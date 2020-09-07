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"Брутальний козак" і "Дабл рада": "Др. Житник" розповів про справжні українські шоти

Київ • УНН

 • 79232 перегляди

КИЇВ. 7 вересня. УНН. Для тих, хто хоче здивувати друзів цікавою подачею коктейлів на основі горілки, і для тих, хто цінує по-справжньому український колорит, експерти крафтової ТМ "Др. Житник" підготували добірку рецептів ТОП-5 популярних шотів, передає УНН.

"Брутальний козак" і "Дабл рада": "Др. Житник" розповів про справжні українські шоти

Відзначається, що готувати коктейлі можна у домашніх умовах, а подають їх як на початку святкового застілля, так і наприкінці.

Коктейль "Слава Україні!"

Складові:

▪️ яєчний лікер - 30 мл;

▪️ блю Curacao - 15 мл;

▪️ горілка "Др. Житник" - 15 мл.

Спосіб приготування:

Розведіть в окремій чарці блакитний лікер Curacao з горілкою. Налийте в 60-грамову чарку 30 мл яєчного лікеру. Зверху за допомогою барної ложечки або по ножу і стінці акуратно налийте суміш Curacao з горілкою.

Коктейль "Брутальний козак"

Інгредієнти на 1 порцію:

▪️ віскі - 20 мл;

▪️ мартіні Bianco - 20 мл;

▪️ горілка "Др. Житник" - 5 мл.

Спосіб приготування:

Всі компоненти струсити у шейкері з льодом. Процідити у шот, попередньо глазурований в цукрі.

Шот "Червоний каблук"

Інгредієнти на 1 порцію:

▪️ горілка "Др. Житник" - 20 мл;

▪️ томатний сік - 30 мл;

▪️ соус Tabasco.

Спосіб приготування:

Вливаємо в ємність 20 мл горілки, робимо шар з 30 мл томатного соку - солимо і перчимо, капаємо лимонний сік, додаємо краплю гострого соусу.

Коктейль "Дабл рада"

Складові:

▪️ лимонний сік - 25 мл;

▪️ лікер Kahlua - 25 мл;

▪️ горілка "Др. Житник" - 50 мл.

Спосіб приготування:

Потрібно буде два шоти. У перший шот потрібно налити горілку. У другій шот (першим шаром) - налити лікер Kahlua. Зверху на Kahlua обережно по барній ложці (щоб не перемішати) налити лимонний сік. П'ють такий коктейль залпом, затиснувши в руці обидва шоти. При чому, шот з лікером повинен знаходитися біля вказівного пальця і ​​вище шоту з горілкою приблизно на 1 см. Шот з горілкою - біля великого пальця. Таким чином, під час вживання шот з горілкою притискається до нижньої губи, і Kahlua з лимонним соком як би заливають горілку.

Коктейль-шот "Огірок"

"Шот Огірковий" - оригінальний коктейль, що містить у собі алкоголь і закуску одночасно.

Інгредієнти на 4 порції:

▪️ свіжі огірки - 2 шт;

▪️ рідкий мед - 1 ч.л;

▪️ лимон - половинка;

▪️ горілка "Др. Житник" - 50-100 мл;

▪️ м'ята або меліса - кілька листочків.

Спосіб приготування:

Два середніх огірка вимити, розрізати навпіл, зрізати кінчик і вискоблити серцевину. В приготовані огіркові стопочки капнути кілька крапель меду. Вичавити трохи лимонного соку (приблизно по ч.л. на стопку). Налити горілку. Вживати негайно, поки горілка холодна. Не забудьте закусити огірком.

Нагадаємо, раніше УНН розповідав про чорну горілку в Україні. Що це за напій і де його можна придбати - в матеріалі за посиланням.

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