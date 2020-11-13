"Карантин выходного дня": три правила идеальной "пижамной" вечеринки от экспертов Prime

КИЕВ. 13 ноября. УНН. Пандемия коронавируса и введенный "карантин выходного дня" якобы не оставляет пространства для развлечений. Но эксперты алкогольного бренда Prime уверены, что это не так. Поэтому подготовили для УНН три правила для того, чтобы сделать "пижамную" вечеринку дома незабываемой.