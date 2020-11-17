Уроки прошлого: 5 интересных фактов о "сухом законе" и как люди его обходили
Киев • УНН
КИЕВ. 17 ноября. УНН. В разное время, в разных странах, при разных обстоятельствах вводили так называемый "сухой закон" - запрет или ограничение на производство и продажу алкоголя. Но, как правило, такие запреты властей только подталкивали людей к изобретению самых разнообразных способов, чтобы эти запреты обойти. УНН собрал пять самых интересных фактов о "сухом законе" и об изобретательности людей, которые научились его избегать.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Эксперт объяснил, почему украинцы пьют больше алкоголя отечественного производства.
1. Коктейль, который маскировался под холодный чай
Известный во всем мире коктейль "Лонг-Айленд" по одной из распространенных версий был впервые приготовлен именно во времена "сухого закона". Один из самых крепких миксов на основе водки, джина, текилы и рома - удачно маскировался по запаху и виду под популярный в США холодный чай. Поэтому во время полицейских облав можно было не волноваться.
2. "Лечебный виски" и вино для причастия
Существовали и законные лазейки, чтобы люди могли продолжать пить. Так, "закон Уолстеда" позволял врачам предлагать "лечебный виски" при различных заболеваниях. А вино разрешалось в религиозных целях - для причастия. Поэтому не странным было иметь целую полку различных вин "для сакрального ритуала".
3. "Винные кирпичи"
Во времена "сухого закона" виноградари изготавливали виноградный концентрат, который назывался "винными кирпичами". Их потом продавали с предупреждением, написанным крупными буквами: "После растворения кирпича в галлоне (3,8 литра) воды - ни в коем случае не оставлять на кухне на двадцать дней, так как жидкость превратится в вино".
4. Выездные алкогольные круизы
Если на материке пить нельзя, то о лайнерах никто ничего не говорил.
Поэтому во время запрета, если человеку посчастливилось жить на побережье, он мог сесть на борт круизного судна, путешествовать и пить столько алкоголя, сколько захочет. Правда, обходились такие путешествия недешево.
5. Лайфхак президента
Пытались обойти запрет алкоголя и чиновники. Так, президент Герберт Гувер время от времени заходил в гости в бельгийское посольство, чтобы выпить бокал мартини. Территория посольства считается территорией другого государства, поэтому "сухой закон" на нее не распространялся.
Стоит добавить, что в день отмены "сухого закона" президент США Франклин Рузвельт получил в подарок целый грузовик пива Yuengling. Пиво доставили прямо в Белый дом.
Напомним, что среди украинцев набирает обороты инициатива по поддержке национальных производителей и рестораторов, которые пострадают в результате "карантина выходного дня".
Эксперты считают, что в поддержке нуждаются и производители отечественного алкоголя, на которых не может не влиять закрытие ресторанов и баров в выходные.
Ранее УНН писал, что в ТОП-5 надежных украинских производителей качественного алкоголя относятся такие ликеро-водочные компании как: "Баядера - Групп" (ТМ "Хлебный дар"), "Глобал Спиритс" (УДК) (ТМ "Хортица"), "ЛВН Лимитед" (ТМ "Немирофф"), ЛВЗ "Прайм" (ТМ "Prime", "Др.Житник") и ООО "Атлантис" (ТМ "Грин Дэй").