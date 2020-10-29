Еволюція бренду: горілка PRIME оновлює дизайн

Еволюція бренду: горілка PRIME оновлює дизайн
Київ • УНН
КИЇВ. 29 жовтня. УНН. Легендарна горілка PRIME від однойменного лікеро-горілчаного заводу оновлює дизайн всієї своєї лінійки, повідомляється на сайті виробника, передає УНН.
"Такий рестайлінг – це свіжий та стильний погляд на улюблену класику, яка за багато років полюбилася споживачу. Тепер образ PRIME став ще більш досконалим: зокрема пляшка отримала нову фігурну етикетку та новий іменний ковпак із золотими гранями. При цьому якість продукту залишилася незмінно високою, адже над його створенням багато років працюють найкращі технологи ЛГЗ PRIME", - повідомили у компанії.
Зазначається також, що при виробництві горілки PRIME використовуються тільки спирти високої якості та чиста артезіанська вода зі свердловини глибиною 700 м.
Компанія анонсувала появу нового PRIME на полицях українських магазинів на всій території України вже у листопаді.
Нагадаємо, раніше УНН писав, що лікеро-горілчаний завод "Прайм" (ТМ "Prime", "Житник") належить до рейтингу ТОП-5 надійних українських виробників якісного алкоголю.