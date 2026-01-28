Укрзалізниця отменила два пригородных рейса в Харьковской области 28 января

$43.130.01
Американский центр стратегических исследований оценил потери РФ в 1,2 млн человек, Украина потеряла до 600 тыс. военных
27 января, 17:43 • 21999 просмотра
Пыталась "интегрироваться" в Главное управление разведки Украины: в Киеве разоблачили шпионку кгб беларуси
Эксклюзив
27 января, 16:28 • 38705 просмотра
"Starlink делает эти дроны почти неуязвимыми для РЭБ": новая серьезная угроза от российских БПЛА и как с ней бороться
27 января, 16:20 • 30527 просмотра
Стрелки "Часов Судного дня" перевели на 4 секунды вперед, одна из причин - война в Украине
Эксклюзив
27 января, 15:20 • 44170 просмотра
Историческое соглашение ЕС с Индией: что оно означает и каковы последствия для Украины
27 января, 14:04 • 27311 просмотра
В Украину идет потепление и оттепель: прогноз на 28-29 января
Эксклюзив
27 января, 13:14 • 47892 просмотра
Киев на грани ресурсов: что будет с теплом, светом и водой до конца зимы
27 января, 12:39 • 24674 просмотра
Атака РФ на запад Украины 27 января: под ударом оказался объект "Нафтогаза"
27 января, 12:15 • 18441 просмотра
Зеленский: Украина рассчитывает на вступление в ЕС в 2027 году
27 января, 11:34 • 39941 просмотра
День памяти. Холокост: как уничтожали людей и почему мир не должен это забыть
На Харьковщине завершены спасательные работы в поезде, который атаковал "шахед", точное количество жертв сообщат после ДНК-экспертизы27 января, 21:31 • 5264 просмотра
Цена на золото в очередной раз достигла исторического максимума на фоне глобальной нестабильности27 января, 22:12 • 6262 просмотра
В Крыму прозвучала серия взрывов: Керченский мост перекрыт, атакованы аэродромы - мониторы27 января, 22:31 • 10312 просмотра
В Белом доме появилось фото Трампа с путиным, сделанное во время встречи на Аляске27 января, 22:53 • 4176 просмотра
Правительство Венгрии запустило петицию против финансовой помощи Украине перед выборами с провокационными изображениями Зеленского27 января, 23:29 • 9218 просмотра
Историческое соглашение ЕС с Индией: что оно означает и каковы последствия для Украины
Эксклюзив
27 января, 15:20 • 44183 просмотра
Когда и как передавать показания счетчиков27 января, 14:54 • 32994 просмотра
Киев на грани ресурсов: что будет с теплом, светом и водой до конца зимы
Эксклюзив
27 января, 13:14 • 47899 просмотра
Открытый конкурс или кулуарное решение: почему назначение главы Государственной авиационной службы Украины стало вопросом нацбезопасности27 января, 11:42 • 47373 просмотра
День памяти. Холокост: как уничтожали людей и почему мир не должен это забыть27 января, 11:34 • 39947 просмотра
Дженнифер Лопес ошеломила внешним видом: артистка показалась без макияжаVideo27 января, 18:07 • 16329 просмотра
Сыновья звездной четы Бекхэмов поддержали мать на церемонии в Париже на фоне семейного конфликта27 января, 17:26 • 16248 просмотра
Анатолич раскритиковал полицию за штраф жене во время поездки на прощание с защитником Украины27 января, 15:38 • 23889 просмотра
"Немного осталась в своем коконе". Иво Бобул удивил неоднозначным заявлением о песнях Ирины Билык27 января, 11:53 • 27756 просмотра
Историю модной империи Armani экранизирует лауреат "Оскара" Бобби Мореско26 января, 17:14 • 34914 просмотра
Укрзалізниця отменила два пригородных рейса в Харьковской области 28 января

Киев • УНН

 • 58 просмотра

Укрзалізниця отменила пригородные рейсы №6809 Близнюки – Гусаровка и №6812 Гусаровка – Лозовая 28 января по техническим причинам. Пассажирам рекомендуется планировать поездки заранее и следить за обновлениями.

Укрзалізниця отменила два пригородных рейса в Харьковской области 28 января

Компания "Укрзализныця" сообщила о временных изменениях в расписании движения пригородных поездов в Харьковской области. Из-за технических причин и необходимости корректировки графика в среду, 28 января, несколько рейсов были полностью отменены. Об этом пишет УНН.

Детали

Согласно официальному сообщению перевозчика, 28 января временно не будут курсировать следующие поезда:

  • №6809 Близнюки – Гусаровка;
    • №6812 Гусаровка – Лозовая.

      Железнодорожники приносят извинения за неудобства и призывают пассажиров заранее планировать свои поездки, учитывая эти изменения.

      "Укрзализныця" продолжает следить за состоянием инфраструктуры в регионе и обещает оперативно информировать о возобновлении движения на указанном участке. Пассажирам рекомендуется отслеживать обновления в официальном чат-боте или на информационных табло вокзалов. 

      Укрзалізниця предупредила о значительных задержках поездов в Харьковской и Одесской областях28.01.26, 01:55 • 2256 просмотров

      Степан Гафтко

      Общество
      Техника
      Харьковская область
      Украинская железная дорога