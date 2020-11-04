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Эксперт объяснил, почему украинцы пьют больше алкоголя отечественного производства

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КИЕВ. 4 ноября. УНН. В Украине на алкоголь отечественного производства приходится более 70% "спиртных" покупок. Украинские алкогольные напитки, особенно водка, не уступают в качестве импортным, цена значительно ниже, а сам отечественный алкорынок - очень разнообразен, рассказал УНН директор Института социально-экономической трансформации Илья Несходовский.

"Украинская напитки, украинская водка - они по качеству не уступают импортному, а может даже и выше (качество - ред.). А по цене отечественный алкоголь явно побеждает. Украинский рынок алкоголя очень разнообразен. Рынок пива, слабоалкогольной продукции, рынок вина, рынок водки, также такие напитки как виски, бренди, рынок игристых вин. В каждом этом сегменте есть свои предпочтения", - рассказал он.

Несходовский считает, что качество отечественной водки одно из лучших и является определяющим параметром, по которому украинские потребители выбирают продукцию на алкорынке.

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"Если мы берем украинскую водку, то качество высокое, у нас есть качественный чистый спирт с высокой степенью очистки. Раньше очень часто делали алкоголь отечественный, который был не контрафактным, а низкого качества - то этого уже давно нет. То есть нет смысла на этом экономить, то есть качество высокое. Поэтому и получается, что здесь конкуренция идет на пользу украинских производителей", - уверен эксперт.

Кроме того, украинские алкогольные производители следят за мировыми тенденциями и любят экспериментировать со вкусами, сохраняя при этом качество продукта и его невысокую цену.

"Если мы будем говорить о пиве, да, это массовый продукт, но опять же, появилось интересное крафтовое пиво. Это позволяет уже непосредственно идти в производство, плюс еще и вкус, который позволяет повысить качество, при незначительном повышении цены. Качество - это такое главное преимущество украинского производства, и то, что мы охватываем все виды алкогольной продукции: от слабоалкогольных до крепкиъ, от дешевых - до дорогих", - подытожил Несходовский.

Напомним, в ТОП-5 надежных украинских производителей качественного алкоголя входят такие ликеро-водочные компании, как: "Баядера - Групп" (ТМ "Хлебный дар"), "Глобал Спиритс" (УДК) (ТМ "Хортица"), "ЛВН Лимитед" (ТМ "Немирофф"), ЛВЗ "Прайм" (ТМ "Prime", "Житник") и ООО "Атлантис" (ТМ "Грин Дэй").

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