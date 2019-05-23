Україна не готова до запуску нового ринку електроенергії з 1 липня – Світовий Банк
Київ • УНН
КИЇВ. 23 травня. УНН. Україна не буде готова до запуску нового ринку електроенергії з 1 липня поточного року. Про це заявила директор Світового банку у справах України, Білорусі та Молдови Сату Кахконен, передає кореспондент УНН.
“Україна не буде готова до відкриття ринку електроенергії з 1 липня”, — сказала вона.
На думку Кахконен, Україні потрібно більше часу на підготовку, а інакше, у першу чергу, постраждають українці.
Нагадаємо, у Верховна Рада 2017 року був ухвалений закон “Про ринок електроенергії”.
з 1 січня в Україні запущений роздрібний ринок електричної енергії.
З 1 липня має запрацювати оптовий ринок електричної енергії.
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