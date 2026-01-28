Укрзалізниця отменила два пригородных рейса в Харьковской области 28 января
Киев • УНН
Укрзалізниця отменила пригородные рейсы №6809 Близнюки – Гусаровка и №6812 Гусаровка – Лозовая 28 января по техническим причинам. Пассажирам рекомендуется планировать поездки заранее и следить за обновлениями.
Компания "Укрзализныця" сообщила о временных изменениях в расписании движения пригородных поездов в Харьковской области. Из-за технических причин и необходимости корректировки графика в среду, 28 января, несколько рейсов были полностью отменены. Об этом пишет УНН.
Детали
Согласно официальному сообщению перевозчика, 28 января временно не будут курсировать следующие поезда:
- №6809 Близнюки – Гусаровка;
- №6812 Гусаровка – Лозовая.
Железнодорожники приносят извинения за неудобства и призывают пассажиров заранее планировать свои поездки, учитывая эти изменения.
"Укрзализныця" продолжает следить за состоянием инфраструктуры в регионе и обещает оперативно информировать о возобновлении движения на указанном участке. Пассажирам рекомендуется отслеживать обновления в официальном чат-боте или на информационных табло вокзалов.
