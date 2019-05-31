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Кабмин утвердил уставы созданных ГП для нового рынка электроэнергии

Кабмин утвердил уставы созданных ГП для нового рынка электроэнергии

Киев  •  УНН

 • 11697 просмотра

КИЕВ. 31 мая. УНН. Кабинет министров утвердил уставы созданных на базе ГП "Энергорынок" госпредприятий "Гарантированный покупатель" и "Оператор рынка". Соответствующие постановления обнародованы на сайте правительства, передает УНН.

Согласно информации пресс-службы правительства, постановлениями правительство 22 мая утвердило уставы создаваемых на базе ГП "Энергорынок" этих двух ГП.

При этом в правительстве добавили, что утверждение устава государственного предприятия "Гарантированный покупатель" позволяет реализовать положения ЗУ "О рынке электроэнергии" по обеспечению общественных интересов и выполнению гарантий государства по покупке всей электроэнергии, производимой на объектах электроэнергетики, использующих альтернативные источники энергии (а с использованием гидроэнергии - произведенную лишь микро-, мини- и малыми гидроэлектростанциями), по установленному "зеленому" тарифу или по аукционной цене.

Утверждение же устава государственного предприятия "Оператор рынка", по данным пресс-службы правительства, позволяет реализовать положения ЗУ "О рынке электрической энергии" по созданию организационных, технологических, информационных и других условий для осуществления регулярных торгов по правилам рынка "на сутки вперед" и внутрисуточного рынка, заключения и исполнения участниками рынка электрической энергии договоров и расчетов по ним.

Напомним, 17 апреля в рамках запуска рынка электроэнергии Кабмин принял решение о реорганизации ГП "Энергорынок", которым два филиала ГП "Энергорынок" должны быть выделены в самостоятельные госпредприятия - филиалы "Гарантированный покупатель" и "Оператор рынка".

Ранее ЕС и ряд международных финансовых партнеров рекомендовали Украине отложить введение нового рынка электроэнергии. Всемирный банк рекомендовал запустить новый рынок электроэнергии 1 октября.

Введение в Украине европейского рынка электроэнергии с 1 июля 2019 года предусмотрено законом "О рынке электроэнергии". Этот закон внедряет в Украине нормы Третьего энергопакета ЕС. Своевременное введение нового рынка электроэнергии называли одним из условий продолжения сотрудничества с Международным валютным фондом, Всемирным банком, США и ЕС.

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