«Укрэнерго» предлагает повысить на 20% тариф на передачу электроэнергии на следующий год

"Укрэнерго" предлагает установить тариф на передачу на 2026 год на уровне 823,77 грн/МВт-ч, что на 137,54 гривны больше, чем в этом году. Об этом говорится на сайте "Укрэнерго", передает УНН.

Детали

Как указывается в проекте тарифа на передачу электрической энергии на 2026 год, "Укрэнерго" предлагает в 2026 году установить тариф на услуги по передаче электрической энергии для пользователей системы (кроме предприятий "зеленой" электрометаллургии) на уровне 823,77 гривен/МВт-ч, что на 137,54 гривны больше, чем в этом году.

Для предприятий "зеленой" электрометаллургии тариф предлагается установить на уровне 467,83 гривен/МВт-ч, что на 108,28 гривен больше, чем в текущем году.

Также в проекте "Укрэнерго" прогнозирует расходы в 15 млрд 193,6 млн гривен на компенсации технологических затрат электрической энергии в 2026 году. Кроме того, расходы на оплату труда запланированы на уровне 4,9 млрд гривен, а финансовые расходы в тарифе предлагается заложить в размере 7,4 млрд гривен.

Дополнение

Согласно постановлению Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, тарифы на услуги по передаче электрической энергии установлены на уровне:

для пользователей системы (кроме предприятий “зеленой” электрометаллургии) - 686,23 грн/МВт·ч (без учета налога на добавленную стоимость);

для предприятий “зеленой” электрометаллургии - 359,55 грн/МВт·ч (без учета налога на добавленную стоимость).

1 июня 2024 года Кабинет министров установил до 31 октября 2025 года для всех жителей Украины единую фиксированную цену на электроэнергию – 4,32 грн/кВт∙ч независимо от объема потребления.

Для клиентов с электроотоплением также действует тариф 4,32 грн/кВт∙ч независимо от объема потребления, но в период с 1 октября по 30 апреля:

за объем потребления до 2000 кВт∙ч включительно – 2,64 грн/кВт∙ч;

за объем потребления свыше 2000 кВт∙ч – 4,32 грн/кВт∙ч.

В случае установки двухзонного счетчика доступен "ночной" тариф на электроэнергию, который составляет 2,16 грн/кВт∙ч (в период с 23:00 до 7:00).

На время отопительного сезона предусматривается льготный тариф - 2,64 грн людям, использующим электроотопительные установки. Он касается тех, кто потребляет до 2 тыс. кВт/ч электроэнергии в месяц.

Журналисту УНН в Министерстве энергетики и Министерстве развития общин и территорий сообщили, что в настоящее время не планируется повышение тарифов на электроэнергию для населения после 31 октября этого года.

В отопительном периоде 2025-2026 годов тарифы для населения на тепло и горячую воду будут оставаться неизменными.

