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"Карантин вихідного дня": три правила ідеальної "піжамної" вечірки від експертів Prime

"Карантин вихідного дня": три правила ідеальної "піжамної" вечірки від експертів Prime

Київ • УНН

 • 12404 перегляди

КИЇВ. 13 листопада. УНН. Пандемія коронавірусу та запроваджений "карантин вихідного дня" нібито не залишає простору для розваг. Але експерти алкогольного бренду Prime впевнені, що це не так. Тому підготували для УНН три правила для того, щоб зробити "піжамну" вечірку вдома незабутньою.

Перше правило – не ускладнюйте

Головне правило ідеальної "піжамної" вечірки, на думку експертів, — не ускладнювати. Такий формат передбачає легкість і простоту. Тому алкогольні напої повинні бути максимально легкими у приготування – жодних складних багатокомпонентних коктейлів. Ідеально підійдуть у цьому випадку "мікси" із міцного алкоголю та соку.

Так, наприклад, ідеально м'яку горілку Prime Blanche можна поєднувати із безліччю соків на свій смак – ананасовим, апельсиновим, яблучним або навіть із томатним – у вигляді корисної "Кривавої Мері".

Якщо вже хочеться трохи ускладнити собі життя й зробити смак класичного найлегшого поєднання "сік+горілка" насиченішим - достатньо приготувати власноруч фреш зі свіжих фруктів.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Сік до горілки: який підходить найкраще.

Друге правило – додайте оригінальності

Часом немає настрою бовтатися навіть із найпростішими алкогольними поєднаннями, а звичайне вино чи шампанське здаються занадто нудним вибором для будь-якої вечірки. Тому у такому випадку експерти рекомендують найпростіший рецепт для урізноманітнення "піжамної" вечірки - обрати модні зараз винні напої всіх кольорів райдуги із блискітками.

Так, у лікеро-горілчаного заводу "PRIME", наприклад, є справжня перлина - CAPRIZO Azzurro Perla - ігристий напій із екстрактом винограду і чорниці небесного кольору із перламутровим мерехтінням (шиммером). Такий винний напій з легкістю додасть оригінальності та атмосферності найкласичнішій "піжамній" вечірці.

Третє правило – використовуйте все, що є під рукою

Просто, затишно й весело – ось девіз "піжамних" вечірок. Формат такої домашньої вечірки не передбачає складних страв або декорування. Як легкі закуски можна використати все те, що завжди є під рукою або у холодильнику: сир, фрукти, овочі, м’ясні нарізки.

Для затишної атмосфери достатньо влаштуватися серед подушок в улюбленій піжамі. Щоб раптом не стало нудно, а градус веселощів не впав - експерти радять спробувати настільні ігри: "Крокодил", "Діксі" або "Ерудит". Існують також веселі варіанти з алкогольних настільних ігор, які урізноманітнять будь-який вечір.

Нагадаємо, раніше УНН писав, що лікеро-горілчаний завод "Прайм" (ТМ "Prime", "Др. Житник") входить до рейтингу ТОП-5 надійних українських виробників якісного алкоголю.

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