Всемирный банк рекомендовал запустить новый рынок электроэнергии 1 октября

КИЕВ. 28 мая. УНН. Всемирный банк поддерживает закон о запуске нового рынка электроэнергии в Украине, однако до сих пор существуют важные элементы нормативно-правовой базы и необходимых ІТ-систем, которые не готовы к открытию рынка 1 июля, поэтому банк рекомендует перепланировать запуск нового рынка электроэнергии на 1 октября. Об этом говорится в заявлении представительства Всемирного банка в Украине, передает УНН.