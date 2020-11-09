Як подорожувати, не виходячи із дому: найвідоміші коктейлі з географічними назвами

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"Сінгапурський слінг"

Починати смакову подорож варто, на думку експертів, із екзотичної Азії.

Коктейль "Сінгапурський слінг" вважається найоригінальнішим місцевим напоєм, історичною реліквією і національним надбанням. Відомо, що дата створення припадає на початок XX століття.

Коктейль був приготований барменом на ім'я Нгіам Тонг Бун для молодого офіцера, який хотів пригостити чимось оригінальним привабливу дівчину.

Інгредієнти:

▪️ джин - 40 мл;

▪️ лікер вишневий - 20 мл;

▪️ лікер апельсиновий ("Тріпл-сек") - 10 мл;

▪️ лікер "Бенедіктін" - 10 мл;

▪️ свіжий лимонний сік - 20 мл;

▪️ ананасовий сік - 120 мл.

Приготування:

▪️ змішати у шейкері всі компоненти;

▪️ процідіти у високий келих, наповнений льодом;

▪️ прикрасити скибочкою лимона і вишенькою.

Коктейль "Лонг-Айленд"

Переміщаємось у Сполучені Штати Америки - прямо на Лонг-Айленд - острів, на якому розташувався перший житловий центр у Нью-Йоркській бухті.

У світі поширена версія про те, що однойменний коктейль був вперше приготований у роки "сухого закону", бо ззовні та за ароматом нагадував популярний у США холодний чай. Таким чином ті, хто хотів випити, маскувався від органів правопорядку. Вважається одним із найміцніших коктейлів серед існуючих у світі.

Інгредієнти:

▪️ горілка Prime Superior - 25 мл;

▪️ джин - 25 мл;

▪️ ром (світлий) - 25 мл;

▪️ текіла - 25 мл;

▪️ лікер - 25 мл;

▪️ сік половини лайма;

▪️ кола або холодний чай (айс ті) - 30 мл.

Приготування:

▪️ заливаємо у шейкер всі алкогольні напої;

▪️ вичавлюємо туди ж сік половини лайма;

▪️ збиваємо і тут же виливаємо у високу склянку, наповнену льодом;

▪️ зверху на свій смак додаємо колу або холодний чай.

Коктейль "Мангеттен"

Із Лонг-Айленду проїжджаємо лише чотири кілометри – і відразу потрапляємо в історичне ядро міста Нью-Йорк – на острів Мангеттен. Саме на його честь названий другий за популярністю у світі коктейль, якому вже понад 100 років. Простий склад, швидке приготування і відмінний смак зробили "Мангеттен" улюбленим напоєм багатьох поціновувачів алкоголю в Америці та Європі.

Інгредієнти:

▪️ бурбон - 60 мл;

▪️ червоний солодкий вермут - 30 мл;

▪️ 1-2 краплі бітеру "Ангостура".

Приготування:

▪️ у склянку для змішування налити червоний вермут і бурбон;

▪️ додати біттер "Ангостура" та лід, перемішати ложкою;

▪️ перелити через ситечко в охолоджену склянку та прикрасити коктейльною вишнею.

Кава "по-ірландськи"

Завершити подорож експерти Prime рекомендують підбадьорливою "ірландською кавою".

"Ірландська кава" була створена взимку 1943 року Джо Шеріданом – шеф-кухарем, який працював в аеропорту Фойнс поблизу Лімеріка в Ірландії.

Авіабаза зазвичай була зупинкою для більш тривалих рейсів для заправки, і часто через негоду пасажирам потрібно було зупинятися тут на ніч. Одного разу, щоб підбадьорити стомлених очікуванням пасажирів, Джо Шерідан вирішив приготувати для них гарячу каву, для більшого ефекту додавши в неї ірландське віскі.

Хтось із американських пасажирів, здивований насиченим яскравим смаком напою, запитав: "Це бразильська кава?". Джо відповів: "Це ірландська кава". Ось так з'явився всесвітньо відомий напій, який часом відносять до категорії гарячих пуншів.

Інгредієнти:

▪️ кава – 160 мл;

▪️ коричневий цукор – 20 мл;

▪️ віскі – 20 мл;

▪️ вершки.

Приготування:

▪️ окремо збити вершки у густу піну;

▪️ у суху чашку налити віскі та насипати цукру;

▪️ влити гарячу свіжоприготовану каву і перемішувати, поки цукор не розчиниться;

▪️ зверху прикрасити вершками – і можна пити.

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