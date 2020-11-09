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Как путешествовать, не выходя из дома: самые известные коктейли с географическими названиями

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 9 ноября. УНН. Пандемия коронавируса изменила расписания и маршруты наших путешествий, временами заставив отложить их подальше. Но можно попробовать устроить себе гастрономическое путешествие экзотическими или яркими местами нашей планеты. Эксперты водочного бренда Prime подготовили самые популярные коктейли с географическими названиями, попробовав которые можно путешествовать даже не выходя из дома.

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"Сингапурский слинг"

Начинать вкусовое путешествие стоит, по мнению экспертов, из экзотической Азии.

Коктейль "Сингапурский слинг" считается самым оригинальным местным напитком, исторической реликвией и национальным достоянием. Известно, что дата создания приходится на начало XX века.

Коктейль был приготовлен барменом по имени Нгиам Тонг Бун для молодого офицера, который хотел угостить чем-то оригинальным привлекательную девушку.

Ингредиенты:

▪️ джин - 40 мл;
▪️ ликер вишневый - 20 мл;
▪️ ликер апельсиновый ("Трипл-сек") - 10 мл;
▪️ ликер "Бенедиктин" - 10 мл;
▪️ свежий лимонный сок - 20 мл;
▪️ ананасовый сок - 120 мл.

Приготовление:

▪️ смешать в шейкере все компоненты;
▪️ процидиты в высокий бокал, наполненный льдом;
▪️ украсить ломтиком лимона и вишенкой.

Коктейль "Лонг-Айленд"

Перемещаемся в США - прямо на Лонг-Айленд - остров, на котором расположился первый жилой центр в Нью-Йоркской бухте.

В мире распространена версия о том, что одноименный коктейль был впервые приготовлен в годы "сухого закона", потому что снаружи и по аромату напоминал популярный в США холодный чай. Таким образом те, кто хотел выпить, маскировался от органов правопорядка. Считается одним из самых крепких коктейлей среди существующих в мире.

Ингредиенты:

▪️ водка Prime Superior - 25 мл;
▪️ джин - 25 мл;
▪️ ром (светлый) - 25 мл;
▪️ текила - 25 мл;
▪️ ликер - 25 мл;
▪️ сок половины лайма;
▪️ кола или холодный чай (айс ти) - 30 мл.

Приготовление:

▪️ заливаем в шейкер все алкогольные напитки;
▪️ выжимаем туда же сок половины лайма;
▪️ взбиваем и тут же выливаем в высокий стакан, наполненный льдом;
▪️ сверху на свой вкус добавляем колу или холодный чай.

Коктейль "Манхэттен"

С Лонг-Айленда проезжаем всего четыре километра - и сразу попадаем в историческое ядро города Нью-Йорк - на остров Манхэттен. Именно в его честь назван второй по популярности в мире коктейль, которому уже более 100 лет. Простой состав, быстрое приготовление и отличный вкус сделали "Манхэттен" любимым напитком многих ценителей алкоголя в Америке и Европе.

Ингредиенты:

▪️ бурбон - 60 мл;
▪️ красный сладкий вермут - 30 мл;
▪️ 1-2 капли битера "Ангостура".

Приготовление:

▪️ в стакан для смешивания налить красный вермут и бурбон;
▪️ добавить биттер "Ангостура" и лед, перемешать ложкой;
▪️ перелить через ситечко в охлажденный стакан и украсить коктейльной вишней.

Кофе "по-ирландски"

Завершить путешествие эксперты Prime рекомендуют бодрящим "ирландским кофе".

"Ирландский кофе" был создан зимой 1943 года Джо Шериданом - шеф-поваром, который работал в аэропорту Фойнс вблизи Лимерика в Ирландии.

Авиабаза обычно была остановкой для более длительных рейсов для заправки, и часто из-за непогоды пассажирам нужно было останавливаться здесь на ночь. Однажды, чтобы подбодрить уставших ожиданием пассажиров, Джо Шеридан решил приготовить для них горячий кофе, для большего эффекта добавив в нее ирландское виски.

Кто-то из американских пассажиров, который был удивлен насыщенным ярким вкусом напитка, спросил: "Это бразильский кофе?". Джо ответил: "Это ирландский кофе". Вот так появился всемирно известный напиток, который порой относят к категории горячих пуншей.

Ингредиенты:

▪️ кофе - 160 мл;
▪️ коричневый сахар - 20 мл;
▪️ виски - 20 мл;
▪️ сливки.

Приготовление:

▪️ отдельно взбить сливки в густую пену;
▪️ в сухую чашку налить виски и насыпать сахара,
▪️ влить горячий свежеприготовленный кофе и перемешивать, пока сахар не растворится;
▪️ сверху украсить сливками - и можно пить.

Ранее УНН писал, что ликеро-водочный завод "Прайм" (ТМ "Prime", "Житник") принадлежит к рейтингу ТОП-5 надежных украинских производителей качественного алкоголя.

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