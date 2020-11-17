Уроки прошлого: 5 интересных фактов о "сухом законе" и как люди его обходили

ukru
Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
15:53 • 34772 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
14:27 • 57016 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
13:46 • 109627 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
13:25 • 93340 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
12:57 • 114779 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 92424 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 99622 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 103119 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 101631 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

Эксклюзив
Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
4 марта, 07:12 • 101367 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Приостановка военной помощи Трампом выглядит как попытка подтолкнуть Киев к капитуляции - нардеп

Приостановка военной помощи Трампом выглядит как попытка подтолкнуть Киев к капитуляции - нардеп

4 марта, 08:47 • 79221 просмотра
россия откладывает переговоры с США и готовится к новой войне в Балтике - ЦПД РНБО

россия откладывает переговоры с США и готовится к новой войне в Балтике - ЦПД РНБО

4 марта, 09:14 • 104410 просмотра
рф атаковала энергетику в одном регионе, потребление электричества снизилось, графиков для населения нет - Укрэнерго

рф атаковала энергетику в одном регионе, потребление электричества снизилось, графиков для населения нет - Укрэнерго

4 марта, 09:25 • 33533 просмотра
Украина получит 400 тысяч евро на исследование повреждений укрытия ЧАЭС после атаки БПЛА

Украина получит 400 тысяч евро на исследование повреждений укрытия ЧАЭС после атаки БПЛА

4 марта, 09:59 • 22428 просмотра
Ученые создали мышей с генами мамонта: что из этого вышло

Ученые создали мышей с генами мамонта: что из этого вышло

14:27 • 58726 просмотра
публикации
Признание провала: глава АРМА Дума говорит, что управлять невозможно и просит новые полномочия

Признание провала: глава АРМА Дума говорит, что управлять невозможно и просит новые полномочия

16:41 • 22372 просмотра
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
Эксклюзив

13:46 • 109630 просмотра
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
Эксклюзив

12:57 • 114783 просмотра
Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

2 марта, 18:15 • 375855 просмотра
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
Эксклюзив

2 марта, 11:46 • 326979 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Ученые создали мышей с генами мамонта: что из этого вышло

Ученые создали мышей с генами мамонта: что из этого вышло

14:27 • 58710 просмотра
В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

3 марта, 16:18 • 129563 просмотра
Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

3 марта, 10:45 • 206986 просмотра
Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

3 марта, 08:50 • 233849 просмотра
Холли Берри поцеловала Эдриена Броуди на «Оскаре»

Холли Берри поцеловала Эдриена Броуди на «Оскаре»

3 марта, 08:22 • 212616 просмотра
Актуальное
Уроки прошлого: 5 интересных фактов о "сухом законе" и как люди его обходили

Уроки прошлого: 5 интересных фактов о "сухом законе" и как люди его обходили

Киев  •  УНН

 • 62420 просмотра

КИЕВ. 17 ноября. УНН. В разное время, в разных странах, при разных обстоятельствах вводили так называемый "сухой закон" - запрет или ограничение на производство и продажу алкоголя. Но, как правило, такие запреты властей только подталкивали людей к изобретению самых разнообразных способов, чтобы эти запреты обойти. УНН собрал пять самых интересных фактов о "сухом законе" и об изобретательности людей, которые научились его избегать.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Эксперт объяснил, почему украинцы пьют больше алкоголя отечественного производства.

1. Коктейль, который маскировался под холодный чай

Известный во всем мире коктейль "Лонг-Айленд" по одной из распространенных версий был впервые приготовлен именно во времена "сухого закона". Один из самых крепких миксов на основе водки, джина, текилы и рома - удачно маскировался по запаху и виду под популярный в США холодный чай. Поэтому во время полицейских облав можно было не волноваться.

2. "Лечебный виски" и вино для причастия

Существовали и законные лазейки, чтобы люди могли продолжать пить. Так, "закон Уолстеда" позволял врачам предлагать "лечебный виски" при различных заболеваниях. А вино разрешалось в религиозных целях - для причастия. Поэтому не странным было иметь целую полку различных вин "для сакрального ритуала".

3. "Винные кирпичи"

Во времена "сухого закона" виноградари изготавливали виноградный концентрат, который назывался "винными кирпичами". Их потом продавали с предупреждением, написанным крупными буквами: "После растворения кирпича в галлоне (3,8 литра) воды - ни в коем случае не оставлять на кухне на двадцать дней, так как жидкость превратится в вино".

4. Выездные алкогольные круизы

Если на материке пить нельзя, то о лайнерах никто ничего не говорил.

Поэтому во время запрета, если человеку посчастливилось жить на побережье, он мог сесть на борт круизного судна, путешествовать и пить столько алкоголя, сколько захочет. Правда, обходились такие путешествия недешево.

5. Лайфхак президента

Пытались обойти запрет алкоголя и чиновники. Так, президент Герберт Гувер время от времени заходил в гости в бельгийское посольство, чтобы выпить бокал мартини. Территория посольства считается территорией другого государства, поэтому "сухой закон" на нее не распространялся.

Стоит добавить, что в день отмены "сухого закона" президент США Франклин Рузвельт получил в подарок целый грузовик пива Yuengling. Пиво доставили прямо в Белый дом.

Напомним, что среди украинцев набирает обороты инициатива по поддержке национальных производителей и рестораторов, которые пострадают в результате "карантина выходного дня".

Эксперты считают, что в поддержке нуждаются и производители отечественного алкоголя, на которых не может не влиять закрытие ресторанов и баров в выходные.

Ранее УНН писал, что в ТОП-5 надежных украинских производителей качественного алкоголя относятся такие ликеро-водочные компании как: "Баядера - Групп" (ТМ "Хлебный дар"), "Глобал Спиритс" (УДК) (ТМ "Хортица"), "ЛВН Лимитед" (ТМ "Немирофф"), ЛВЗ "Прайм" (ТМ "Prime", "Др.Житник") и ООО "Атлантис" (ТМ "Грин Дэй").

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Общество

Обратиться по вопросам размещения рекламы