Осенний тренд на тыквенные коктейли: вкусно, сезонно и даже полезно

КИЕВ. 28 октября. УНН. Бартендеры уверены, что из-за коронавируса вырос спрос на алкогольные коктейли, состоящие из местных сезонных продуктов. А тыква в Украине осенью - это самый что ни есть сезонный, полезный, доступный овощ, который становится ингредиентом не только для множества блюд и десертов, но и алкогольных коктейлей. Эксперты водочного бренда Prime рассказали УНН о рецептах трех необычных алкогольных коктейлей с тыквой на любой вкус.