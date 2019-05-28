Світовий банк рекомендував запустити новий ринок електроенергії 1 жовтня

"Ми беззаперечно підтримуємо ЗУ "Про ринок електричної енергії", спрямований на запровадження конкуренції на ринку електроенергії, відповідно до Третього енергопакету ЄС та зобов’язань за Договором про заснування енергетичного співтовариства", - вказали у банку.

За цей час Світовий банк, як зазначається, фінансово та технічно допомогав з підготовкою до відкриття ринку 1 липня 2019 року, як це передбачено законом. "За цей період було виконано значний обсяг робіт, включаючи розробку та прийняття десятків нормативних актів, необхідних для реалізації ринку", - додали у СБ.

"Проте, досі існують важливі елементи нормативно-правової бази та необхідних ІТ-систем, які не готові до відкриття ринку 1 липня 2019 року. Передчасний запуск нового ринку електроенергії до набуття необхідних регуляторних та технічних засобів може поставити під загрозу належне функціонування ринку та збільшити ризики для всіх учасників ринку", - заявили в банку.

Крім того, як повідомили у СБ, "з огляду на нинішні політичні обставини, включаючи майбутні парламентські вибори у липні 2019 року, будь-які труднощі в роботі ринку електроенергії протягом цього періоду можуть мати негативний вплив і використовуватись для дискредитації процесу реформ".

"Тому ми рекомендуємо перепланувати запуск нового ринку електроенергії на 1 жовтня 2019 року, що також запропонував комітет з питань паливно-енергетичного комплексу Верховної Ради", - зазначили у Світовому банку, пообіцявши подальшу підтримку для завершення регуляторних та технічних заходів, необхідних для безпечного запуску нового ринку електроенергії якомога швидше.

Нагадаємо, ЄС та низка міжнародних фінансових партнерів рекомендували Україні відкласти впровадження нового ринку електроенергії.

Введення в Україні європейського ринку електроенергії з 1 липня 2019 року передбачено законом "Про ринок електричної енергії". Цей закон впроваджує в Україні норми Третього енергопакету ЄС. Своєчасне введення нового ринку електроенергії називали однією з умов продовження співпраці з Міжнародним валютним фондом, Світовим банком, США і ЄС.