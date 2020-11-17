Уроки прошлого: 5 интересных фактов о "сухом законе" и как люди его обходили

КИЕВ. 17 ноября. УНН. В разное время, в разных странах, при разных обстоятельствах вводили так называемый "сухой закон" - запрет или ограничение на производство и продажу алкоголя. Но, как правило, такие запреты властей только подталкивали людей к изобретению самых разнообразных способов, чтобы эти запреты обойти. УНН собрал пять самых интересных фактов о "сухом законе" и об изобретательности людей, которые научились его избегать.