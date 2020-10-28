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Осінній тренд на гарбузові коктейлі: смачно, сезонно і навіть корисно

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КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Бартендери впевнені, що через коронавірус зріс попит на алкогольні коктейлі, які складаються з місцевих сезонних продуктів. А гарбуз в Україні восени - це самий що не є сезонний, корисний, доступний овоч, який стає інгредієнтом не тільки для безлічі страв і десертів, а й алкогольних коктейлів. Експерти горілчаного бренду Prime розповіли УНН про рецепти трьох незвичайних алкогольних коктейлів з гарбузом на будь-який смак.

"Освіжаючий гарбуз"

Чудово підходить для веселих нестримних вечірок і відмінно освіжає.

Необхідні інгредієнти:

▪️ горілка Prime - 10 мл;
▪️ гарбузовий фреш - 45 мл;
▪️ вермут "Б'янко" 45 мл;
▪️ 1-2 листочка м'яти;
▪️ перець мелений - на кінчику чайної ложки;
▪️ кубики льоду.

Приготування:

▪️ трохи розім'яти м'яту (бажано розтерти у кашку);
▪️ у блендер вилити фреш з гарбуза, вермут, горілку, а також додати м'яту і перець;
▪️ трохи збити;
▪️ у келих для коктейлю викласти кубики льоду і наповнити коктейлем.

"Зігріваючий гарбуз"

Ідеальний коктейль для холодної осені! Він добре зігріває і у нього цікавий смак. Імбирная настоянка задає загальний тон, а гарбузове пюре зробить смак багатогранним і цікавим.

Імбирну настоянку слід приготувати самостійно заздалегідь: півчашки нарізаного імбиру залийте горілкою Prime (0,5-0,7 л) і потримайте тиждень у темному місці, процідіть.

Необхідні інгредієнти:

▪️ імбирная настоянка - 60 г;
▪️ сік свіжого лайму - 15 г;
▪️ гарбузове пюре - 30 г;
▪️ простий сироп - 1 ч.л.;
▪️ скибочка імбиру для прикраси.

Приготування:

▪️ змішайте у шейкері імбирну горілку, сік лайму, гарбузове пюре і простий сироп;
▪️ струсіть, процідіть у хайбол (або будь-який інший стакан);
▪️ прикрасьте скибочкою імбиру.

"Пряний гарбуз"

Швидкий у приготуванні пряний гарбузовий пунш ідеально підійде і для імпровізованої вечірки, і для зустрічі у вузькому дружньому колі.

Необхідні інгредієнти:

▪️ 100 г гарбузового пюре;
▪️ 200-250 мл світлого яблучного соку;
▪️ 1-2 ст/л кленового сиропу;
▪️ 100-120 мл темного рому або віскі;
▪️ 1 ч/л прянощів (кориця, гвоздика, мускатний горіх, ваніль, кардамон);
▪️ лід;
▪️ сік 1/2 лайму чи 1/3 лимона.

Приготування:

▪️ гарбузове пюре змішати із яблучним соком;
▪️ додати прянощі і перебити блендером;
▪️ додати сироп, цитрусовий сік і алкоголь;
▪️ добре перемішати;
▪️ дати настоятися у холодильнику хвилин 30-50;
▪️ на дно склянок покласти лід і налити пунш.

Раніше УНН писав, що лікеро-горілчаний завод "Прайм" (ТМ "Prime", "Житник") належить до рейтингу ТОП-5 надійних українських виробників якісного алкоголю.

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