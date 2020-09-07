"Брутальный казак" и "Дабл рада": "Др. Житник" рассказал о настоящих украинских шотах

Отмечается, что готовить коктейли можно в домашних условиях, а подают их как в начале праздничного застолья, так и в конце.

Коктейль "Слава Украине!"

Ингредиенты:

▪️ яичный ликер - 30 мл;

▪️ блю Curacao - 15 мл;

▪️ водка "Др. Житник" - 15 мл.

Способ приготовления:

Разведите в отдельной рюмке голубой ликер Curacao с водкой. Налейте в 60-граммовую рюмку 30 мл яичного ликера. Сверху с помощью барной ложечки или по ножу и стенке аккуратно налейте смесь Curacao с водкой.

Коктейль "Брутальный казак"

Ингредиенты на 1 порцию:

▪️ виски - 20 мл;

▪️ мартини Bianco - 20 мл;

▪️ водка "Др. Житник" - 5 мл.

Способ приготовления:

Все компоненты встряхнуть в шейкере со льдом. Процедить в шот, предварительно глазурированный в сахаре.

Шот "Красный каблук"

Ингредиенты на 1 порцию:

▪️ водка "Др. Житник" - 20 мл;

▪️ томатный сок - 30 мл;

▪️ соус Tabasco.

Способ приготовления:

Вливаем в емкость 20 мл водки, делаем слой из 30 мл томатного сока - солим и перчим, капаем лимонный сок, добавляем каплю острого соуса.

Коктейль "Дабл рада"

Ингредиенты:

▪️ лимонный сок - 25 мл;

▪️ ликер Kahlua - 25 мл;

▪️ водка "Др. Житник" - 50 мл.

Способ приготовления:

Потребуется два шота. В первый шот нужно налить водку. Во второй шот первым слоем - налить ликер Kahlua. Сверху на Kahlua осторожно по барной ложке (чтобы не перемешать) налить лимонный сок. Пьют такой коктейль залпом, зажав в руке оба шота. При чем, шот с ликером должен находиться возле указательного пальца и выше шота с водкой примерно на 1 см. Шот с водкой - возле большого пальца. Таким образом, во время употребления шот с водкой прижимается к нижней губе, и Kahlua с лимонным соком как бы заливают водку.

Коктейль-шот "Огурец"

"Шот Огуречный" - оригинальный коктейль, содержащий в себе алкоголь и закуску одновременно.

Ингредиенты на 4 порции:

▪️ свежие огурцы - 2 шт;

▪️ жидкий мед - 1 ч.л;

▪️ лимон - половинка;

▪️ водка "Др. Житник" - 50-100 мл;

▪️ мята или мелисса - несколько листочков.

Способ приготовления:

Два средних огурца вымыть, разрезать пополам, срезать кончик и выскоблить сердцевину. В приготовленные огуречные стопочки капнуть несколько капель меда. Выжать немного лимонного сока (примерно по ч.л. на стопку). Налить водку. Употреблять немедленно, пока водка холодная. Не забудьте закусить огурцом.

Напомним, ранее УНН рассказывал о черной водке в Украине. Что это за напиток и где его можно приобрести - в материале по ссылке.