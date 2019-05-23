Украина не готова к запуску нового рынка электроэнергии с 1 июля - Всемирный банк
Киев • УНН
КИЕВ. 23 мая. УНН. Украина не будет готова к запуску нового рынка электроэнергии с 1 июля текущего года. Об этом заявила директор Всемирного банка по делам Украины, Беларуси и Молдовы Сату Кахконен, передает корреспондент УНН.
"Украина не будет готова к открытию рынка электроэнергии с 1 июля", - сказала она.
По мнению Кахконен, Украине нужно больше времени на подготовку, а иначе, в первую очередь, пострадают украинцы.
Напомним, в Верховный Совет 2017 был принят закон "О рынке электроэнергии".
с 1 января в Украине запущен розничный рынок электрической энергии.
С 1 июля должен заработать оптовый рынок электрической энергии.
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