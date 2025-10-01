$41.140.18
48.300.14
ukenru
Ексклюзив
15:19 • 3470 перегляди
Антикорупційне чи Комерційне бюро? Чому справи НАБУ перетворюються на бізнес-розбірки
Ексклюзив
14:16 • 6774 перегляди
“Будуть неспроможні достатньо швидко реагувати на будь-яке загострення і на проблеми”: політолог оцінив, як шатдаун у США може вплинути на Україну
Ексклюзив
12:21 • 20581 перегляди
Парламентські вибори в Чехії: політолог пояснив, як вони вплинуть на Україну
10:38 • 18143 перегляди
Веніславський пояснив, чим корисний для держави дозвіл на виїзд з України чоловіків до 22 років і як він вплинув на мобілізацію
1 жовтня, 09:34 • 17807 перегляди
Президент доручив повну перевірку після загибелі 9 людей через негоду в ОдесіPhoto
Ексклюзив
1 жовтня, 06:00 • 53011 перегляди
Чи зростуть тарифи на електроенергію для населення у листопаді – відповідь МіненергоPhoto
1 жовтня, 05:57 • 40309 перегляди
Уряд США призупинив роботу вперше з 2019 року: хто отримає зарплату під час шатдауну, а хто - ні
1 жовтня, 05:47 • 31231 перегляди
Восьмиденний блекаут: в ЄС закликали рф вивести негайно всі свої сили із ЗАЕС та всієї України
1 жовтня, 05:00 • 48511 перегляди
Нова категорія отримувачів базової соціальної допомоги, призначення субсидій, вилучення монет: нововведення із першого жовтняPhoto
30 вересня, 17:35 • 25629 перегляди
Важливо, щоб світ знав, які можуть бути наслідки: Зеленський обговорив із генсеком ООН найдовший блекаут на окупованій ЗАЕС
“Укренерго” пропонує підвищити на 20% тариф на передачу електроенергії на наступний рік

Київ • УНН

 • 516 перегляди

Укренерго пропонує встановити тариф на передачу електроенергії на 2026 рік на рівні 823,77 грн/МВт-год, що на 137,54 гривні більше, ніж цього року. Для підприємств "зеленої" електрометалургії тариф пропонується на рівні 467,83 грн/МВт-год.

"Укренерго" пропонує встановити тариф на передачу на 2026 рік на рівні 823,77 грн/МВт-год, що на 137,54 гривні більше, ніж у цьому році. Про це йдеться на сайті "Укренерго", передає УНН

Деталі

Як вказується в проєкті тарифу на передачу електричної енергії на 2026 рік, "Укренерго" пропонує у 2026 році встановити тариф на послуги з передачі електричної енергії для користувачів системи (крім підприємств "зеленої" електрометалургії) на рівні 823,77 гривень/МВт-год., що на 137,54 гривні більше, ніж у цьому році.

Для підприємств "зеленої" електрометалургії тариф пропонується встановити на рівні 467,83 гривень/МВт-год., що на 108,28 гривень більше, ніж у поточному році.

Також у проєкті "Укренерго" прогнозує витрати в 15 млрд 193,6 млн гривень на компенсації технологічних витрат електричної енергії у 2026 році. Окрім того, витрати на оплату праці заплановані на рівні 4,9 млрд гривень, а фінансові витрати в тарифі пропонується закласти у розмірі 7,4 млрд гривень. 

Доповнення

Відповідно до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, тарифи на послуги з передачі електричної енергії на встановлено на рівні: 

  • для користувачів системи (крім підприємств “зеленої” електрометалургії) - 686,23 грн/МВт·год (без урахування податку на додану вартість);
    • для підприємств “зеленої” електрометалургії - 359,55 грн/МВт·год (без урахування податку на додану вартість).

       1 червня 2024 року Кабінет міністрів встановив до 31 жовтня 2025 року для всіх жителів України єдину фіксовану ціну на електроенергію – 4,32 грн/кВт∙год незалежно від обсягу споживання.

      Для клієнтів з електроопаленням також діє тариф 4,32 грн/кВт∙год незалежно від обсягу споживання, але у період з 1 жовтня по 30 квітня: 

      • за обсяг споживання до 2000 кВт∙год включно – 2,64 грн/кВт∙год;
        • за обсяг споживання понад 2000 кВт∙год – 4,32 грн/кВт∙год.

          У разі встановлення двозонного лічильника доступний "нічний" тариф на електроенергію який становить 2,16 грн/кВт∙год (у період з 23:00 до 7:00).

          На час опалювального сезону передбачається пільговий тариф - 2,64 грн людям, які використовують електроопалювальні установки. Він стосується тих, хто споживає до 2 тис. кВт/год електроенергії на місяць.

          Журналісту УНН в Міністерстві енергетики та Міністерстві розвитку громад та територій повідомили, що наразі не планується підвищення тарифів на електроенергію для населення після 31 жовтня цього року.

          В опалювальному періоді 2025-2026 років тарифи для населення на тепло та гарячу воду залишатимуться незмінними. 

          Павло Башинський

          Економіка
          Електроенергія
          Міністерство енергетики України
          Укренерго
          Україна