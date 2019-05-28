Энергосистема Украины работает без шести атомных блоков
Киев • УНН
КИЕВ. 28 мая. УНН. По состоянию на 28 мая в работе находятся 9 из 15 энергоблоков на атомных станциях Украины, передает УНН со ссылкой на пресс-службу "Энергоатома".
"28 мая на атомных станциях Украины в работе 9 из 15 энергоблоков", - указали в компании.
В частности:
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- На энергоблоке №2 Запорожской АЭС 77-е сутки капитального планового ремонта.
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- На энергоблоке №4 Запорожской АЭС 83-е сутки среднего планового ремонта.
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- На энергоблоке №3 Ровенской АЭС 4-е сутки среднего планового ремонта.
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- На энергоблоке №2 Южно-Украинской АЭС 71-е сутки капитального планового ремонта.
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- На энергоблоке №3 Южно-Украинской АЭС 13-е сутки капитального планового ремонта.
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- На энергоблоке №1 Хмельницкой АЭС 185-е сутки среднего планового ремонта.
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"За прошедшие сутки, 27 мая, станциями выработано 183,41 млн кВт-ч электроэнергии", - добавили в "Энергоатоме".
Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на промышленных площадках АЭС - в пределах нормы.
Напомним, ЕС и ряд международных финансовых партнеров рекомендовали Украине отложить введение нового рынка электроэнергии.