Всемирный банк рекомендовал запустить новый рынок электроэнергии 1 октября
Киев • УНН
КИЕВ. 28 мая. УНН. Всемирный банк поддерживает закон о запуске нового рынка электроэнергии в Украине, однако до сих пор существуют важные элементы нормативно-правовой базы и необходимых ІТ-систем, которые не готовы к открытию рынка 1 июля, поэтому банк рекомендует перепланировать запуск нового рынка электроэнергии на 1 октября. Об этом говорится в заявлении представительства Всемирного банка в Украине, передает УНН.
"Мы беспрекословно поддерживаем ЗУ "О рынке электрической энергии", направленный на внедрение конкуренции на рынке электроэнергии, в соответствии с Третьим энергопакетом ЕС и обязательствами по Договору об учреждении энергетического сообщества", - указали в банке.
За это время Всемирный банк, как отмечается, финансово и технически помогал с подготовкой открытия рынка 1 июля 2019 года, как это предусмотрено законом. "За этот период был выполнен значительный объем работ, включая разработку и принятие десятков нормативных актов, необходимых для реализации рынка", - добавили в ВБ.
"Однако, до сих пор существуют важные элементы нормативно-правовой базы и необходимых ІТ-систем, которые не готовы к открытию рынка 1 июля 2019 года. Преждевременный запуск нового рынка электроэнергии до появления необходимых регуляторных и технических средств может поставить под угрозу надлежащее функционирование рынка и увеличить риски для всех участников рынка", - заявили в банке.
Кроме того, как сообщили в ВБ, "учитывая нынешние политические обстоятельства, включая будущие парламентские выборы в июле 2019 года, любые трудности в работе рынка электроэнергии в течение этого периода могут оказать негативное влияние и использоваться для дискредитации процесса реформ".
"Поэтому мы рекомендуем перепланировать запуск нового рынка электроэнергии на 1 октября 2019 года, что также предложил комитет по вопросам топливно-энергетического комплекса Верховной Рады", - отметили во Всемирном банке, пообещав дальнейшую поддержку для завершения регуляторных и технических мероприятий, необходимых для безопасного запуска нового рынка электроэнергии как можно скорее.
Напомним, ЕС и ряд международных финансовых партнеров рекомендовали Украине отложить введение нового рынка электроэнергии.
Введение в Украине европейского рынка электроэнергии с 1 июля 2019 года предусмотрено законом "О рынке электроэнергии". Этот закон внедряет в Украине нормы Третьего энергопакета ЕС. Своевременное введение нового рынка электроэнергии называли одним из условий продолжения сотрудничества с Международным валютным фондом, Всемирным банком, США и ЕС.