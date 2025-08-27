$41.400.03
Догляд на автівкою восени: що потрібно знати
12:29 • 26156 перегляди
В Україні дозволили виїжджати за кордон чоловікам включно до 22 років - постанова уряду
12:09 • 8560 перегляди
Україна готується до осіннього сплеску COVID-19: чи прогнозують у МОЗ локдаун
11:13 • 25742 перегляди
На Харківщині у рф немає успіхів для просування вглиб України - Демченко
Ексклюзив
11:12 • 26446 перегляди
Експерт про справу Магамедрасулова: заяви активістів не можна протиставляти слідству, яке йде в рамках процесуального кодексу
27 серпня, 07:59 • 32640 перегляди
рф уночі атакувала енергетику у шести областях - Міненерго
27 серпня, 07:35 • 77753 перегляди
Як без стресу повернутися до роботи після відпустки: 7 перевірених порад
27 серпня, 01:39 • 75683 перегляди
Cпецпредставник президента США повідомив, чи хоче путін завершити війну в Україні
26 серпня, 16:15 • 109112 перегляди
Уряд дозволив виїзд за кордон чоловікам віком від 18 до 22 років
26 серпня, 14:13 • 77672 перегляди
Магнітні бурі у вересні 2025: дати та поради для метеочутливих
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Уряд схвалив законопроєкт про обмін інформацією про доходи з цифрових платформ

Київ • УНН

 • 102 перегляди

Кабмін схвалив законопроєкт про міжнародний обмін інформацією про доходи з цифрових платформ. Це забезпечить прозорість та виконання міжнародних зобов'язань перед МВФ.

Уряд схвалив законопроєкт про обмін інформацією про доходи з цифрових платформ

Кабінет міністрів схвалив законопроєкт, яким вносяться зміни до законодавчих актів України щодо впровадження міжнародного автоматичного обміну інформацією про доходи, отримані через цифрові платформи. Прои це повідомляє Міністерства фінансів України, пише УНН.

Деталі

Зазначається, що документ розроблено для виконання міжнародних зобов'язань перед МВФ та імплементації Директиви Ради ЄС 2021/514 (DAC7) і модельних правил ОЕСР щодо звітності операторів цифрових платформ.

Прийняття закону забезпечить передумови для приєднання України до глобальної системи обміну даними про доходи, отримані через цифрові платформи, такі як Bolt, Airbnb, Booking, Uber, Glovo тощо.

Інформація про доходи користувачів-резидентів України надходитиме до ДПС як від операторів платформ, так і від іноземних податкових органів.

Відповідно до нових правил, для підзвітних продавців запроваджується пільгова ставка ПДФО 5%, якщо:

  • відкрито окремий банківський рахунок для надходжень з платформ і розрахунки проведено через нього;
    • такі особи не є самозайнятими, не мають найманих працівників;
      • річний дохід не перевищує 834 мінімальні зарплати (приблизно 6,7 млн гривень станом на 01.01.2025);
        • відсутня торгівля підакцизними товарами.

          Для інших випадків діятиме стандартна ставка 18%.

          Документом передбачено спрощення для невеликих продавців: за умови не більше трьох продажів на рік загальною сумою до 2 тисяч євро дозволяється використання поточного рахунку. Доходи від продажу товарів до 36 336 гривень на рік залишаються неоподатковуваними.

          Мінфін зазначає, що нові правила спрямовані на розвиток цифрової економіки, підвищення податкової культури та забезпечення міжнародної прозорості відповідно до стандартів ЄС та ОЕСР.

          Далі законопроєкт має розглянути Верховна Рада України.

          Ольга Розгон

