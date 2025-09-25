Уряд виділяє майже 300 млн Дніпропетровщині та Донеччині: на що підуть кошти

Кабінет міністрів виділяє понад 220 млн Дніпропетровщині на підтримку водопостачання та відновлення критичної інфраструктури, а також майже 60 млн на проведення ремонту аварійної ділянки другого донецького водопроводу. Про це повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко, передає УНН.

Деталі

96 млн гривень на підтримку водопостачання на Дніпропетровщині. Цим коштом профінансують підприємства, які забезпечують централізоване водопостачання, щоб уникнути проблем із водою і гарантувати нормальні умови життя для понад 200 тисяч жителів громад - повідомила Свириденко.

Також 128 млн гривень буде направлено на відновлення критичної інфраструктури Дніпропетровщини, яка була пошкоджена внаслідок російських атак у червні цього року.

Окрім того, 58 млн гривень з резервного фонду виділяємо на для проведення ремонту аварійної ділянки другого донецького водопроводу.

Нагадаємо

Кабінет міністрів доручив профільним органам підготувати плани заходів для стабільного проходження опалювального сезону, зокрема встановлення мораторію на відключення світла та газу під час воєнного стану у прифронтових регіонах.