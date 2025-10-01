“Укренерго” пропонує підвищити на 20% тариф на передачу електроенергії на наступний рік

"Укренерго" пропонує встановити тариф на передачу на 2026 рік на рівні 823,77 грн/МВт-год, що на 137,54 гривні більше, ніж у цьому році. Про це йдеться на сайті "Укренерго", передає УНН.

Деталі

Як вказується в проєкті тарифу на передачу електричної енергії на 2026 рік, "Укренерго" пропонує у 2026 році встановити тариф на послуги з передачі електричної енергії для користувачів системи (крім підприємств "зеленої" електрометалургії) на рівні 823,77 гривень/МВт-год., що на 137,54 гривні більше, ніж у цьому році.

Для підприємств "зеленої" електрометалургії тариф пропонується встановити на рівні 467,83 гривень/МВт-год., що на 108,28 гривень більше, ніж у поточному році.

Також у проєкті "Укренерго" прогнозує витрати в 15 млрд 193,6 млн гривень на компенсації технологічних витрат електричної енергії у 2026 році. Окрім того, витрати на оплату праці заплановані на рівні 4,9 млрд гривень, а фінансові витрати в тарифі пропонується закласти у розмірі 7,4 млрд гривень.

Доповнення

Відповідно до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, тарифи на послуги з передачі електричної енергії на встановлено на рівні:

для користувачів системи (крім підприємств “зеленої” електрометалургії) - 686,23 грн/МВт·год (без урахування податку на додану вартість);

для підприємств “зеленої” електрометалургії - 359,55 грн/МВт·год (без урахування податку на додану вартість).

1 червня 2024 року Кабінет міністрів встановив до 31 жовтня 2025 року для всіх жителів України єдину фіксовану ціну на електроенергію – 4,32 грн/кВт∙год незалежно від обсягу споживання.

Для клієнтів з електроопаленням також діє тариф 4,32 грн/кВт∙год незалежно від обсягу споживання, але у період з 1 жовтня по 30 квітня:

за обсяг споживання до 2000 кВт∙год включно – 2,64 грн/кВт∙год;

за обсяг споживання понад 2000 кВт∙год – 4,32 грн/кВт∙год.

У разі встановлення двозонного лічильника доступний "нічний" тариф на електроенергію який становить 2,16 грн/кВт∙год (у період з 23:00 до 7:00).

На час опалювального сезону передбачається пільговий тариф - 2,64 грн людям, які використовують електроопалювальні установки. Він стосується тих, хто споживає до 2 тис. кВт/год електроенергії на місяць.

Журналісту УНН в Міністерстві енергетики та Міністерстві розвитку громад та територій повідомили, що наразі не планується підвищення тарифів на електроенергію для населення після 31 жовтня цього року.

В опалювальному періоді 2025-2026 років тарифи для населення на тепло та гарячу воду залишатимуться незмінними.

Чи зростуть тарифи на електроенергію для населення у листопаді – відповідь Міненерго