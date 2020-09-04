Черная водка в Украине: интересные факты

Что такое черная водка и кто её изобрел?

Идея создания черной водки возникла у британского маркетолога Марка Дормана. После посещения городских баров, он заметил, что в ассортименте баров около тридцати сортов водки и лишь два вида кофе — черный или со сливками. Так и пришла мысль создать необычный привлекательный напиток.

Как пить черную водку?

Пить черную водку можно, как и обычную, в чистом виде и со льдом. Но чаще всего напиток включают в состав эффектных слоистых коктейлей. Любопытно, что при смешивании с некоторыми ингредиентами черная водка меняет цвет: при добавлении апельсинового сока становится зеленой, от воды — серебристой, клюквенного морса — пурпурной.

Черная водка обладает очень мягким бархатным вкусом с классическими холодными нотками и пряными тонами в послевкусии.

Есть ли в Украине черная водка?

В 2018 году на алкогольном рынке презентовали первую украинскую черную водку “Black Carbon” от производителя “PRIME”. Сперва она появилась как лимитированная новогодняя линейка, но потом настолько пришлась по вкусу ценителям крепких напитков, что стала одной из постоянных линеек бренда.

Цена на черную водку в Украине стартует от 95 грн. за бутылку 0,5. Помимо украинского такого продукта, в алкогольных магазинах также можно встретить напиток, например, литовского или английского происхождения. Но последний обойдется в разы дороже, хотя и содержит все те же ингредиенты.

Людям нравится

Судя по отзывам потребителей черной водки в сети, то украинцев она привлекает своей необычностью, отмечают её особую мягкость и пряный вкус.

А те, кому приходится видеть такую водку впервые, комментируют, что возникает желание ее попробовать, потому как “очень интересно”.