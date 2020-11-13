"Карантин выходного дня": три правила идеальной "пижамной" вечеринки от экспертов Prime
Киев • УНН
КИЕВ. 13 ноября. УНН. Пандемия коронавируса и введенный "карантин выходного дня" якобы не оставляет пространства для развлечений. Но эксперты алкогольного бренда Prime уверены, что это не так. Поэтому подготовили для УНН три правила для того, чтобы сделать "пижамную" вечеринку дома незабываемой.
Первое правило - не усложняйте
Главное правило идеальной "пижамной" вечеринки, по мнению экспертов, - не усложнять. Такой формат предполагает легкость и простоту. Поэтому алкогольные напитки должны быть максимально легкими в приготовления - никаких сложных многокомпонентных коктейлей. Идеально подойдут в этом случае "миксы" с крепкого алкоголя и сока.
Так, например, идеально мягкую водку Prime Blanche можно сочетать с множеством соков на свой вкус - ананасовым, апельсиновым, яблочным или даже с томатным - в виде полезной "Кровавой Мэри".
Если хочется немного усложнить себе жизнь и сделать вкус классического самого легкого сочетания "сок + водка" насыщеннее - достаточно приготовить собственноручно фреш из свежих фруктов.
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Второе правило - добавьте оригинальности
Иногда нет настроения болтаться даже с простейшими алкогольными сочетаниями, а обычное вино или шампанское кажутся слишком скучным выбором для любой вечеринки. Поэтому в таком случае эксперты рекомендуют самый простой рецепт для разнообразия "пижамной" вечеринки - выбрать модные сейчас винные напитки всех цветов радуги с блестками.
Так, у ликеро-водочного завода "PRIME", например, есть настоящая жемчужина - CAPRIZO Azzurro Perla - игристый напиток с экстрактом винограда и черники небесного цвета с перламутровым мерцанием (шиммером). Такой винный напиток с легкостью придаст оригинальности и атмосферности самой классической "пижамной" вечеринке.
Третье правило - используйте все, что есть под рукой
Просто, уютно и весело - вот девиз "пижамных" вечеринок. Формат такой домашней вечеринки не предусматривает сложных блюд или декорирования. Как легкие закуски можно использовать все то, что всегда есть под рукой или в холодильнике: сыр, фрукты, овощи, мясные нарезки.
Для уютной атмосферы достаточно устроиться среди подушек в любимой пижаме. Чтобы вдруг не стало скучно, а градус веселья не упал - эксперты советуют попробовать настольные игры: "Крокодил", "Дикси" или "Эрудит". Существуют также веселые варианты с алкогольных настольных игр, которые разнообразят любой вечер.
Напомним, ранее УНН писал, что ликеро-водочный завод "Прайм" (ТМ "Prime", "Др. Житник") входит в рейтинг ТОП-5 надежных украинских производителей качественного алкоголя.