Правительство одобрило законопроект об обмене информацией о доходах с цифровых платформ

$41.400.03
48.270.21
ukenru
Эксклюзив
15:38 • 238 просмотра
"Приглашаем к себе российского агента": военный обозреватель о скандальном решении Госавиаслужбы по вертолетам Ми-8
12:47 • 31255 просмотра
Уход за автомобилем осенью: что нужно знать
12:29 • 28025 просмотра
В Украине разрешили выезжать за границу мужчинам до 22 лет включительно - постановление правительства
12:09 • 8934 просмотра
Украина готовится к осеннему всплеску COVID-19: прогнозируют ли в Минздраве локдаун
11:13 • 27495 просмотра
В Харьковской области у рф нет успехов для продвижения вглубь Украины - Демченко
Эксклюзив
11:12 • 28115 просмотра
Эксперт о деле Магамедрасулова: заявления активистов нельзя противопоставлять следствию, которое идет в рамках процессуального кодекса
27 августа, 07:59 • 34121 просмотра
рф ночью атаковала энергетику в шести областях - Минэнерго
27 августа, 07:35 • 80162 просмотра
Как без стресса вернуться к работе после отпуска: 7 проверенных советов
27 августа, 01:39 • 78414 просмотра
Спецпредставитель президента США сообщил, хочет ли Путин завершить войну в Украине
26 августа, 16:15 • 109254 просмотра
Правительство разрешило выезд за границу мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+21°
3м/с
44%
752мм
Популярные новости
Президент Финляндии призывает бить по российской военной машине27 августа, 05:54 • 48511 просмотра
Ливан представит план по разоружению "Хезболлы" уже на этой неделе - Reuters27 августа, 06:24 • 46446 просмотра
Жена Брюса Уиллиса рассказала о «самом сложном решении», которое ей пришлось принять в отношении мужа27 августа, 08:14 • 59333 просмотра
Фанаты в восторге от новости о помолвке Тейлор Свифт и Трэвиса Келси27 августа, 09:12 • 28798 просмотра
Капсулу времени принцессы Дианы открыли в Лондоне: внутри был диск Кайли Миноуг и карманный телевизорPhoto27 августа, 09:48 • 27114 просмотра
публикации
Украинский авиапром: потенциал лидерства, испытания на прочность и поиск новых инструментов поддержки15:18 • 1014 просмотра
Право на бизнес в Украине больше не защищено? НБУ может разрушить любой банк, а наказания не будет15:01 • 1668 просмотра
Уход за автомобилем осенью: что нужно знать12:47 • 31233 просмотра
Как без стресса вернуться к работе после отпуска: 7 проверенных советов27 августа, 07:35 • 80147 просмотра
Президенту направлены на подпись законы о Defence City: откроются ли новые перспективы для украинской оборонной промышленности и авиации?
Эксклюзив
26 августа, 17:12 • 90184 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Юлия Свириденко
Джордж Сорос
Биньямин Нетаньяху
Стив Уиткофф
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Польша
Европа
Румыния
Реклама
УНН Lite
Старший сын Майкла Джексона Принс объявил о помолвке после восьми лет отношений12:36 • 16720 просмотра
Капсулу времени принцессы Дианы открыли в Лондоне: внутри был диск Кайли Миноуг и карманный телевизорPhoto27 августа, 09:48 • 27353 просмотра
Фанаты в восторге от новости о помолвке Тейлор Свифт и Трэвиса Келси27 августа, 09:12 • 29043 просмотра
Жена Брюса Уиллиса рассказала о «самом сложном решении», которое ей пришлось принять в отношении мужа27 августа, 08:14 • 59957 просмотра
Тейлор Свифт и Трэвис Келси объявили о помолвке после двух лет отношенийPhoto26 августа, 17:52 • 33776 просмотра
Актуальное
Нефть
Дія (сервис)
Facebook
COVID-19
SpaceX Starship

Правительство одобрило законопроект об обмене информацией о доходах с цифровых платформ

Киев • УНН

 • 244 просмотра

Кабмин одобрил законопроект о международном обмене информацией о доходах с цифровых платформ. Это обеспечит прозрачность и выполнение международных обязательств перед МВФ.

Правительство одобрило законопроект об обмене информацией о доходах с цифровых платформ

Кабинет министров одобрил законопроект, которым вносятся изменения в законодательные акты Украины относительно внедрения международного автоматического обмена информацией о доходах, полученных через цифровые платформы. Об этом сообщает Министерство финансов Украины, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что документ разработан для выполнения международных обязательств перед МВФ и имплементации Директивы Совета ЕС 2021/514 (DAC7) и модельных правил ОЭСР по отчетности операторов цифровых платформ.

Принятие закона обеспечит предпосылки для присоединения Украины к глобальной системе обмена данными о доходах, полученных через цифровые платформы, такие как Bolt, Airbnb, Booking, Uber, Glovo и т.д.

Информация о доходах пользователей-резидентов Украины будет поступать в ГНС как от операторов платформ, так и от иностранных налоговых органов.

В соответствии с новыми правилами, для подотчетных продавцов вводится льготная ставка НДФЛ 5%, если:

  • открыт отдельный банковский счет для поступлений с платформ и расчеты проведены через него;
    • такие лица не являются самозанятыми, не имеют наемных работников;
      • годовой доход не превышает 834 минимальные зарплаты (приблизительно 6,7 млн гривен по состоянию на 01.01.2025);
        • отсутствует торговля подакцизными товарами.

          Для других случаев будет действовать стандартная ставка 18%.

          Документом предусмотрено упрощение для небольших продавцов: при условии не более трех продаж в год общей суммой до 2 тысяч евро разрешается использование текущего счета. Доходы от продажи товаров до 36 336 гривен в год остаются необлагаемыми.

          Минфин отмечает, что новые правила направлены на развитие цифровой экономики, повышение налоговой культуры и обеспечение международной прозрачности в соответствии со стандартами ЕС и ОЭСР.

          Далее законопроект должна рассмотреть Верховная Рада Украины.

          В Украине разрешили выезжать за границу мужчинам до 22 лет включительно - постановление правительства27.08.25, 15:29 • 27981 просмотр

          Ольга Розгон

          ЭкономикаПолитика
          Международный валютный фонд
          Верховная Рада
          Европейский Союз
          Украина