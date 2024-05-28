Кабинет министров утвердил порядок определения и применения предельных величин потребления электрической мощности. Также правительство определило перечень объектов, которым будут обеспечивать приоритетное электроснабжение. Речь идет, в частности, о воинских частях и ТЦК и СП, учреждениях здравоохранения, органах государственной власти и предприятиях оборонного комплекса, сообщает УНН.

Детали

24 мая Кабинет министров Украины принял постановление «Об утверждении Порядка определения и применения предельных величин потребления электрической мощности» (№ 600). Под термином «предельная величина потребления электрической мощности» понимается максимально разрешенная величина потребления электрической мощности и/или энергии, обеспеченная доступными источниками электрической энергии в условиях снижения уровня безопасности поставок электрической энергии.

В этом постановлении говорится, что в перечень критически важных объектов, которым должно быть обеспечено приоритетное электроснабжение в соответствии с установленной минимальной нагрузкой, относятся следующие объекты:

критической инфраструктуры топливно-энергетического сектора и сектора системы жизнеобеспечения, включенных в Реестр объектов критической инфраструктуры;

учреждения здравоохранения государственной или коммунальной формы собственности;



воинские части и территориальные центры комплектования и социальной поддержки (в частности объекты, используемые для 9 территориальной общины в условиях военного положения);



предприятия оборонного комплекса Украины, в частности те, которые выполняют мобилизационные задания (заказы) по созданию, производству, ремонту и поставке вооружения, боеприпасов, военной техники, специальных комплектующих изделий, а также предприятия железнодорожного транспорта;



предприятия, деятельность которых важна для обеспечения продовольственной, экономической и/или энергетической безопасности страны, предприятия с непрерывным циклом производства;



электронные коммуникационные сети;



органы государственной власти (Верховная Рада Украины, Кабинет Министров Украины, центральные органы исполнительной власти, правоохранительные органы (органы внутренних дел, прокуратуры, СБУ, объекты ГСЧС).



Отмечается, что перечни критически важных объектов готовятся и утверждаются областными, Киевской городской госадминистрациями (военными администрациями). При утверждении такого перечня областная, Киевская городская госадминистрация (военная администрация) проводит консультации с органами местного самоуправления, операторами систем распределения и Госэнергонадзором о целесообразности включения объекта в перечень.

В случае применения предельной мощности потребители, объекты которых включены в перечень, должны обеспечить соблюдение определенной предельной (минимально допустимой) нагрузки соответствующего объекта.

Основной потребитель, электроснабжение которого имеет приоритетный характер, по представлению оператора системы распределения осуществляет отключение субпотребителей, которые не влияют на работу основного потребителя.

Правительство приняло ряд решений для решения проблем с электроснабжением