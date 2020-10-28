Осенний тренд на тыквенные коктейли: вкусно, сезонно и даже полезно
Киев • УНН
КИЕВ. 28 октября. УНН. Бартендеры уверены, что из-за коронавируса вырос спрос на алкогольные коктейли, состоящие из местных сезонных продуктов. А тыква в Украине осенью - это самый что ни есть сезонный, полезный, доступный овощ, который становится ингредиентом не только для множества блюд и десертов, но и алкогольных коктейлей. Эксперты водочного бренда Prime рассказали УНН о рецептах трех необычных алкогольных коктейлей с тыквой на любой вкус.
"Освежающая тыква"
Прекрасно подходит для веселых безудержных вечеринок и отлично освежает.
Необходимые ингредиенты:
▪️ водка Prime - 10 мл;
▪️ тыквенный фреш - 45 мл;
▪️ вермут "Бьянко" 45 мл;
▪️ 1-2 листочка мяты;
▪️ перец молотый - на кончике чайной ложки;
▪️ кубики льда.
Приготовление:
▪️ немного размять мяту (желательно растереть в кашицу);
▪️ в блендер вылить фреш из тыквы, вермут, водку, а также добавить мяту и перец;
▪️ немного взбить;
▪️ в бокал для коктейля выложить кубики льда и наполнить коктейлем.
"Согревающая тыква"
Идеальный коктейль для промозглой осени! Он хорошо согревает и у него интересный вкус. Имбирная настойка задает общий тон, а тыквенное пюре сделает вкус многогранным и интересным.
Имбирную настойку следует приготовить самостоятельно заранее: полчашки нарезанного имбиря залейте водкой Prime (0,5-0,7 л) и подержите неделю в темном месте, процедите.
Необходимые ингредиенты:
▪️ имбирная настойка - 60 г;
▪️ сок свежего лайма - 15 г;
▪️ тыквенное пюре - 30 г;
▪️ простой сироп - 1 ч.л.;
▪️ ломтик имбиря для украшения.
Приготовление:
▪️ смешайте в шейкере имбирную водку, сок лайма, тыквенное пюре и простой сироп;
▪️ встряхните, процедите в хайбол (или любой другой стакан);
▪️ украсьте ломтиком имбиря.
"Пряная тыква"
Быстрый в приготовлении пряный тыквенный пунш идеально подойдет и для импровизированной вечеринки, и для встречи в узком кругу друзей.
Необходимые ингредиенты:
▪️ 100 г тыквенного пюре;
▪️ 200-250 мл светлого яблочного сока;
▪️ 1-2 ст/л кленового сиропа;
▪️ 100-120 мл темного рома или виски;
▪️ 1 ч/л пряностей (корица, гвоздика, мускатный орех, ваниль, кардамон);
▪️ лед;
▪️ сок 1/2 лайма или 1/3 лимона.
Приготовление:
▪️ тыквенное пюре смешать с яблочным соком;
▪️ добавить пряности и перебить блендером;
▪️ добавить сироп, цитрусовый сок и алкоголь;
▪️ хорошо перемешать;
▪️ дать настояться в холодильнике минут 30-50;
▪️ на дно стаканов положить лед и налить пунш.
Ранее УНН писал, что ликеро-водочный завод "Прайм" (ТМ "Prime", "Житник") относится к рейтингу ТОП-5 надежных украинских производителей качественного алкоголя.