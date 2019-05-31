Кабмин утвердил уставы созданных ГП для нового рынка электроэнергии
Киев • УНН
КИЕВ. 31 мая. УНН. Кабинет министров утвердил уставы созданных на базе ГП "Энергорынок" госпредприятий "Гарантированный покупатель" и "Оператор рынка". Соответствующие постановления обнародованы на сайте правительства, передает УНН.
Согласно информации пресс-службы правительства, постановлениями правительство 22 мая утвердило уставы создаваемых на базе ГП "Энергорынок" этих двух ГП.
При этом в правительстве добавили, что утверждение устава государственного предприятия "Гарантированный покупатель" позволяет реализовать положения ЗУ "О рынке электроэнергии" по обеспечению общественных интересов и выполнению гарантий государства по покупке всей электроэнергии, производимой на объектах электроэнергетики, использующих альтернативные источники энергии (а с использованием гидроэнергии - произведенную лишь микро-, мини- и малыми гидроэлектростанциями), по установленному "зеленому" тарифу или по аукционной цене.
Утверждение же устава государственного предприятия "Оператор рынка", по данным пресс-службы правительства, позволяет реализовать положения ЗУ "О рынке электрической энергии" по созданию организационных, технологических, информационных и других условий для осуществления регулярных торгов по правилам рынка "на сутки вперед" и внутрисуточного рынка, заключения и исполнения участниками рынка электрической энергии договоров и расчетов по ним.
Напомним, 17 апреля в рамках запуска рынка электроэнергии Кабмин принял решение о реорганизации ГП "Энергорынок", которым два филиала ГП "Энергорынок" должны быть выделены в самостоятельные госпредприятия - филиалы "Гарантированный покупатель" и "Оператор рынка".
Ранее ЕС и ряд международных финансовых партнеров рекомендовали Украине отложить введение нового рынка электроэнергии. Всемирный банк рекомендовал запустить новый рынок электроэнергии 1 октября.
Введение в Украине европейского рынка электроэнергии с 1 июля 2019 года предусмотрено законом "О рынке электроэнергии". Этот закон внедряет в Украине нормы Третьего энергопакета ЕС. Своевременное введение нового рынка электроэнергии называли одним из условий продолжения сотрудничества с Международным валютным фондом, Всемирным банком, США и ЕС.