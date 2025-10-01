«Укрэнерго» предлагает повысить на 20% тариф на передачу электроэнергии на следующий год

$41.140.18
48.300.14
ukenru
Эксклюзив
15:19 • 1862 просмотра
Антикоррупционное или Коммерческое бюро? Почему дела НАБУ превращаются в бизнес-разборки
Эксклюзив
14:16 • 5084 просмотра
"Будут неспособны достаточно быстро реагировать на любое обострение и на проблемы": политолог оценил, как шатдаун в США может повлиять на Украину
Эксклюзив
12:21 • 19760 просмотра
Парламентские выборы в Чехии: политолог объяснил, как они повлияют на Украину
10:38 • 17646 просмотра
Вениславский объяснил, чем полезно для государства разрешение на выезд из Украины мужчин до 22 лет и как оно повлияло на мобилизацию
1 октября, 09:34 • 17396 просмотра
Президент поручил полную проверку после гибели 9 человек из-за непогоды в ОдессеPhoto
Эксклюзив
1 октября, 06:00 • 52854 просмотра
Вырастут ли тарифы на электроэнергию для населения в ноябре – ответ МинэнергоPhoto
1 октября, 05:57 • 40211 просмотра
Правительство США приостановило работу впервые с 2019 года: кто получит зарплату во время шатдауна, а кто - нет
1 октября, 05:47 • 31156 просмотра
Восьмидневный блэкаут: в ЕС призвали рф немедленно вывести все свои силы из ЗАЭС и всей Украины
1 октября, 05:00 • 48481 просмотра
Новая категория получателей базовой социальной помощи, назначение субсидий, изъятие монет: нововведения с первого октябряPhoto
30 сентября, 17:35 • 25602 просмотра
Важно, чтобы мир знал, какие могут быть последствия: Зеленский обсудил с генсеком ООН самый долгий блэкаут на оккупированной ЗАЭС
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+5°
2м/с
63%
757мм
Популярные новости
Звезда сериала "Эйфория" Эрик Дэйн борется с БАС: актер появился в инвалидной коляскеVideo1 октября, 07:33 • 37710 просмотра
Орбан может получить неожиданную поддержку в попытках не допустить Украину в ЕС - Politico1 октября, 08:02 • 22650 просмотра
В Германии зафиксированы массовые полеты дронов над объектами критической инфраструктуры - Spiegel1 октября, 08:09 • 28713 просмотра
Первая ИИ-актриса Тилли Норвуд вызвала скандал в ГолливудеPhoto09:58 • 23472 просмотра
Всемирный день шоколада: топ-5 сладких рецептов, которые стоит приготовить сегодняPhoto10:37 • 16146 просмотра
публикации
Антикоррупционное или Коммерческое бюро? Почему дела НАБУ превращаются в бизнес-разборки
Эксклюзив
15:19 • 1876 просмотра
Зеленский присвоил звание Героя Украины посмертно Степану Чубенко: кто он и что случилось с его убийцамиPhoto13:07 • 11717 просмотра
Парламентские выборы в Чехии: политолог объяснил, как они повлияют на Украину
Эксклюзив
12:21 • 19767 просмотра
Цены на лекарства растут, доверие падает: почему "Дарница" проигрывает битву за потребителя11:02 • 14914 просмотра
Всемирный день шоколада: топ-5 сладких рецептов, которые стоит приготовить сегодняPhoto10:37 • 16229 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Виктор Орбан
Олег Кипер
Урсула фон дер Ляйен
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Германия
Дания
Копенгаген
Реклама
УНН Lite
Первая ИИ-актриса Тилли Норвуд вызвала скандал в ГолливудеPhoto09:58 • 23561 просмотра
Звезда сериала "Эйфория" Эрик Дэйн борется с БАС: актер появился в инвалидной коляскеVideo1 октября, 07:33 • 37795 просмотра
Памела Андерсон удивила Париж новым образом во время Недели моды30 сентября, 18:48 • 25662 просмотра
Названы 50 лучших ресторанов США и Канады: в каких городах они расположены30 сентября, 14:16 • 29137 просмотра
Поместье режиссера Дэвида Линча выставлено на продажу за 15 миллионов долларов30 сентября, 09:59 • 39163 просмотра
Актуальное
Financial Times
Х-47М2 "Кинжал"
Х-101
9К720 Искандер
«Калибр» (семейство ракет)

«Укрэнерго» предлагает повысить на 20% тариф на передачу электроэнергии на следующий год

Киев • УНН

 • 272 просмотра

Укрэнерго предлагает установить тариф на передачу электроэнергии на 2026 год на уровне 823,77 грн/МВт-ч, что на 137,54 гривны больше, чем в этом году. Для предприятий "зеленой" электрометаллургии тариф предлагается на уровне 467,83 грн/МВт-ч.

«Укрэнерго» предлагает повысить на 20% тариф на передачу электроэнергии на следующий год

"Укрэнерго" предлагает установить тариф на передачу на 2026 год на уровне 823,77 грн/МВт-ч, что на 137,54 гривны больше, чем в этом году. Об этом говорится на сайте "Укрэнерго", передает УНН

Детали

Как указывается в проекте тарифа на передачу электрической энергии на 2026 год, "Укрэнерго" предлагает в 2026 году установить тариф на услуги по передаче электрической энергии для пользователей системы (кроме предприятий "зеленой" электрометаллургии) на уровне 823,77 гривен/МВт-ч, что на 137,54 гривны больше, чем в этом году.

Для предприятий "зеленой" электрометаллургии тариф предлагается установить на уровне 467,83 гривен/МВт-ч, что на 108,28 гривен больше, чем в текущем году.

Также в проекте "Укрэнерго" прогнозирует расходы в 15 млрд 193,6 млн гривен на компенсации технологических затрат электрической энергии в 2026 году. Кроме того, расходы на оплату труда запланированы на уровне 4,9 млрд гривен, а финансовые расходы в тарифе предлагается заложить в размере 7,4 млрд гривен. 

Дополнение

Согласно постановлению Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, тарифы на услуги по передаче электрической энергии установлены на уровне: 

  • для пользователей системы (кроме предприятий “зеленой” электрометаллургии) - 686,23 грн/МВт·ч (без учета налога на добавленную стоимость);
    • для предприятий “зеленой” электрометаллургии - 359,55 грн/МВт·ч (без учета налога на добавленную стоимость).

       1 июня 2024 года Кабинет министров установил до 31 октября 2025 года для всех жителей Украины единую фиксированную цену на электроэнергию – 4,32 грн/кВт∙ч независимо от объема потребления.

      Для клиентов с электроотоплением также действует тариф 4,32 грн/кВт∙ч независимо от объема потребления, но в период с 1 октября по 30 апреля: 

      • за объем потребления до 2000 кВт∙ч включительно – 2,64 грн/кВт∙ч;
        • за объем потребления свыше 2000 кВт∙ч – 4,32 грн/кВт∙ч.

          В случае установки двухзонного счетчика доступен "ночной" тариф на электроэнергию, который составляет 2,16 грн/кВт∙ч (в период с 23:00 до 7:00).

          На время отопительного сезона предусматривается льготный тариф - 2,64 грн людям, использующим электроотопительные установки. Он касается тех, кто потребляет до 2 тыс. кВт/ч электроэнергии в месяц.

          Журналисту УНН в Министерстве энергетики и Министерстве развития общин и территорий сообщили, что в настоящее время не планируется повышение тарифов на электроэнергию для населения после 31 октября этого года.

          В отопительном периоде 2025-2026 годов тарифы для населения на тепло и горячую воду будут оставаться неизменными. 

          Вырастут ли тарифы на электроэнергию для населения в ноябре – ответ Минэнерго01.10.25, 09:00 • 52855 просмотров

          Павел Башинский

          Экономика
          Электроэнергия
          Министерство энергетики Украины
          Укрэнерго
          Украина