринку електроенергії з 1 липня поточного року.

Введення в Україні європейського ринку електроенергії з 1 липня 2019 року передбачено законом "Про ринок електричної енергії". Цей закон впроваджує в Україні норми Третього енергопакету ЄС. Своєчасне введення нового ринку електроенергії називали однією з умов продовження співпраці з Міжнародним валютним фондом, Світовим банком, США і ЄС.