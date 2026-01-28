Укрзалізниця скасувала два приміські рейси на Харківщині 28 січня

Компанія "Укрзалізниця" повідомила про тимчасові зміни у розкладі руху приміських поїздів у Харківській області. Через технічні причини та необхідність коригування графіка у середу, 28 січня, кілька рейсів було повністю скасовано. Про це пише УНН.

Деталі

Згідно з офіційним повідомленням перевізника, 28 січня тимчасово не курсуватимуть такі поїзди:

№6809 Близнюки – Гусарівка;

№6812 Гусарівка – Лозова.

Залізничники перепрошують за незручності та закликають пасажирів заздалегідь планувати свої поїздки, враховуючи ці зміни.

"Укрзалізниця" продовжує стежити за станом інфраструктури в регіоні та обіцяє оперативно інформувати про відновлення руху на зазначеній ділянці. Пасажирам рекомендують відстежувати оновлення у офіційному чат-боті або на інформаційних табло вокзалів.

