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Украина не готова к запуску нового рынка электроэнергии с 1 июля - Всемирный банк

Украина не готова к запуску нового рынка электроэнергии с 1 июля - Всемирный банк

Киев  •  УНН

 • 10005 просмотра

КИЕВ. 23 мая. УНН. Украина не будет готова к запуску нового рынка электроэнергии с 1 июля текущего года. Об этом заявила директор Всемирного банка по делам Украины, Беларуси и Молдовы Сату Кахконен, передает корреспондент УНН.

"Украина не будет готова к открытию рынка электроэнергии с 1 июля", - сказала она.

По мнению Кахконен, Украине нужно больше времени на подготовку, а иначе, в первую очередь, пострадают украинцы.

Напомним, в Верховный Совет 2017 был принят закон "О рынке электроэнергии".

с 1 января в Украине запущен розничный рынок электрической энергии.

С 1 июля должен заработать оптовый рынок электрической энергии.

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