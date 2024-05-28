Правительство определило перечень объектов, которым будут обеспечивать приоритетное электроснабжение

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

Loading...

Loading...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
gosudarstvennaya-sluzhba-ukraini-po-chrezvichainim-situatsiyamГосударственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
sluzhba-bezpeky-ukrainyСлужба безопасности Украины
verkhovna-radaВерховная Рада
ukrainaУкраина
kievКиев
Эксклюзив
Бизнесмены Гроза и Науменко заставили экс-директора зернового терминала "Олимпекс" работать с подсанкционным Альпериным
  •  4556 просмотра

Бизнесмены Гроза и Науменко заставили экс-директора зернового терминала "Олимпекс" работать с подсанкционным Альпериным

Эксклюзив
В "Украинской молочной компании" не считают себя виновными в уничтожении дороги, по которой скорая едва довезла пожилую женщину до больницы
  •  40746 просмотра

В "Украинской молочной компании" не считают себя виновными в уничтожении дороги, по которой скорая едва довезла пожилую женщину до больницы

Эксклюзив
В САП не смогли уточнить, какой землей завладел экс-министр агрополитики Сольский
  •  51087 просмотра

В САП не смогли уточнить, какой землей завладел экс-министр агрополитики Сольский

Эксклюзив
"Разыгрывать жизнь и смерть - это безумие": военный эксперт об идее Гетманцева проводить лотереи по бронировани
  •  62270 просмотра

"Разыгрывать жизнь и смерть - это безумие": военный эксперт об идее Гетманцева проводить лотереи по бронировани

Эксклюзив
НАБУ не тем занимается - нардеп о земельных сделках в стране
  •  87842 просмотра

НАБУ не тем занимается - нардеп о земельных сделках в стране

Эксклюзив
От ветрянки у взрослых до тяжелых форм ботулизма: профессор Голубовская рассказала о ситуации с инфекционными заболеваниями в стране
  •  109135 просмотра

От ветрянки у взрослых до тяжелых форм ботулизма: профессор Голубовская рассказала о ситуации с инфекционными заболеваниями в стране

От крышевания "песчаной мафии" до дела сливов с НАБУ: кто такой Георгий Биркадзе
  •  146911 просмотра

От крышевания "песчаной мафии" до дела сливов с НАБУ: кто такой Георгий Биркадзе

Эксклюзив
Новые иностранные инвесторы опасаются вкладывать средства в украинский бизнес - заместитель бизнес - омбудсмена
  •  107219 просмотра

Новые иностранные инвесторы опасаются вкладывать средства в украинский бизнес - заместитель бизнес - омбудсмена

Эксклюзив
Смерть пожилой женщины, которую долго везли в больницу по плохой дороге: в аграрной компании пообещали разобраться, причастен ли их транспорт к разрушению асфальта
27 мая 2024, 10:43  •  102746 просмотра

Смерть пожилой женщины, которую долго везли в больницу по плохой дороге: в аграрной компании пообещали разобраться, причастен ли их транспорт к разрушению асфальта

Эксклюзив
Арест земли воинов АТО "взорвется" социальным напряжением - глава Всеукраинской аграрной конфедерации
27 мая 2024, 10:19  •  75676 просмотра

Арест земли воинов АТО "взорвется" социальным напряжением - глава Всеукраинской аграрной конфедерации

Новости по теме
Правительство определило перечень объектов, которым будут обеспечивать приоритетное электроснабжение

Правительство определило перечень объектов, которым будут обеспечивать приоритетное электроснабжение

  •  4121 просмотра
Отсутствии Байдена на Саммите мира путин будет аплодировать стоя - Зеленский

Отсутствии Байдена на Саммите мира путин будет аплодировать стоя - Зеленский

  •  6535 просмотра
Генштаб: на Харьковском направлении враг сегодня штурмовых действий не вел, наиболее напряженная ситуация - на Покровском направлении

Генштаб: на Харьковском направлении враг сегодня штурмовых действий не вел, наиболее напряженная ситуация - на Покровском направлении

  •  5890 просмотра
Подготовка к Саммиту мира: Зеленский рассказал детали разговора с председателем Евросовета

Подготовка к Саммиту мира: Зеленский рассказал детали разговора с председателем Евросовета

  •  9814 просмотра
На Львовщине из-за укуса змеи мужчина попал в больницу из-за укуса змеи

На Львовщине из-за укуса змеи мужчина попал в больницу из-за укуса змеи

  •  8465 просмотра
"Могут использовать на украинской территории": де Кроо уклонился от ответа об ограничениях на использование самолетов F-16

"Могут использовать на украинской территории": де Кроо уклонился от ответа об ограничениях на использование самолетов F-16

  •  10911 просмотра
Завод в татарстане планирует ежегодно производить 6 тысяч "шахедов" - СМИ

Завод в татарстане планирует ежегодно производить 6 тысяч "шахедов" - СМИ

  •  8275 просмотра
Шмыгаль встретится с рядом лидеров ЕС в Праге для переговоров по военной помощи

Шмыгаль встретится с рядом лидеров ЕС в Праге для переговоров по военной помощи

  •  10210 просмотра
На границе с Беларусью польский солдат ранен в результате нападения мигранта

На границе с Беларусью польский солдат ранен в результате нападения мигранта

  •  7215 просмотра
«Сегодня мы начали новую страницу отношений между нашими государствами»: Зеленский о подписании соглашения по безопасности с Бельгией

«Сегодня мы начали новую страницу отношений между нашими государствами»: Зеленский о подписании соглашения по безопасности с Бельгией

  •  8963 просмотра

Популярные

Самые большие ворота для "серого" экспорта зерновых: как работают схемы на терминале "Олимпикс"

Самые большие ворота для "серого" экспорта зерновых: как работают схемы на терминале "Олимпикс"

  •  103352 просмотра
28 мая: Международный день здоровья женщин, День полицейского офицера общины в Украине

28 мая: Международный день здоровья женщин, День полицейского офицера общины в Украине

  •  119549 просмотра
Иран увеличивает свои запасы урана - МАГАТЭ

Иран увеличивает свои запасы урана - МАГАТЭ

  •  109546 просмотра
Враг продвинулся возле Ольшаны, Уманского и Нетайлово - Deep State

Враг продвинулся возле Ольшаны, Уманского и Нетайлово - Deep State

  •  114384 просмотра
На Сумщине прогремело 89 взрывов

На Сумщине прогремело 89 взрывов

  •  110423 просмотра

Публикации

Проблемы с налоговой и обыски БЭБ: что известно о компании, которая самовольно пользуется дорогой стратегического объекта в Одесской области

Проблемы с налоговой и обыски БЭБ: что известно о компании, которая самовольно пользуется дорогой стратегического объекта в Одесской области

  •  101276 просмотра
Самые большие ворота для "серого" экспорта зерновых: как работают схемы на терминале "Олимпикс"

Самые большие ворота для "серого" экспорта зерновых: как работают схемы на терминале "Олимпикс"

  •  103352 просмотра
От крышевания "песчаной мафии" до дела сливов с НАБУ: кто такой Георгий Биркадзе

От крышевания "песчаной мафии" до дела сливов с НАБУ: кто такой Георгий Биркадзе

  •  146911 просмотра
В Одесской области коммерческая структура пугает "ужасными последствиями" из-за запрета ей самовольно пользоваться дорогой стратегического предприятия

В Одесской области коммерческая структура пугает "ужасными последствиями" из-за запрета ей самовольно пользоваться дорогой стратегического предприятия

27 мая 2024, 07:14  •  152035 просмотра
"Серый" экспорт зерна на терминале "Олимпекс". Что известно

"Серый" экспорт зерна на терминале "Олимпекс". Что известно
Эксклюзив

27 мая 2024, 06:59  •  149021 просмотра

Правительство определило перечень объектов, которым будут обеспечивать приоритетное электроснабжение

Правительство утвердило порядок определения и применения предельных величин потребления электрической энергии, а также определило перечень критически важных объектов, которые будут получать первоочередное электроснабжение, среди которых воинские части, учреждения здравоохранения, органы государственной власти, предприятия оборонно-промышленного комплекса, а также предприятия, имеющие решающее значение для обеспечения продовольственной, экономической и энергетической безопасности.

Общество •   •  4121 просмотра
Правительство определило перечень объектов, которым будут обеспечивать приоритетное электроснабжение

Отсутствии Байдена на Саммите мира путин будет аплодировать стоя - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что если глава Белого дома Джо Байден не посетит Глобальный саммит мира, то российский лидер Владимир Путин будет аплодировать ему стоя, поскольку Украина ожидает присутствия Байдена на этом важном мероприятии.

политика •   •  6535 просмотра
Отсутствии Байдена на Саммите мира путин будет аплодировать стоя - Зеленский

Генштаб: на Харьковском направлении враг сегодня штурмовых действий не вел, наиболее напряженная ситуация - на Покровском направлении

С начала суток на фронте произошло 45 боевых столкновений, наиболее напряженная ситуация на Покровском направлении.

Война •   •  5890 просмотра
Генштаб: на Харьковском направлении враг сегодня штурмовых действий не вел, наиболее напряженная ситуация - на Покровском направлении

Подготовка к Саммиту мира: Зеленский рассказал детали разговора с председателем Евросовета

Президент Зеленский обсудил с Президентом Европейского Совета Шарлем Мишелем подготовку к Саммиту мира для достижения справедливого мира.

Война •   •  9814 просмотра
Подготовка к Саммиту мира: Зеленский рассказал детали разговора с председателем Евросовета

На Львовщине из-за укуса змеи мужчина попал в больницу из-за укуса змеи

Во Львовской области 26-летний мужчина был госпитализирован в состоянии средней тяжести после укуса змеи в левую лодыжку.

Общество •   •  8465 просмотра
На Львовщине из-за укуса змеи мужчина попал в больницу из-за укуса змеи

"Могут использовать на украинской территории": де Кроо уклонился от ответа об ограничениях на использование самолетов F-16

Бельгия предоставит Украине 30 истребителей F-16 и 977 млн евро военной помощи до 2028 года в рамках двустороннего соглашения о безопасности.

Война •   •  10911 просмотра
"Могут использовать на украинской территории": де Кроо уклонился от ответа об ограничениях на использование самолетов F-16

Завод в татарстане планирует ежегодно производить 6 тысяч "шахедов" - СМИ

российский завод в татарстане планирует производить 6 000 иранских ударных и разведывательных беспилотников Shahed ежегодно, привлекая к производственному процессу студентов из Африки.

Новости Мира •   •  8275 просмотра
Завод в татарстане планирует ежегодно производить 6 тысяч "шахедов" - СМИ

Шмыгаль встретится с рядом лидеров ЕС в Праге для переговоров по военной помощи

Премьер-министр Денис Шмыгаль встретится с лидерами Европейского Союза в Праге, чтобы обсудить военную помощь Украине.

Война •   •  10210 просмотра
Шмыгаль встретится с рядом лидеров ЕС в Праге для переговоров по военной помощи

На границе с Беларусью польский солдат ранен в результате нападения мигранта

Польский солдат ранен при попытке остановить мигранта, который нелегально пересекал границу из Беларуси.

Новости Мира •   •  7215 просмотра
На границе с Беларусью польский солдат ранен в результате нападения мигранта

«Сегодня мы начали новую страницу отношений между нашими государствами»: Зеленский о подписании соглашения по безопасности с Бельгией

Украина и Бельгия подписали соглашение о безопасности, которое предусматривает предоставление Украине 1 миллиарда евро военной помощи и 30 истребителей F-16, что открывает новую главу в отношениях между двумя странами, которые имеют решающее значение для европейской стабильности и безопасности.

Война •   •  8963 просмотра
«Сегодня мы начали новую страницу отношений между нашими государствами»: Зеленский о подписании соглашения по безопасности с Бельгией