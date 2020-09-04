Чорна горілка в Україні: цікаві факти
Київ • УНН
КИЇВ. 4 вересня. УНН. На українському алкогольному ринку існує безліч продукції, і щоб привертати увагу споживачів, виробники постійно вигадують цікаві барвисті новинки: шампанське з блискітками, синє вино, різнокольорові лікери. Так, два роки тому на полицях вітчизняних магазинів з'явилася перша чорна горілка українського виробництва, пише УНН.
Що таке чорна горілка і хто її винайшов?
Ідея створення чорної горілки виникла у британського маркетолога Марка Дормана. Після відвідин міських барів, він зауважив, що в асортименті барів близько тридцяти сортів горілки і лише два види кави - чорна або з вершками. Так і спало на думку створити незвичайний привабливий напій.
Як пити чорну горілку?
Пити чорну горілку можна, як і звичайну, в чистому вигляді і з льодом. Але найчастіше напій включають до складу ефектних шарових коктейлів. Цікаво, що при змішуванні з деякими інгредієнтами чорна горілка змінює колір: при додаванні апельсинового соку стає зеленою, від води - сріблястою, журавлинного морсу - пурпуровою.
Чорна горілка має дуже м'який оксамитовий смак з класичними холодними нотками і пряними тонами в післясмаку.
Чи є в Україні чорна горілка?
У 2018 році на алкогольному ринку презентували першу українську чорну горілку "Black Carbon" від виробника "PRIME". Спершу вона з'явилася як лімітована новорічна лінійка, але потім настільки припала до смаку цінителям міцних напоїв, що стала однією з постійних лінійок бренду.
Ціна на чорну горілку в Україні стартує від 95 грн за пляшку 0,5. Крім українського такого продукту, в алкогольних магазинах також можна зустріти напій, наприклад, литовського або англійського походження. Але останній обійдеться в рази дорожче, хоча і містить всі ті ж інгредієнти.
Людям подобається
Судячи з відгуків споживачів чорної горілки в мережі, то українців вона приваблює своєю незвичністю, відзначають її особливу м'якість і пряний смак.
А ті, кому доводиться бачити таку горілку вперше, коментують, що виникає бажання її спробувати, тому як "дуже цікаво".