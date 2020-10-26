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Спотикач, варенуха та тертуха: як приготувати алкогольні напої часів Київської Русі

Спотикач, варенуха та тертуха: як приготувати алкогольні напої часів Київської Русі

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Популярні алкогольні напої наших предків часів Київської Русі були досить різноманітні, але не дуже міцні — здебільшого слабоалкогольні медові або пиво. А вже у XV столітті в Україну приходить “гаряче вино” — горілка, з появою якої почалось виготовлення різних настойок і наливок, які вирізнялись витонченим смаком, яскравими кольорами та унікальними лікувальними властивостями. Для тих, хто хоче спробувати епоху Київської Русі на смак, експерти крафтової горілки “Др.Житник” розповіли про алкогольні вподобання доби, повідомляє УНН.

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Спотикач — ароматний міцний напій, який постійно потрібно збовтувати. Наші предки у невеликих кількостях змішували корицю, мускатний горіх, гвоздику, шафран і ваніль. Настоювали на горілці протягом 2 тижнів, збовтуючи щодня. Далі настоянку варили з цукром і охолоджували перед вживанням.

Варенуха — слабоалкогольний пікантний напій, який у домашніх умовах приготувати досить складно. Наші предки готували узвар із сушених слив і груш, настоювали ніч, проціджували, додавали червоний гострий перець, м’яту, материнку, чебрець. Додавали меду і довго парили в печі, поки напій не забродить. Подавали варенуху і гарячою, і холодною. Гарячу варенуху вважали набагато смачнішою від охололої.

Полинівка — горілка, настояна на цілющих травах, а також терені, суницях чи сливах. Дуже популярною була полинівка на гострому червоному перці в стручках.

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Тертуха готувалась взагалі простіше нікуди — розтерті з цукром суниці заливали горілкою для кольору та аромату.

Травняк — ягоди горобини, полин, ревінь, любисток, соснові шишки, ялівець заливають горілкою та настоюють рівно пів року.

Нагадаємо, Україна випустила власну “зубрівку”, настояну на вирощених у нас травах. Мова йде про вітчизняне алкогольне підприємство — ЛГЗ “Рrime”, що підготувало нову горілку для крафтової лінійки виробника — “Др. Житник” — “Зубровиця”.

Раніше УНН писав, що лікеро-горілчаний завод “Прайм” (ТМ “Prime”, “Житник”) належить до рейтингу ТОП-5 надійних українських виробників якісного алкоголю.

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