Укрзалізниця отменила два пригородных рейса в Харьковской области 28 января

Компания "Укрзализныця" сообщила о временных изменениях в расписании движения пригородных поездов в Харьковской области. Из-за технических причин и необходимости корректировки графика в среду, 28 января, несколько рейсов были полностью отменены. Об этом пишет УНН.

Детали

Согласно официальному сообщению перевозчика, 28 января временно не будут курсировать следующие поезда:

№6809 Близнюки – Гусаровка;

№6812 Гусаровка – Лозовая.

Железнодорожники приносят извинения за неудобства и призывают пассажиров заранее планировать свои поездки, учитывая эти изменения.

"Укрзализныця" продолжает следить за состоянием инфраструктуры в регионе и обещает оперативно информировать о возобновлении движения на указанном участке. Пассажирам рекомендуется отслеживать обновления в официальном чат-боте или на информационных табло вокзалов.

