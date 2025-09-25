Правительство выделяет почти 300 млн Днепропетровщине и Донетчине: на что пойдут средства

Кабинет министров выделяет более 220 млн Днепропетровщине на поддержку водоснабжения и восстановление критической инфраструктуры, а также почти 60 млн на проведение ремонта аварийного участка второго донецкого водопровода. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко, передает УНН.

Детали

96 млн гривен на поддержку водоснабжения в Днепропетровской области. Эти средства профинансируют предприятия, обеспечивающие централизованное водоснабжение, чтобы избежать проблем с водой и гарантировать нормальные условия жизни для более 200 тысяч жителей общин - сообщила Свириденко.

Также 128 млн гривен будет направлено на восстановление критической инфраструктуры Днепропетровщины, которая была повреждена в результате российских атак в июне этого года.

Кроме того, 58 млн гривен из резервного фонда выделяем на проведение ремонта аварийного участка второго донецкого водопровода.

Напомним

Кабинет министров поручил профильным органам подготовить планы мероприятий для стабильного прохождения отопительного сезона, в частности установление моратория на отключение света и газа во время военного положения в прифронтовых регионах.