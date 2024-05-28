Уряд визначив перелік об'єктів, яким забезпечуватимуть пріоритетне електропостачання
Київ • УНН
Уряд затвердив порядок визначення та застосування граничних величин споживання електричної енергії, а також визначив перелік критично важливих об'єктів, які отримуватимуть першочергове електропостачання, серед яких військові частини, заклади охорони здоров'я, органи державної влади, підприємства оборонно-промислового комплексу, а також підприємства, що мають вирішальне значення для забезпечення продовольчої, економічної та енергетичної безпеки.
Кабінет міністрів затвердив порядок визначення та застосування граничних величин споживання електричної потужності. Також уряд визначив перелік об'єктів, яким забезпечуватимуть пріоритетне електропостачання. Ідеться, зокрема, про війські частини і ТЦК та СП, заклади охорони здоров’я, органи державної влади та підприємства оборонного комплексу, повідомляє УНН.
Деталі
24 травня Кабінет міністрів України ухвалив постанову "Про затвердження Порядку визначення та застосування граничних величин споживання електричної потужності" (№ 600). Під терміном "гранична величина споживання електричної потужності" розуміється максимально дозволена величина споживання електричної потужності та/або енергії, забезпечена доступними джерелами електричної енергії в умовах зниження рівня безпеки постачання електричної енергії.
В цій постанові йдеться, що до переліку критично важливих об’єктів, яким має бути забезпечено пріоритетне електропостачання відповідно до встановленого мінімального навантаження, відносяться такі об’єкти:
- критичної інфраструктури паливно-енергетичного сектору та сектору системи життєзабезпечення, включених до Реєстру об’єктів критичної інфраструктури;
- заклади охорони здоров’я державної або комунальної форми власності;
- військові частини та територіальні центри комплектування і соціальної підтримки (зокрема об’єкти, що використовуються для 9 територіальної громади в умовах воєнного стану);
- підприємства оборонного комплексу України, зокрема ті, що виконують мобілізаційні завдання (замовлення) із створення, виробництва, ремонту та постачання озброєння, боєприпасів, військової техніки, спеціальних комплектувальних виробів, а також підприємства залізничного транспорту;
- підприємства, діяльність яких важлива для забезпечення продовольчої, економічної та/або енергетичної безпеки країни, підприємства з неперервним циклом виробництва;
- електронні комунікаційні мережі;
- органи державної влади (Верховна Рада України, Кабінет Міністрів України, центральні органи виконавчої влади, правоохоронні органи (органи внутрішніх справ, прокуратури, СБУ, об’єкти ДСНС).
Зазначається, що переліки критично важливих об’єктів готуються та затверджуються обласними, Київською міською держадміністраціями (військовими адміністраціями). Під час затвердження такого переліку обласна, Київська міська держадміністрація (військова адміністрація) проводить консультації з органами місцевого самоврядування, операторами систем розподілу та Держенергонаглядом щодо доцільності включення об’єкта до переліку.
У разі застосування граничної потужності споживачі, об’єкти яких включено до переліку, мають забезпечити дотримання визначеного граничного (мінімально допустимого) навантаження відповідного об’єкта.
Основний споживач, електропостачання якого має пріоритетний характер, за поданням оператора системи розподілу здійснює відключення субспоживачів, які не впливають на роботу основного споживача.
Уряд ухвалив низку рішень для вирішення проблем з електропостачанням20.05.24, 11:13 • 19249 переглядiв