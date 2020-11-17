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Уроки минулого: 5 цікавих фактів про "сухий закон" і як люди його обходили

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 листопада. УНН. У різний час, у різних країнах, за різних обставин вводили так званий "сухий закон" - заборона або обмеження на виробництво і продаж алкоголю. Але, як правило, такі заборони влади лише підштовхували людей до винаходу найрізноманітніших способів, щоб ці заборони обійти. УНН зібрав п'ять найцікавіших фактів про "сухий закон" і про винахідливість людей, які навчились його уникати.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Експерт пояснив, чому українці п'ють більше алкоголю вітчизняного виробництва.

1. Коктейль, який маскувався під холодний чай

Відомий у всьому світі коктейль "Лонг-Айленд" за однією із поширених версій був вперше приготований саме у часи "сухого закону". Один із найміцніших міксів на основі горілки, джину, текіли й рому - вдало маскувався за запахом і виглядом під популярний у США холодний чай. Тому під час поліцейських облав можна було не хвилюватись.

2. "Лікувальний віскі" та вино для причастя

Існували й законні лазівки, щоб люди могли продовжувати пити. Так, "закон Волстеда" дозволяв лікарям пропонувати "лікувальний віскі" при різних захворюваннях. А вино дозволялося у релігійних цілях - для причастя. Тому не дивним було мати цілу полицю різноманітних вин "для сакрального ритуалу".

3. "Винна цегла"

У часи "сухого закону" виноградарі виготовляли виноградний концентрат, який називався "винною цеглою". Їх потім продавали із попередженням, написаним великими літерами: "Після розчинення цеглини у галлоні (3,8 літри) води - у жодному разі не залишати на кухні на двадцять днів, тому що рідина перетвориться на вино".

4. Виїзні алкогольні круїзи

Якщо на материку пити не можна, то про лайнери ніхто нічого не говорив.

Тому під час заборони, якщо людині пощастило жити на узбережжі, вона могла сісти на борт круїзного судна, подорожувати і пити стільки алкоголю, скільки захоче. Щоправда, обходились такі подорожі недешево.

5. Лайфхак президента

Намагались обійти заборону алкоголю й можновладці. Так, президент Герберт Гувер час від часу заходив у гості у бельгійське посольство, щоб випити келих мартіні. Територія посольства вважається територією іншої держави, тому "сухий закон" на неї не поширювався.

Варто додати, що у день відміни "сухого закону" президент США Франклін Рузвельт отримав у подарунок цілу вантажівку пива Yuengling. Пиво доставили прямо у Білий дім.

Нагадаємо, що серед українців набирає обертів ініціатива із підтримки національних виробників і рестораторів, які постраждають внаслідок "карантину вихідного дня".

Експерти вважають, що підтримки потребують і виробники вітчизняного алкоголю, на яких не може не впливати закриття ресторанів і барів у вихідні

Раніше УНН писав, що до ТОП-5 надійних українських виробників якісного алкоголю відносяться такі лікеро-горілчані компанії як: "Баядера — Груп" (ТМ "Хлібний дар"), "Глобал Спірітс" (УДК) (ТМ "Хортиця"), "ЛВН Лімітед" (ТМ "Немірофф"), ЛГЗ "Прайм" (ТМ "Prime", "Др.Житник") і ТОВ "Атлантіс" (ТМ "Грін Дей").

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