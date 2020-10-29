Эволюция бренда: водка PRIME обновляет дизайн

"Такой рестайлинг - это свежий и стильный взгляд на любимую классику, которая за многие годы полюбилась потребителю. Теперь образ PRIME стал еще более совершенным: в частности бутылка получила новую фигурную этикетку и новый именной колпак с золотыми гранями. При этом качество продукта осталось неизменно высоким, ведь над его созданием много лет работают лучшие технологи ЛВЗ PRIME", - сообщили в компании.

Отмечается также, что при производстве водки PRIME используются только спирты высокого качества и чистая артезианская вода из скважины глубиной 700 м.

Компания анонсировала появление нового PRIME на полках украинских магазинов на всей территории Украины уже в ноябре.

Напомним, ранее УНН писал, что ликеро-водочный завод "Прайм" (ТМ "Prime", "Житник") входит в рейтинг ТОП-5 надежных украинских производителей качественного алкоголя.