Укрзалізниця скасувала два приміські рейси на Харківщині 28 січня

$43.130.01
51.060.41
ukenru
03:48 • 4506 перегляди
Американський центр стратегічних досліджень оцінив втрати рф у 1,2 млн осіб, Україна втратила до 600 тис. військових
27 січня, 17:43 • 21950 перегляди
Намагалася "інтегруватися" до Головного управління розвідки України: у Києві викрили шпигунку кдб білорусі
Ексклюзив
27 січня, 16:28 • 38647 перегляди
"Starlink робить ці дрони майже невразливими для РЕБ": нова серйозна загроза від російських БПЛА та як з нею боротися
27 січня, 16:20 • 30494 перегляди
Стрілки "Годинника Судного дня" перевели на 4 секунди вперед, одна з причин - війна в Україні
Ексклюзив
27 січня, 15:20 • 44126 перегляди
Історична угода ЄС з Індією: що вона означає і які наслідки для України
27 січня, 14:04 • 27300 перегляди
В Україну йде потепління та відлига: прогноз на 28-29 січня
Ексклюзив
27 січня, 13:14 • 47862 перегляди
Київ на межі ресурсів: що буде з теплом, світлом і водою до кінця зими
27 січня, 12:39 • 24670 перегляди
Атака рф на захід України 27 січня: під ударом опинився об'єкт "Нафтогазу"
27 січня, 12:15 • 18438 перегляди
Зеленський: Україна розраховує на вступ до ЄС у 2027 році
27 січня, 11:34 • 39914 перегляди
День памʼяті. Голокост: як знищували людей і чому світ не повинен це забути
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−1°
1.4м/с
93%
741мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
На Харківщині завершено рятувальні роботи в поїзді, який атакував "шахед" точну кількість жертв повідомлять після ДНК-експертизи27 січня, 21:31 • 5264 перегляди
Ціна на золото в черговий раз сягнула історичного максимуму на тлі глобальної нестабільності27 січня, 22:12 • 6262 перегляди
У Криму пролунала серія вибухів: Керченський міст перекрито, атаковано аеродроми - монітори27 січня, 22:31 • 10312 перегляди
У Білому домі з’явилося фото Трампа з путіним, зроблене під час зустрічі на Алясці27 січня, 22:53 • 4176 перегляди
Уряд Угорщини запустив петицію проти фінансової допомоги Україні перед виборами з провокативними зображеннями Зеленського27 січня, 23:29 • 9218 перегляди
Публікації
Історична угода ЄС з Індією: що вона означає і які наслідки для України
Ексклюзив
27 січня, 15:20 • 44126 перегляди
Коли і як передавати показання лічильників 27 січня, 14:54 • 32958 перегляди
Київ на межі ресурсів: що буде з теплом, світлом і водою до кінця зими
Ексклюзив
27 січня, 13:14 • 47862 перегляди
Відкритий конкурс чи кулуарне рішення: чому призначення голови Державної авіаційної служби України стало питанням нацбезпеки27 січня, 11:42 • 47344 перегляди
День памʼяті. Голокост: як знищували людей і чому світ не повинен це забути27 січня, 11:34 • 39914 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Джером Пауелл
Ніколас Мадуро
Володимир Зеленський
Кір Стармер
Актуальні місця
Сполучені Штати Америки
Україна
Італія
Білий дім
Китай
Реклама
УНН Lite
Дженніфер Лопес ошелешила зовнішнім виглядом: артистка показалася без макіяжуVideo27 січня, 18:07 • 16301 перегляди
Сини зіркового подружжя Бекхемів підтримали матір на церемонії у Парижі на тлі сімейного конфлікту27 січня, 17:26 • 16222 перегляди
Анатоліч розкритикував поліцію за штраф дружини під час поїздки на прощання із захисником України27 січня, 15:38 • 23862 перегляди
"Трохи залишилася у своєму коконі". Іво Бобул здивував неоднозначною заявою про пісні Ірини Білик27 січня, 11:53 • 27741 перегляди
Історію модної імперії Armani екранізує лауреат "Оскара" Боббі Мореско26 січня, 17:14 • 34902 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Золото
Truth Social
Шахед-136

Укрзалізниця скасувала два приміські рейси на Харківщині 28 січня

Київ • УНН

 • 42 перегляди

Укрзалізниця скасувала приміські рейси №6809 Близнюки – Гусарівка та №6812 Гусарівка – Лозова 28 січня через технічні причини. Пасажирам рекомендують планувати поїздки заздалегідь та стежити за оновленнями.

Укрзалізниця скасувала два приміські рейси на Харківщині 28 січня

Компанія "Укрзалізниця" повідомила про тимчасові зміни у розкладі руху приміських поїздів у Харківській області. Через технічні причини та необхідність коригування графіка у середу, 28 січня, кілька рейсів було повністю скасовано. Про це пише УНН.

Деталі

Згідно з офіційним повідомленням перевізника, 28 січня тимчасово не курсуватимуть такі поїзди:

  • №6809 Близнюки – Гусарівка;
    • №6812 Гусарівка – Лозова.

      Залізничники перепрошують за незручності та закликають пасажирів заздалегідь планувати свої поїздки, враховуючи ці зміни.

      "Укрзалізниця" продовжує стежити за станом інфраструктури в регіоні та обіцяє оперативно інформувати про відновлення руху на зазначеній ділянці. Пасажирам рекомендують відстежувати оновлення у офіційному чат-боті або на інформаційних табло вокзалів. 

      Укрзалізниця попередила про значні затримки поїздів на Харківщині та Одещині28.01.26, 01:55 • 2248 переглядiв

      Степан Гафтко

      Суспільство
      Техніка
      Харківська область
      Українська залізниця