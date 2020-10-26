Спотыкач, варенуха и тертуха: как приготовить алкогольные напитки времен Киевской Руси
Киев • УНН
КИЕВ. 26 октября. УНН. Популярные алкогольные напитки наших предков времен Киевской Руси были весьма разнообразны, но не очень крепкие - в основном слабоалкогольные медовые или пиво. А уже в XV веке в Украину приходит "горячее вино" - водка, с появлением которой началось изготовление различных настоек и наливок, которые отличались изысканным вкусом, яркими цветами и уникальными лечебными свойствами. Для тех, кто хочет попробовать эпоху Киевской Руси на вкус, эксперты крафтовой водки "Др.Житник" рассказали об алкогольных предпочтениях эпохи, сообщает УНН.
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Спотыкач — ароматный крепкий напиток, который постоянно нужно взбалтывать. Наши предки в небольших количествах смешивали корицу, мускатный орех, гвоздику, шафран и ваниль. Настаивали на водке в течение 2 недель, взбалтывая ежедневно. Далее настойку варили с сахаром и охлаждали перед употреблением.
Варенуха — слабоалкогольный пикантный напиток, который в домашних условиях приготовить достаточно сложно. Наши предки готовили компот из сушеных слив и груш, настаивали ночь, процеживали, добавляли красный острый перец, мяту, душицу, тимьян. Добавляли мед и долго парили в печи, пока напиток не забродит. Подавали варенуху и горячей, и холодной. Горячую варенуху считали гораздо вкуснее от остыла.
Полинивка — водка, настоянная на целебных травах, а также территории, землянике или сливах. Очень популярной была полинивка на остром красном перце в стручках.
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Тертуха готовилась вообще проще некуда — растертые с сахаром земляники заливали водкой для цвета и аромата.
Травняк — ягоды рябины, полынь, ревень, любисток, сосновые шишки, можжевельник заливают водкой и настаивают ровно полгода.
Напомним, Украина выпустила собственную “зубровку”, настоянную на выращенных у нас травах. Речь идет об отечественном алкогольном предприятие — ЛВЗ “Рrime”, что подготовило новую водку для крафтовой линейки производителя — “Др. Житник” — “Зубровица”.
Ранее УНН писал, что ликеро-водочный завод “Прайм” (ТМ “Prime”, “Житник”) принадлежит в рейтинг ТОП-5 надежных украинских производителей качественного алкоголя.