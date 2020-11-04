Експерт пояснив, чому українці п'ють більше алкоголю вітчизняного виробництва

"Українські напої, українська горілка – вони за якістю не поступаються імпортному, а може навіть і вища (якість - ред.). А за ціною вітчизняний алкоголь явно перемагає. Український ринок алкоголю дуже різноманітний. Ринок пива, слабоалкогольна продукція, ринок вина, ринок горілки, також такі напої як віскі, бренді, ринок ігристих вин. У кожному цьому сегменті є свої уподобання", - розповів він.

Несходовський вважає, що якість вітчизняної горілки одна з найкращих і є визначальним параметром, за яким українські споживачі обирають продукцію на алкоринку.

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"Якщо ми беремо українську горілку, то тут якість висока, у нас є якісний чистий спирт з найвищим ступенем очищення. Раніше дуже часто робили алкоголь вітчизняний, який був не контрафактним, а низької якості – то цього вже давно нема. Тобто нема сенсу на цьому економити, тобто якість висока. Тому і виходить, що тут конкуренція йде на користь українських виробників", - впевнений експерт.

Крім того, українські алкогольні виробники слідкують за світовими тенденціями та люблять експериментувати зі смаками, зберігаючи при цьому якість продукту та його невисоку ціну.

"Якщо ми будемо говорити про пиво, так, це масовий продукт, але знову ж таки, з’явилося цікаве крафтове пиво. Це дозволяє вже безпосередньо йти у виробництво, плюс ще й смак, який дозволяє підвищити якість, при незначному підвищенні ціни. Якість – це така головна перевага українського виробництва, і те, що ми охоплюємо всі види алкогольної продукції: від слабоалкогольних до міцних, від дешевих – до дорогих", - підсумував Несходовський.

Нагадаємо, до ТОП-5 надійних українських виробників якісного алкоголю входять такі лікеро-горілчані компанії, як: "Баядера - Груп" (ТМ "Хлібний дар"), "Глобал Спірітс" (УДК) (ТМ "Хортиця"), "ЛВН Лімітед" (ТМ "Немірофф"), ЛГЗ "Прайм" (ТМ "Prime", "Житник") і ТОВ "Атлантіс" (ТМ "Грін Дей").