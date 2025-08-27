Уряд схвалив законопроєкт про обмін інформацією про доходи з цифрових платформ

Кабінет міністрів схвалив законопроєкт, яким вносяться зміни до законодавчих актів України щодо впровадження міжнародного автоматичного обміну інформацією про доходи, отримані через цифрові платформи. Прои це повідомляє Міністерства фінансів України, пише УНН.

Деталі

Зазначається, що документ розроблено для виконання міжнародних зобов'язань перед МВФ та імплементації Директиви Ради ЄС 2021/514 (DAC7) і модельних правил ОЕСР щодо звітності операторів цифрових платформ.

Прийняття закону забезпечить передумови для приєднання України до глобальної системи обміну даними про доходи, отримані через цифрові платформи, такі як Bolt, Airbnb, Booking, Uber, Glovo тощо.

Інформація про доходи користувачів-резидентів України надходитиме до ДПС як від операторів платформ, так і від іноземних податкових органів.

Відповідно до нових правил, для підзвітних продавців запроваджується пільгова ставка ПДФО 5%, якщо:

відкрито окремий банківський рахунок для надходжень з платформ і розрахунки проведено через нього;

такі особи не є самозайнятими, не мають найманих працівників;

річний дохід не перевищує 834 мінімальні зарплати (приблизно 6,7 млн гривень станом на 01.01.2025);

відсутня торгівля підакцизними товарами.

Для інших випадків діятиме стандартна ставка 18%.

Документом передбачено спрощення для невеликих продавців: за умови не більше трьох продажів на рік загальною сумою до 2 тисяч євро дозволяється використання поточного рахунку. Доходи від продажу товарів до 36 336 гривень на рік залишаються неоподатковуваними.

Мінфін зазначає, що нові правила спрямовані на розвиток цифрової економіки, підвищення податкової культури та забезпечення міжнародної прозорості відповідно до стандартів ЄС та ОЕСР.

Далі законопроєкт має розглянути Верховна Рада України.

