Спотикач, варенуха та тертуха: як приготувати алкогольні напої часів Київської Русі

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Спотикач — ароматний міцний напій, який постійно потрібно збовтувати. Наші предки у невеликих кількостях змішували корицю, мускатний горіх, гвоздику, шафран і ваніль. Настоювали на горілці протягом 2 тижнів, збовтуючи щодня. Далі настоянку варили з цукром і охолоджували перед вживанням.

Варенуха — слабоалкогольний пікантний напій, який у домашніх умовах приготувати досить складно. Наші предки готували узвар із сушених слив і груш, настоювали ніч, проціджували, додавали червоний гострий перець, м’яту, материнку, чебрець. Додавали меду і довго парили в печі, поки напій не забродить. Подавали варенуху і гарячою, і холодною. Гарячу варенуху вважали набагато смачнішою від охололої.

Полинівка — горілка, настояна на цілющих травах, а також терені, суницях чи сливах. Дуже популярною була полинівка на гострому червоному перці в стручках.

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Тертуха готувалась взагалі простіше нікуди — розтерті з цукром суниці заливали горілкою для кольору та аромату.

Травняк — ягоди горобини, полин, ревінь, любисток, соснові шишки, ялівець заливають горілкою та настоюють рівно пів року.

Нагадаємо, Україна випустила власну “зубрівку”, настояну на вирощених у нас травах. Мова йде про вітчизняне алкогольне підприємство — ЛГЗ “Рrime”, що підготувало нову горілку для крафтової лінійки виробника — “Др. Житник” — “Зубровиця”.

Раніше УНН писав, що лікеро-горілчаний завод “Прайм” (ТМ “Prime”, “Житник”) належить до рейтингу ТОП-5 надійних українських виробників якісного алкоголю.