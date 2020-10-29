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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
15:53 • 43943 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
14:27 • 65829 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 100277 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 117556 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 95130 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 100437 просмотра

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ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 103381 просмотра

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Эволюция бренда: водка PRIME обновляет дизайн

Эволюция бренда: водка PRIME обновляет дизайн

Киев  •  УНН

 • 58060 просмотра

КИЕВ. 29 октября. УНН. Легендарная водка PRIME от одноименного ликеро-водочного завода обновляет дизайн всей своей линейки, сообщается на сайте производителя, передает УНН.

"Такой рестайлинг - это свежий и стильный взгляд на любимую классику, которая за многие годы полюбилась потребителю. Теперь образ PRIME стал еще более совершенным: в частности бутылка получила новую фигурную этикетку и новый именной колпак с золотыми гранями. При этом качество продукта осталось неизменно высоким, ведь над его созданием много лет работают лучшие технологи ЛВЗ PRIME", - сообщили в компании.

Отмечается также, что при производстве водки PRIME используются только спирты высокого качества и чистая артезианская вода из скважины глубиной 700 м.

Компания анонсировала появление нового PRIME на полках украинских магазинов на всей территории Украины уже в ноябре.

Напомним, ранее УНН писал, что ликеро-водочный завод "Прайм" (ТМ "Prime", "Житник") входит в рейтинг ТОП-5 надежных украинских производителей качественного алкоголя.

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